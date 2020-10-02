Кевин Андерсон — Андрей Рублёв. Прогноз: вторая ракетка России усмирит гиганта из ЮАР

203-сантиметровый Андерсон собрал чемоданы в Париже двум сербам, но с Рублёвым ему будет туго.

3 октября Кевин Андерсон и Андрей Рублёв сыграют в матче 3-го круга «Ролан Гаррос». Начало — в 13:30 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом Рублёва, ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.21. Успех Андерсона оценён коэффициентом 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Андерсон — Рублёв 3 октября 2020 года

Аналитики считают, что матч Кевин Андерсон — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 30.5 гейма принимаются за 2.17, тотал меньше 30.5 гейма оценён коэффициентом 1.80. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 1.52.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Кевин Андерсон — Андрей Рублёв (03.10.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после пандемии коронавируса. US Open уже отыграли, плавно перешли на грунт. Несколько промежуточных турниров остались позади, 27 сентября стартовал основной розыгрыш «Ролан Гаррос». Исходные данные неизменны — Франция, Париж, грунт.

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Правда, есть целый ряд деталей вроде других мячей, холодной погоды (РГ впервые проводится осенью) и самого покрытия. Сами теннисисты говорят, что грунт крайне медленный и холодный, а мячи тяжёлые и небыстрые. В теории это должно увеличить количество неожиданных результатов и сенсаций. Благо что состав гораздо представительнее, чем в Нью-Йорке.

До Парижа добрались девять представителей топ-10 рейтинга ATP. То есть вся элита. Нет только Роджера Федерера, который продолжает восстанавливаться от травмы. Также от участия в турнире отказался Ник Кирьос, а в остальном сражались лучшие из лучших. Даниил Медведев вновь проиграл в первом же матче, однако до третьего круга добрались двое россиян.

Андрей Рублёв переживает лучший период в карьере. В 2020 году выиграл уже три турнира и вовсю стучится в топ-10 рейтинга ATP. Старт на «Ролан Гаррос» получился сложным, но успешным. В первом круге удалось показать характер против Сэма Куэрри, который внезапно начал подавать как в лучшие годы, забрал два сета и подавал на матч.

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Россиянин не сдался, взял четыре гейма кряду в третьем сете, а дальше дожал заслуженного ветерана. Во втором круге выпал скромный испанец Алехандро Давидович Фокина, находящийся в конце первой сотни. Дело дошло до четвёртого сета, однако было видно, что Рублёв играет с запасом и не рвёт жилы.

В заключительной партии он проиграл подачу, а потом забрал шесть геймов кряду. В результате управился за 133 минуты, для ТБШ это довольно быстро. Впереди опытнейший Кевин Андерсон, который успел упаковать чемоданы в Париже для двух теннисистов из Сербии. С Ласло Джере проблем не возникло — 6:2, 6:3, 6:4.

А вот с техничным Душаном Лайовичем пришлось повозиться. Битва растянулась на три с лишним часа и дошла до пятого сета. Теннисист из ЮАР вёл 2:0 по сетам, дал сопернику отыграться, но всё же взял верх (6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3). Тут надо бы сказать, что ему уже 34 года, то есть быстро и безболезненно восстановиться после пяти партий будет сложно.

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Когда-то Андерсон был очень хорош. Входил в топ-10, играл на Итоговом турнире. Однако после тяжёлой травмы колена и операции уровень резко просел, что вполне логично. Возраст сказывается, а сам Кевин говорит, что приходится играть через боль. Потому он старается выжимать максимум из мощнейшей подачи и действует предельно агрессивно.

В то же время на задней линии 203-сантиметровый спортсмен не блистал даже в лучшие годы, а теперь стал ещё хуже. Из-за стремления максимально быстро заканчивать розыгрыши (затяжные обмены ударами даются совсем тяжело) процент брака порой зашкаливает. А Рублёв очень хорош на задней линии.

Андрей тоже демонстрирует атакующий теннис, но высочайший темп вряд ли станет посильным для ветерана тура. Думается, Андерсон зацепится в одной-двух партиях за счёт пушечной подачи, но вообще у Лайовича накануне имелось 14 брейк-пойнтов. То есть одержать победу представителю ЮАР вряд ли удастся.

Рублёв свежее, моложе и будет иметь преимущество в розыгрышах. Потому комбинированная ставка П2 + тотал меньше 40.5 гейма за 1.68 смотрится здорово. Ставка посмелее — победа Рублёва в четырёх сетах за 3.66. Андрей не столь стабилен, потому одну партию Кевин наверняка утянет.

Ставки на матч «Ролан Гаррос» Кевин Андерсон — Андрей Рублёв 3 октября 2020 года

Андерсон не может вернуть былую форму после травмы колена и операции. Играет через боль, да и возраст даёт о себе знать. Теннисисту из ЮАР 34 года, пушечная подача никуда не делась, а вот в розыгрышах он откровенно слаб. Приходится действовать максимально агрессивно, что часто оборачивается горой невынужденных ошибок. За счёт подачи Кевин наверняка избежит разгрома, но рассчитывать на успех ему будет сложно.

Ставка: победа Рублёва + тотал меньше 40.5 гейма за 1.68.