«Лидс» — «Манчестер Сити». Прогноз: Бьельса порадует, Гвардиола даже не станет жаловаться!

3 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех «Лидса» оценён букмекерами коэффициентом 8.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.75.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Лидс» — «Ман Сити» 3 октября

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лидс» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.

Анализ и прогноз матча 4-го тура АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити» (03.10.2020)

Сезон-2020/2021 набирает обороты. Чемпионат Англии стартовал 12 сентября. Позади всего три недели, а сыграны уже три полных тура и четыре раунда Кубка английской лиги. Правда, оба клуба из Манчестера пропустили первый тур, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков. У них по игре в запасе.

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Программа четвёртого тура английской Премьер-лиги стартует в субботу, 3 октября, четырьмя матчами. В 19:30 мск в Лидсе местный одноимённый клуб на стадионе «Элланд Роуд» начнёт выяснять отношения с «Манчестер Сити». Подопечные Марсело Бьельсы отсутствовали в элитном дивизионе 16 лет, а теперь, похоже, решили разом отыграться за годы ожидания.



В трёх турах набрано шесть очков. О большем и мечтать не приходилось, ведь сезон начался с выезда на «Энфилд» к «Ливерпулю». Действующий чемпион пропустил три раза и едва унёс ноги, вырвав победу благодаря пенальти в концовке (4:3). Дальше соперники пошли попроще, результат — две победы подряд.



«Павлины» затеяли великолепную перестрелку с другим дебютантом АПЛ «Фулхэмом» (4:3). Пришлось понервничать, однако итоговый результат видится справедливым. А на прошлой неделе они вырвали победу в гостях у колючего «Шеффилд Юнайтед» благодаря голу на 88-й минуте (1:0).

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Низкая результативность связана прежде всего с реализацией, ведь моментов было достаточно. «Лидс» нанёс семь ударов в створ ворот, «клинки» добавили четыре. Однако вратари оказались хороши. Из Кубка английской лиги «павлины» вылетели сразу же (уступили по пенальти «Халлу»), хотя это, может, и к лучшему. Всё же «скамейка» коротковата, а так отдыха будет побольше.



«Манчестер Сити» стартовал ниже ожиданий. Три победы в четырёх матчах — это хорошо, однако две из них добыты в Кубке лиги над довольно скромными оппонентами. В АПЛ удалось одолеть крепкий «Вулверхэмптон» (3:1), после чего случился конфуз. На своём поле разгромно проиграли «Лестер Сити» (2:5).



Хосеп Гвардиола ведёт себя странно. Жалуется на очень плотный календарь (в принципе, оправданно, но выхода у боссов английского футбола нет), а затем выставляет близкий к основному состав на игру Кубка лиги с «Бёрнли» (3:0). А ещё упрекает «Лестер Сити» в том, что он не хотел играть и стоял в штрафной. После того как пропустил от «лис» пять голов.

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Понятно, что нервозность тренера связана с кадровыми потерями. У Илкая Гюндогана коронавирус, оба чистых форварда травмированы (к Агуэро недавно присоединился Габриэл Жезус), также нельзя рассчитывать на Джона Стоунза и Жуана Канселу. Вот только состав у Гвардиолы по-прежнему мощный, а «скамейка» более чем серьёзная.



Есть подозрение, что «Лидс Юнайтед» порадует каталонца. Марсело Бьельса играет в атакующий футбол с высоким прессингом, а это максимально удобно для «Манчестер Сити». Взламывать «автобусы» не придётся, пространства должно быть много. Раз так, проблем с количеством остроты не возникнет.



Если реализация будет в порядке, голов окажется много. Неудивительно, что на обе забьют дают скромный коэффициент 1.62, да и планка тотала завышена. Придётся выкручиваться. Обе забьют + Х2 идёт за 1.80, обе забьют + тотал больше 2.5 мяча — за 1.78. Вариант посмелее — П2 + обе забьют за 2.38.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Лидс» — «Манчестер Сити» 3 октября 2020 года

«Лидс» играет в атаку и использует высокий прессинг, такой футбол удобен для «Манчестер Сити». Взламывать низкий оборонительный блок не придётся, проблем с пространством не возникнет, а разница в уровне исполнительского мастерства солидная. Думается, проблем с голами не возникнет, а «горожане» своего не упустят.



Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и обе забьют за 1.80.