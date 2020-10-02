«Удинезе» — «Рома». Прогноз: Джеко, Мхитарян и Педро не оставят шансов Родриго Бекао

3 октября «Удинезе» примет «Рому» в матче 3-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Рома» 3 октября
Букмекеры считают, что матч Серии А «Удинезе» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.
Анализ и прогноз на матч Серии А «Удинезе» — «Рома» (03.10.2020)
Итальянская Серия А снова с нами! Новый сезон благополучно стартовал, уже отгремели два тура. Участники успели прогреться, некоторые даже приняли участие в квалификации еврокубков. Пришла пора играть третий тур внутреннего первенства, после которого запланирована международная пауза.
Откроется программа третьего тура чемпионата Италии одним матчем 2 октября, а продолжится 3 октября сразу тремя. Среди прочих в субботу сразятся «Удинезе» и «Рома». Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине.
«Удинезе» в прошлом сезоне сумел обезопасить себя от зоны вылета, хотя играл очень нестабильно. Новый сезон начался тоже не с той ноги. В двух турах с далеко не самыми крепкими противниками команда из Удине потерпела два поражения.
Сперва чёрно-белые уступили «Вероне» с минимальным счётом, хотя имели преимущество. А затем ничего не смогли поделать с новичком Серии А «Специей» на своём поле (0:2). При этом здесь снова преимущество было на их стороне: и игровое (13:4 по ударам), и даже численное (на 65-й минуте защитник гостей получил красную карточку).
«Рома» в прошлом сезоне выдала мощнейшую концовку и заслуженно заняла пятую строчку в турнирной таблице, однако зацепиться за топ-4 после провального старта было нереально. В новом розыгрыше результаты пока также далеки от идеальных.
Первый матч с «Вероной» «волки» провели бледно (0:0), но на поле вышел незаявленный в протоколе игрок, а потому им засчитали техническое поражение. Зато во втором матче они принимали действующего чемпиона Италии «Ювентус» и сумели преподнести ему несколько неприятных сюрпризов (2:2).
Римляне выглядели ничуть не хуже гостей, местами даже интереснее. Чаще и точнее били по воротам. При этом туринцам по ходу встречи пришлось дважды отыгрываться, феерил Криштиану Роналду. В сухом остатке — потеря очков, хотя соперник с 62-й минуты действовал в меньшинстве.
Против «Удинезе» играет не только разница в классе, но ещё и статистика личных встреч. Дело в том, что в 14 предыдущих играх с «Ромой» клуб из Удине потерпел 12 поражений. Сейчас римляне тоже выглядят предпочтительнее, а потому вполне можно подумать над их ловобой победой за коэффициент 1.72.
Также при желании можно проверить ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 1.65. В прошлом сезоне «волки» вошли в топ-3 Серии А по набранным очкам на выезде. При этом за 19 выездов они наколотили 41 гол, что в среднем за игру составляет более двух штук. Такого даже у «Ювентуса» не было.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Рома» 3 октября 2020 года
«Удинезе» начала новый сезон в чемпионате Италии с двух поражений от довольно скромных соперников. «Рома» же задала жару действующему чемпиону страны «Ювентусу», заставив его дважды отыгрываться. При этом, помимо разницы в классе, против чёрно-белых играет ещё и статистика личных встреч. Так что вполне можно подумать над лобовой победой гостей.
Ставка: «Рома» победит за 1.72.
- 2 октября 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:02
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:00
-
10:00
- 1 октября 2020
-
22:00
-
21:45
-
21:45
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
19:32
-
19:32
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
17:00
-
16:15
-
16:00
-
15:45