«Удинезе» — «Рома». Прогноз: Джеко, Мхитарян и Педро не оставят шансов Родриго Бекао

3 октября «Удинезе» примет «Рому» в матче 3-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Рома» 3 октября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Удинезе» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Удинезе» — «Рома» (03.10.2020)

Итальянская Серия А снова с нами! Новый сезон благополучно стартовал, уже отгремели два тура. Участники успели прогреться, некоторые даже приняли участие в квалификации еврокубков. Пришла пора играть третий тур внутреннего первенства, после которого запланирована международная пауза.

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Откроется программа третьего тура чемпионата Италии одним матчем 2 октября, а продолжится 3 октября сразу тремя. Среди прочих в субботу сразятся «Удинезе» и «Рома». Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине.



«Удинезе» в прошлом сезоне сумел обезопасить себя от зоны вылета, хотя играл очень нестабильно. Новый сезон начался тоже не с той ноги. В двух турах с далеко не самыми крепкими противниками команда из Удине потерпела два поражения.



Сперва чёрно-белые уступили «Вероне» с минимальным счётом, хотя имели преимущество. А затем ничего не смогли поделать с новичком Серии А «Специей» на своём поле (0:2). При этом здесь снова преимущество было на их стороне: и игровое (13:4 по ударам), и даже численное (на 65-й минуте защитник гостей получил красную карточку).

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«Рома» в прошлом сезоне выдала мощнейшую концовку и заслуженно заняла пятую строчку в турнирной таблице, однако зацепиться за топ-4 после провального старта было нереально. В новом розыгрыше результаты пока также далеки от идеальных.



Первый матч с «Вероной» «волки» провели бледно (0:0), но на поле вышел незаявленный в протоколе игрок, а потому им засчитали техническое поражение. Зато во втором матче они принимали действующего чемпиона Италии «Ювентус» и сумели преподнести ему несколько неприятных сюрпризов (2:2).



Римляне выглядели ничуть не хуже гостей, местами даже интереснее. Чаще и точнее били по воротам. При этом туринцам по ходу встречи пришлось дважды отыгрываться, феерил Криштиану Роналду. В сухом остатке — потеря очков, хотя соперник с 62-й минуты действовал в меньшинстве.

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Против «Удинезе» играет не только разница в классе, но ещё и статистика личных встреч. Дело в том, что в 14 предыдущих играх с «Ромой» клуб из Удине потерпел 12 поражений. Сейчас римляне тоже выглядят предпочтительнее, а потому вполне можно подумать над их ловобой победой за коэффициент 1.72.



Также при желании можно проверить ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 1.65. В прошлом сезоне «волки» вошли в топ-3 Серии А по набранным очкам на выезде. При этом за 19 выездов они наколотили 41 гол, что в среднем за игру составляет более двух штук. Такого даже у «Ювентуса» не было.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Рома» 3 октября 2020 года

«Удинезе» начала новый сезон в чемпионате Италии с двух поражений от довольно скромных соперников. «Рома» же задала жару действующему чемпиону страны «Ювентусу», заставив его дважды отыгрываться. При этом, помимо разницы в классе, против чёрно-белых играет ещё и статистика личных встреч. Так что вполне можно подумать над лобовой победой гостей.



Ставка: «Рома» победит за 1.72.