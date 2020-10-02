«Нефтехимик» — «Салават Юлаев». Прогноз: Амиров и Мухамадуллин попьют крови у Барулина

3 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Нефтехимика» в основное время можно с коэффициентом 1.96, успех «Салавата Юлаева» идёт за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Салават» 3 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» 3 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» (03.10.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего месяц, а трудности успели коснуться практически всех.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Проблемы у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева», а СКА выставил молодёжный состав уже на три поединка.

Впрочем, первенство пока не приостановили, президент лиги Алексей Морозов заявил что такой вариант даже не рассматривается. На пятницу, 3 октября, запланированы три поединка. Все стартуют в 17:00 мск. В Нижнекамске местный «Нефтехимик» будет выяснять отношения с «Салаватом Юлаевым».

У «волков» жизнь постепенно налаживается. Проблемы с коронавирусом пошли на спад, состав приблизился к оптимальному. Да и результаты поползли вверх — в четырёх матчах одержано три победы. Справедливости ради, нужно сделать скидку на календарь. Уровень оппозиции был не лучшим.

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Сперва в родных стенах с большим трудом дожали проблемный «Амур» (3:2 Б), затем одолели второй состав «Локомотива» (3:2). В Нижнем Новгороде провалились (1:5), хотя такого счёта не заслуживали. Там много выручал Никита Серебряков. И накануне пришлось понервничать с «Куньлунем» (4:3).

Подопечные Вячеслава Буцаева имели заметное преимущество и имели все возможности убить интригу ещё во втором периоде, однако Дмитрий Шикин много выручал. А затем подопечные Алексея Ковалёва забросили две шайбы кряду и вернулись в дело. При доле везения даже могли уйти в овертайм.

«Салават Юлаев», напротив, переживает сложный период. Практически вся основа села на карантин, осталось считанное количество опытных хоккеистов. При этом команда показывает бодрый хоккей и бьётся. Одолели «Трактор» со счётом 3:1 (там, впрочем, состав ещё был вполне боевой), выдали матч-концерт с «Витязем» (6:5), а накануне уступили «Автомобилисту» (1:4).

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Самое любопытное, что в равных составах уфимцы ни разу не пропустили. Все четыре шайбы пришли в меньшинстве. «СЮ» определённо понравился, однако там речь шла о домашней серии. Насколько хороша будет молодёжь без поддержки болельщиков — большой вопрос. Первый ответ получим в Нижнекамске.

Естественно, букмекеры ждут высокой результативности, что вполне логично. У гостей почти второй состав и много удалений, а хозяева в последнее время стабильно пробивают планку тотала — в семи из девяти предыдущих поединков забивалось не менее пяти шайб. От этого и оттолкнёмся.

Понятно, что шансы нижнекамцев заметно выше из-за разницы в уровне опыта, однако свои два гола лихие уфимцы вполне способны найти. 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.66 выглядит довольно надёжно, вариант посмелее — 1Х + тотал больше 4.5 гола за 2.04. Скучно быть не должно.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» 3 октября 2020 года

«Салават Юлаев» играет фактически вторым составом из-за коронавируса: несколько опытных хоккеистов плюс очень много молодёжи. Пока получалось очень даже неплохо, но это было в родной Уфе. Без поддержки болельщиков будет тяжелее. «Нефтехимик» стабильно пробивает планку тотала, а у «СЮ» проблемы в защите, так что голов должно быть достаточно. 1Х через общий верх смотрится здорово.

Ставка: «Нефтехимик» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.04.