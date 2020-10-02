«РБ Лейпциг» — «Шальке». Прогноз: 1:11 за два тура не разжалобят Нагельсмана и Форсберга

3 октября состоится матч 3-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Шальке». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «РБ Лейпциг» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех «Шальке» оценён букмекерами коэффициентом 13.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.65.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Шальке»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Шальке» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Шальке» (03.10.2020)

Немецкий футбол вошёл в колею. Позади два тура в чемпионате Германии и первый раунд Кубка страны. Команды провели как минимум по три официальных матча, прогрелись и вошли в колею. Уже совсем скоро состоится вторая международная пауза в сезоне, а дальше придёт время групповых стадий еврокубков.

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На днях разыграли Суперкубок страны, пришло время 3-го тура Бундеслиги. На субботу, 3 октября, запланированы сразу шесть матчей. Самый поздний из них стартует в 19:30 мск в Лейпциге, где местный «РБ Лейпциг» на стадионе «Ред-Булл — Арена» будет выяснять отношения с «Шальке».



Вывеска хорошая, неслучайно именно этот поединок вынесли в отдельный слот. Хотя по факту интриги тут совсем немного. Дело в кошмарном состоянии «горняков». Насколько здорово они стартовали в прошлом сезоне, настолько кошмарно выступают с тех пор. Минувшее первенство завершили лишь на 12-й строчке, однако тренерский штаб сохранил работу.



Как оказалось, ненадолго. В первом туре состоялось унизительное поражение в Мюнхене от «Баварии» со счётом 0:8, а на прошлой неделе «кобальтовые» в родных стенах проиграли проблемному «Вердеру», который остался в элите только через стыки. Итоговый счёт — 1:3, причём уйти от разгрома удалось в самой концовке.

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Давида Вагнера тут же отправили в отставку вместе с помощниками. Его место занял Мануэль Баум. 41-летний специалист в первую очередь известен по работе с «Аугсбургом», а до этого работал со сборной Германии U18. Решать проблемы придётся на ходу, а ведь проблем этих предостаточно. Игровой кризис зашёл слишком далеко.



«РБ Лейпциг» в порядке. Уход Тимо Вернера в «Челси», конечно, сказывается, но уровень амбиций ниже не стал. В двух турах набраны четыре очка: сперва легко и спокойно разобрались со скромным «Майнцем» (3:1) на своём поле, затем скатали гостевую ничью с «Байером» (1:1).



Леверкузенцы владели территорией, что им абсолютно свойственно. Игра получилась равной, так что результат справедлив. Старт сезона следует признать для «быков» рабочим. Дальше календарь пойдёт попроще. Между прочим, история противостояния даёт «Шальке» кое-какую надежду.

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Соперники пересекаются на протяжении четырёх сезонов с момента выхода РБЛ в Бундеслигу. Пока всё стабильно: один из матчей остаётся за Лейпцигом, во втором «горняки» берут очки (две победы и две ничьи). Правда, во втором круге минувшего первенства подопечные Юлиана Нагельсмана учинили форменный разгром (5:0).



Линия кажется абсолютно справедливой. «РБ Лейпциг» имеет заметную фору по уровню исполнителей и качеству футбола, да ещё и будет играть на своём поле. В то же время смена тренера довольно часто даёт краткосрочный импульс, так что лезть в огромные форы не рискнём.



Пожалуй, довольно надёжно выглядит классическая ставка обе забьют за отличный коэффициент 1.86. Варианты посмелее — 1Х + обе забьют за 2.00 и обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.12. Смена тренера должна приободрить гостей. Для набора очков этого вряд ли хватит, а вот для гола — вполне.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Шальке» 3 октября 2020 года

«Шальке» начал сезон с двух поражений с общим счётом 1:11 и отправил тренерский штаб в отставку. Понятно, что «РБ Лейпциг» заметно сильнее по качеству футбола и будет играть на своём поле, однако приход нового тренера должен придать импульс гостям. Думается, свой гол они найдут. Правда, для набора очков этого вряд ли хватит.



Ставка: «РБ Лейпциг» не проиграет и обе забьют за 2.00.