«ПСЖ» — «Анже». Прогноз: Мбаппе, Неймар и Икарди приблизятся к законному первому месту

2 октября «ПСЖ» примет «Анже» в матче 6-го тура чемпионата Франции. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 24.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 10.50.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Анже» 2 октября

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Анже» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.09.

Анализ и прогноз матча 6-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Анже» (02.10.2020)

Новый футбольный сезон во Франции уже раскочегарился. Участники успели провести пять полных туров в Лиге 1, на носу шестой. Открыть программу предстоит «ПСЖ» и «Анже» 2 октября, их встреча начнётся в 22:00 мск и пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

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Парижане, судя по всему, уже пришли в себя после кризиса на старте сезона. Большинство ключевых игроков вернулись в строй. После двух неожиданных поражений в дебюте случилась серия из трёх побед, что позволило столичной команде подняться выше по турнирной таблице.



Сперва подопечные Томаса Тухеля в меньшинстве обыграли «Мец» (1:0), затем в упорной борьбе сумели разгромить «Ниццу» (3:0). Ну а в матче прошлого тура побили забарахливший «Реймс» (2:0). Любопытно при этом, что в каждом из случаев они ни разу не пропустили.



В предстоящем поединке с «Анже» за «Пари Сен-Жермен» точно не сможет сыграть Анхель Ди Мария, поскольку того отстранили на несколько матчей за неспортивное поведение в игре с «Марселем» во втором туре. Также под вопросом участие Неймара. Бразилец испытывает некоторые проблемы с малоберцовой костью, но вполне может появиться на поле.

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Зато подменить их смогут Мауро Икарди и Килиан Мбаппе. У первого уже два гола в текущем сезоне чемпионата Франции, а у второго две голевые передачи и гол. Оборона «Анже» не отличается стабильностью, а потому мы вполне можем увидеть много голов.



Хотя надо сказать, что «учёные» весьма неплохо начали новый сезон. За пять туров у них получилось набрать 9 из 15 возможных очков. При этом забили они пять голов, а пропустили восемь.



В матче прошлого тура клуб из Анже принимал скромный «Брест». Пропустил уже на третьей минуте с пенальти, но сумел отыграться. В итоге одержал волевую победу со счётом 3:2, хотя местами гости ничуть не уступали хозяевам.

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Однако в предстоящем поединке «Анже» вряд ли сможет на что-то рассчитывать. «ПСЖ» набрал приличный ход, перестал пропускать. А у «учёных» с выездами были проблемы. К слову, за 13 игр в прошлом усеченном сезоне они забили только три гола.



Да и статистика личных встреч тоже играет за парижан. Здесь у столичной команды 10 побед в 11 играх и всего лишь пять пропущенных голов. При таких раскладах П1 всухую за коэффициент 1.81 выглядит интересно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Анже» 2 октября 2020 года

«ПСЖ» приходит в себя. Лидеры на месте, да и форма неплохая: три игры – три победы всухую. У «Анже» в прошлом сезоне были проблемы с выездами, да и статистика личных встреч тоже явно не в их пользу. На наш взгляд, тут стоит ждать очередного триумфа парижан.



Ставка: победа «ПСЖ» всухую за 1.81.