«Спартак» — «Зенит». Ставки на голы: Дзюба забьет, Кокорина заменят Ларссон и Соболев

3 октября «Спартак» и «Зенит» сыграют в матче 10-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Игра пройдёт на «Открытие Арене» в Москве и будет показана в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».

Анализ и ставки букмекеров на матч чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (03.10.2020)

Десятый тур РПЛ подведет черту под первой третью сезона. Кто завершит этот отрезок лидером – зависит от исхода матча «Спартака» и «Зенита». Поговорим о том, что делает футбол праздником – о голах. Тем более здесь есть, о чем рассказать. Матчи между этими принципиальными соперниками очень редко получаются безголевыми. С 1998 года 0:0 «Спартак» и «Зенит» сыграли всего четыре раза.



Тем более, что обе команды забивают много. Питерцы – самая результативная команда чемпионата. В 9 играх команда Сергея Семака забила 20 голов. Правда, 6 из них пришлись на встречу 9-го тура против «Уфы». У спартаковцев 15 голов – и это третий показатель в лиге. Да и набор в нападении у Доменико Тедеско впечатляющий – приятная головная боль для немецкого специалиста.



У «Зенита» забивали в этом сезоне 9 человек. Практически все голы приходятся на группу атаки, к ней нельзя отнести только Александра Ерохина, на счету которого 2 гола, Деяна Ловрена и Дугласа Сантоса (по одному мячу). Если же говорит о количестве, то здесь в полном порядке дуэт Артем Дзюба – Сердар Азмун, у каждого по 6 голов. Но забить могут и другие: Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Себастьян Дриусси – все они уже забивали в сезоне-2020/2021.



Похожая ситуация и у «Спартака» — практически все нападающие забивают и довольно прилично. 4 забитых гола на счету Джордана Ларссона, по 3 – у Александра Соболева и Эсекьеля Понсе. 2 забил Аиртон, но оба этих мяча пришлись в ворота «Тамбова», еще по голу забили Самуэль Жиго и Зелимхан Бакаев.

Букмекеры верили в Александра Кокорина. Коэффициент на то, что Александр забьет свой первый мяч в футболке красно-белых именно в ворота зенитовцев, составлял 2.80. Наверняка Доменико Тедеско выпустил бы Кокорина в стартовом составе, ведь игра с «Тамбовом» показала, что нападающий на верном пути. Кокорин и двигался лучше, и с партнерами взаимодействовал неплохо, да и сам проверил на прочность штангу стадиона в Саранске. А впереди был суперпринципиальный матч против «Зенита», но…Мышечная травма, и Кокорина сегодня на поле мы не увидим.

Ну а самый вероятный вариант, по оценке аналитиков – гол Артема Дзюбы. Форвард сборной России частенько забивает «Спартаку», а принципиальность этой игры для него не меньше, чем для Кокорина. Другой вопрос, что защитники красно-белых наверняка будут следить за Дзюбой пристально.

На гол Сердара Азмуна можно поставить с коэффициентом 2.40. Здесь коэффициент немного выше, поскольку иранец поучил повреждение в матче с «Уфой». По сообщениям из лагеря «Зенита», с Азмуном все в порядке и он готовится к «Спартаку», но не будем исключать и моменты конспирации.

Где-то рядом и форварды «Спартака». На гол Александра Соболева можно сделать ставку за 2.75, на забитый мяч Джордана Ларссона – 3.00, на Эсекьеля Понсе – 3.50.

У «Спартака возникают проблемы при стандартных положениях у своих ворот. Конечно, москвичи работают над этим пробелом в обороне, но пока получается не слишком. Так что рассмотрите ставку на гол одного из защитников «Зенита». Например, на Деяна Ловрена можно сделать ставку с коэффициентом 9.50, а на Ярослава Ракицкого – за 15.00. Кстати, украинец еще и штрафные бьет. Правда, его выступление тоже под вопросом. У «Спартака» можно выделить коэффициент 11.00 на Самуэля Жиго. Француз всегда ходит на стандарты в атаку, а если «Спартак» проигрывает в концовке, то Жиго можно увидеть и в центре нападения.

А вот в голы полузащитников букмекеры не сильно верят. Да, выделим Малкома у «Зенита» (коэффициент 3.75) и Зелимхана Бакаева (5.00), а в остальном коэффициенты довольно высоки. И здесь букмекеров можно понять, ведь средняя линия команд не блещет результативноСтью, предпочитая подносить снаряды для нападающих.

А что если 0:0? Да, как мы уже сказали, за 20 с лишним лет было всего 4 таких матча, но шансы есть всегда. На то, что Михаил Кержаков и Александр Максименко запишут в свой актив по «сухому» матчу, можно сделать ставку с коэффициентом 8.00.

А на чей гол в суперматче РПЛ ставите вы? Расскажите в комментариях о своих прогнозах на игру!