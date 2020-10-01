Клубы Месси и Роналду вне топ-5 фаворитов, «Зенит» и «Краснодар» поборются, а вот «Локомотив» обречён.

Кто выиграет Лигу чемпионов? И чего ждать от «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара»?

1 октября в Женеве состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Из-за коронавируса сроки основной стадии турнира сдвинулись. Однако ждать осталось не так долго, первый тур пройдёт уже 20-21 октября. Самое время взглянуть, кого букмекеры считают фаворитами Лиги чемпионов.

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Жребий получился что надо: есть довольно ровные группы, есть несколько очень любопытных противостояний. Любопытно, что действующий победитель Лиги чемпионов не считается главным фаворитом. Ставки на успех «Баварии» принимаются с коэффициентом 5.20, то есть в случае успеха с 1000 рублей вы получите 5200 рублей.

«Фиорентина» — «Сампдория». Прогноз: Рибери, Бонавентура и Валеро оставят Раньери на дне «Сампдория» начала с двух поражений, пропустив шесть мячей за 180 минут.

Ханс-Дитер Флик превзошёл все ожидания, добыв пять трофеев за 40 матчей у руля мюнхенцев. Прошлый сезон увенчался треблом, а к началу октября успел выиграть Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии. Если удастся сделать одно-два приобретения до закрытия трансферного окна (скамейка выглядит коротковатой), шансы немецкого клуба будут крайне высоки.

Однако букмекеры уже не в первый раз отдают предпочтение «Манчестер Сити»: поставить на «горожан» можно за 5.00. Любопытно, что под руководством Хосепа Гвардиолы они ни разу не добрались даже до полуфинала Лиги чемпионов, хотя в 2016 году туда добирался Мануэль Пеллегрини. Тогда по сумме двух матчей уступили «Реалу» (0:0, 0:1).

С тех пор много воды утекло, однако каждый раз «Ман Сити» что-то мешает. То прекрасное «Монако», то «Тоттенхэм» и VAR, то «Лион». УЕФА удовлетворил апелляцию и отменил дисквалификацию клуба, так что ещё один шанс Гвардиола получит. А там уж посмотрим.

Топ-3 замыкает предыдущий победитель Лиги чемпионов — «Ливерпуль». На него дают 6.50. Юрген Клопп в прошлом сезоне наткнулся на «Атлетико» и непробиваемого Яна Облака, зато вернул клубу звание чемпиона Англии спустя 30 лет. Теперь с чистой душой можно начинать ещё один поход за «ушастым».

Удалось заполучить Тьяго Алькантару из «Баварии», у «Вулверхэмптона» приобрели 23-летнего Диогу Жота. Состав стал ещё интереснее, лидеры никуда не делись. Место мерсисайдцев среди главных фаворитов турнира сомнений не вызывает.

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11.0 дают на «ПСЖ», а 13.0 — на «Реал». Парижане в минувшем сезоне дошли до финала. В чемпионате Франции реальных конкурентов нет, так что все силы снова будут брошены на Лигу чемпионов. Мадридцы вернули себе чемпионский титул, а в ЛЧ не смогли пройти «Манчестер Сити». Помешали две ошибки Рафаэля Варана.

«Унион» — «Майнц». Прогноз: быстрая отставка тренера не спасёт «карнавальников» в Берлине Уже после двух туров главный тренер «Майнца» Ахим Байерлорцер покинул пост.

Клубы Лионеля Месси и Криштиану Роналду попали в одну группу, но остались за пределами топ-5. На них дают по 14.0. Конкуренты по квартету откровенно скромные — киевское «Динамо» и «Ференцварош». Проблемы с выходом в плей-офф вряд ли возникнут, а вот дальше действительно есть претенденты посерьёзнее.

Обе команды имеют определённые сложности с составом, да и приход новых тренеров добавляет неопределённости. Рональд Куман только осваивается на новом месте, а у Андреа Пирло фактически нет опыта самостоятельной работы. Тем не менее сбрасывать «Ювентус» и «Барселону» со счетов никак нельзя, ведь Месси и Роналду всегда могут взять на себя и решить.

