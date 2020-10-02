«Валенсия» — «Бетис». Прогноз: Черышева снова проигнорируют, Гамейро и Фекир дадут жару

Россиянин не попадает в заявку «Валенсии», хотя не имеет проблем со здоровьем.

3 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Бетис». Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты дали прогноз, они не видят фаворита: сделать ставку на победу «Бетиса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Бетис» 3 октября

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Бетис» 3 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.12, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.42. Если обе забьют, сыграет ставка 1.87.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Примеры «Валенсия» — «Бетис» (03.10.2020)

Чемпионат Испании стартовал с места в карьер. С начала сезона прошло три недели, а на носу уже пятый тур. Играть приходится практически без пауз. Первый тур обошёлся без грандов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» получили дополнительный отдых от руководства лиги, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков.

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Со второго тура Ла Лиги в дело вступил мадридский «Реал», а с третьего старт взяли остальные — «Атлетико», «Барселона» и «Севилья». Теперь всё идёт по накатанной. Программа четвёртого тура Примеры стартует в субботу, 3 октября, пятью матчами. Самый поздний из них стартует в 22:00 мск в Валенсии.

Местный одноимённый клуб на стадионе «Месталья» будет выяснять отношения с «Бетисом». Соперники провели по четыре поединка и находятся рядом в турнирной таблице: «летучие мыши» набрали семь очков (второе место), а зелёно-белые разжились шестью (седьмая строчка).

Подопечные Хави Грасии не отличаются стабильностью, зато исправно набирают очки. Выиграть дерби в «Леванте» (4:2) им, конечно, повезло: залетало абсолютно всё, а игравший лучше соперник испытывал проблемы в завершении. Дальше состоялось справедливое поражение от «Сельты» (1:2) и ничья с «Уэской» (1:1), причём новичок Примеры смотрелся даже лучше.

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Зато в середине недели удалось хлопнуть на выезде «Реал Сосьедад» (1:0), а это дорогого стоит. Игра получилась закрытой, «Валенсия» порадовала качественной обороной, реальных моментов у басков не возникало, хотя мячом они владелили исправно и стандартных положений имели достаточно.

«Бетис» начал сезон неоднозначно. Сухие победы над «Алавесом» (1:0) и «Вальядолидом» (2:0) настроили на позитивный лад, однако дальше как отрезало. С «Реалом» просто не повезло (2:3): соперник действительно смотрелся лучше, но при доле удачи севильцы зацепились бы за очки.

А вот 0:3 от «Хетафе» — это уже серьёзно. В обороне синие великолепны, но больше одного мяча забивают по праздникам. А тут оформили три ещё в первом тайме, причём все — из пределов штрафной площади. Естественно, дальше хозяева отдали территорию и уселись в оборону, однако подопечные Мануэля Пеллегрини так ничего толком и не создали.

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Словом, перед нами две нестабильные команды, которые способны практически на всё что угодно. На таком фоне логичнее отталкиваться от личных встреч, а там всё интересно: уже три игры подряд завершились со счётом 2:1. Дважды в пользу «Валенсии», один раз сильнее оказался «Бетис».

В четырёх из пяти предыдущих поединков голы забивались в обе стороны, единственное исключение — ответный матч полуфинала Кубка Испании (1:0), где цена ошибки была особенно высока. На «обе забьют» дают симпатичный коэффициент 1.87, который смотрится вполне неплохо.

Ставка посмелее — Х2 + обе забьют за 2.53, гости в первых турах понравились чуть больше. К тому же в «Валенсии» по-прежнему происходят странные вещи: Денис Черышев не попадает в заявку, хотя не имеет проблем со здоровьем и забивает голы-красавцы. Похоже, россиянина вынуждают согласиться на уход из клуба. Это ещё раз говорит о сомнительной атмосфере в клубе.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Валенсия» — «Бетис» 3 октября 2020 года

Обе команды сменили тренеров и на старте сезона отличаются нестабильностью, потому игра наверняка пойдёт на три результата. Оттолкнёмся от очных встреч. В четырёх случаях из пяти голы забивались в обе стороны, исключение — ответный матч полуфинала Кубка Испании, где цена ошибки была особенно высока. Возьмём обе забьют за 1.87.

Ставка: обе забьют за 1.87.