«Тамбов» — «Арсенал» Тула. Прогноз: 90 минут тоски в Саранске, о голах можно забыть

3 октября «Тамбов» примет «Арсенал» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.22. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.28.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Тамбов» — «Арсенал» 3 октября

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Тамбов» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.

Анализ и прогноз матча 10-го тура РПЛ «Тамбов» — «Арсенал» (03.10.2020)

Футбол возвращается в привычное русло. В некоторых странах на трибуны начинают пускать болельщиков, график становится похожим на прежний: игры внутреннего первенства проводятся в конце недели, а на буднях команды выступают в еврокубках и национальных кубках. В Российской Премьер-Лиге практически пролетела треть сезона.

«РБ Лейпциг» — «Шальке». Прогноз: 1:11 за два тура не разжалобят Нагельсмана и Форсберга «Горняки» уже сменили тренера, но это вряд ли поможет зацепиться в Лейпциге.

На носу десятый тур. Откроют программу 3 октября четыре матча. Среди прочит будут биться «Тамбов» и тульский «Арсенал». Их встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, где тамбовчане проводят свои домашние игры.



«Тамбову» не везёт с результатами. Сергей Первушин с учётом всех кадровых проблем и скромнейшего финансирования поставил довольно симпатичный футбол команде, но добиться успеха пока что не получается. Всего лишь семь очков в девяти сыгранных турах.



В матче прошлого тура «волки» принимали московский «Спартак» и уступили со счётом 0:2. Смотрелись интересно, старались отвечать атакой на атаку. Однако фортуна на этот раз оказалась на стороне гостей. Хозяева пропустили оба своих мяча уже после 75-й минуты.

«Спартак» — «Зенит». Прогноз: у Дзюбы и Семака проблемы. Тедеско найдёт подход к чемпиону Москвичи ещё ни разу не проиграли на своём поле, а у петербуржцев проблемы с выездами.

Тульский «Арсенал» в позапрошлом туре дома победил «Сочи» и выбрался из зоны стыковых матчей. Сейчас у него 12-я позиция и восемь очков в активе. Однако говорить о каком-то исцелении едва ли приходится, слишком уж много трудностей.



В предыдущем туре туляки снова играли на своём поле, но теперь уже проиграли. На этот раз к ним в гости пожаловал «Ростов» (2:3). Хозяева даже открыли счёт на девятой минуте, но затем быстро пропустили, а на перерыв ушли с дефицитом в два мяча. Сократить разрыв удалось уже на добавленных ко второму тайму минутах, играя в большинстве.



Да, у «Тамбова» с результатами пока не клеится. Однако тут надо сказать, что «пушкари» тоже не могут похвастаться яркой игрой. Особенно вне родных стен. К слову, за три выезда в новом сезоне «Арсенал» не добыл ни одного очка, забив при этом всего лишь два гола.

«Уфа» — «Ротор». Прогноз: Евсеев не заметит слухов об отставке, волгоградцы разочаруют На двоих соперники за девять туров в РПЛ забили только девять голов.

«Волки» же на своём поле пропустили только четыре гола за пять игр. Любопытно также и то, что во всех этих пяти случаях было забито не более двух мячей. А при таких раскладах можно проверить тотал меньше 2 мяча за коэффициент 2.06. Предпосылок для атакующих подвигов тут совсем не видно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Тамбов» — «Арсенал» 3 октября 2020 года

«Тамбову» не везёт с результатами, хотя на своём поле он показывает не такой плохой футбол, пропустив в пяти играх только четыре гола. «Арсенал» разочаровывает в текущем сезоне РПЛ, три выезда и только два гола. На наш взгляд, ждать града голов тут не стоит.



Ставка: тотал меньше 2 мяча за коэффициент 2.06.