Следом идут «Челси» (17.0) и «Атлетико Мадрид» (20.0). «Матрасники» дважды добирались до финала Лиги чемпионов и дважды остались ни с чем. Похоже, приход Луиса Суареса не поможет переломить ситуацию, хотя во второй части минувшего сезона подопечные Диего Симеоне смотрелись здорово.

Ниже оценены шансы сразу трёх клубов — дортмундской «Боруссии», «Интера» и «Манчестер Юнайтед» (по 25.0). За 30.0 предлагают поставить на «Аталанту», за 45.0 — на «РБ Лейпциг» или «Севилью». Новый клуб Алексея Миранчука и «быки» добрались до полуфинала ЛЧ-2019/2020, а красно-белые опять выиграли Лигу Европы.

«Зенит» и «Краснодар» поборются за плей-офф, у «Локомотива» нет шансов

Разумеется, наши клубы в число основных претендентов не входят. «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге». Действующий чемпион России имеет наивысшие шансы среди отечественных команд (200.0) и делит 21-22 места в списке основных претендентов с «Марселем». Который, к слову, тренирует старый знакомый петербуржцев Андре Виллаш-Боаш.

«Металлург» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк, Плотников и Голышев возьмут выходной Букмекеры ждут высокой результативности, хотя команды находятся не в лучшем состоянии.

Жеребьёвка довольно приятная, однако проблемы с составом никуда не делись. Михаил Кержаков закрыл вопрос с первым номером, основной состав выглядит вполне достойно. А вот на скамейке натуральная дыра: Далер Кузяев ушёл, в случае одной-двух травм или парочки дисквалификаций ситуация будет близка к критической.

Календарь крайне плотный, обойтись без кадровых потерь точно не удастся. Александр Ерохин и Алексей Сутормин доказали свою полезность на уровне чемпионата России, но усилить игру в Лиге чемпионов едва ли смогут. И это проблема.

На «Краснодар» дают 400.0. «Быки» попали в квартет к «Севилье», «Челси» и «Ренну» — могло быть гораздо хуже. Аундалусийцы из первой корзины — это однозначный успех, лондонцы завалили старт сезона (но будут прибавлять), а французский клуб пляшет от печки и не обладает мощным составом.

Главный козырь «Ренна» — защита, в 28 матчах минувшего розыгрыша Лиги 1 они пропустили 24 раз. Столько же, например, у «ПСЖ». Шансы попасть в евровесну определённо будут, всё упирается в состояние самих «быков». В атаке есть одинокий Маркус Берг (Ари всё ещё лечится), в центре обороны несомненные проблемы, скамейка не самая длинная. В матчах с ПАОК подопечные Мурада Мусаева смотрелись не лучшим образом.

Свитолина — Александрова. Прогноз: украинка отправит первую ракетку России домой У Екатерины хорошая подача, но грунт она не любит.

«Локомотив» попал в квартет к «Баварии», «Атлетико» и «Ред Булл Зальцбург». Ставки на победу «железнодорожников» принимаются с коэффициентом 500.0 — столько же, например, дают на турецкий «Истанбул ББ». Оно и понятно: Алексей Миранчук ушёл в «Аталанту», Дмитрий Баринов получил травму, центр поля моментально просел.

Созидание даётся с колоссальным трудом даже в Российской Премьер-Лиге, а обещанный атакующий футбол от Марко Николича обернулся двумя голами в четырёх предыдущих матчах РПЛ. Мюнхенцы и мадридцы находятся на принципиально ином уровне, а австрийский клуб показывает агрессивную игру и никогда не убирает ногу с педали газа.

Перебегать его будет сложно, а играть на удержание и сохранять концентрацию все 90 минут в Лиге чемпионов будет крайне сложно. В общем, даже шансы на третью строчку тут кажутся невысокими. Ещё меньше букмекеры верят только в «Брюгге» (800.0), киевское «Динамо», «Ференцварош» и «Мидтьюлланн» (по 1000.0).