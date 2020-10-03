«Спартак» — «Зенит», «Лидс» — «Ман Сити» и другие матчи. На что ставить 3 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 3 октября.

На что ставить в футболе 3 октября

Сегодня нас ждет суперматч в РПЛ – «Спартак» примет «Зенит»! Победитель возглавит таблицу РПЛ после 10 туров. Начало – в 19:00 мск. Кроме того, «Уфа» примет «Ротор», «Тамбов» сыграет с «Арсеналом», а «Урал» — с ЦСКА.

В чемпионате Англии «Лидс» Марсело Бьелсы сыграет с «Манчестер Сити», зрелище обещает быть крутым! Также в АПЛ «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас», «Эвертон» примет «Брайтон», а «Ньюкасл» — «Бернли».

В других топ-чемпионатах тоже пройдет ряд встреч, выделим матч «Атлетико» — «Вильярреал» в испанской Примере. Вообще в субботу в футбол будут играть по всей Европе – успейте сделать ставки перед паузой на матчи сборных.

Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 3 октября

В НХЛ сезон завершился, а в КХЛ сегодня запланированы 3 матча. «Витязь» сыграет с рижским «Динамо», «Локомотив» — с «Йокеритом», а «Нефтехимик» — с «Салаватом Юлаевым».

На что ещё ставить 3 октября

На «Ролан Гаррос» в субботу непростые матчи предстоят россиянам. Карен Хачанов сыграет с чилийцем Кристианом Гарином, а Андрею Рублеву достался южноафриканский великан Кевин Андерсон.

В мужском чемпионате России по волейболу разыграют Суперкубок! Новосибирский «Локомотив» на своей новой арене примет казанский «Зенит».

В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Уникс» примет «Астану».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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