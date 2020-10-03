ЦСКА — «Авангард». Прогноз: Гарипов, Толчинский и Зернов прервут победную серию чемпиона

4 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.17, успех «Авангарда» идёт за 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Авангард» 4 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Авангард» 4 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА — «Авангард» (04.10.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Позади всего месяц, а трудности успели коснуться практически всех.

«Аталанта» — «Кальяри». Прогноз: Миранчук опять не сыграет, Клаван, Симеоне и Годин удивят Россиянин травмирован, а сардинцы очень хорошо играют с «богиней».

Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что вариант с его остановкой даже не рассматривается. На воскресенье, 4 октября, запланированы пять поединков. Самый поздний из них стартует в 17:00 в Москве, где местный ЦСКА будет выяснять отношения с «Авангардом».

Естественно, это центральная игра дня, а заодно и ремейк финала Кубка Гагарина-2019. Между прочим, обе команды на данный момент лидируют в своих конференциях. «Армейцы» сохраняют отличный ход, несмотря на ослабление состава в межсезонье и отсутствие нескольких хоккеистов.

«Арсенал» — «Шеффилд». Прогноз: Артета и Ляказетт после прохода «Ливерпуля» ошибутся в АПЛ «Клинки» провалили старт сезона и будут необычайно злы.

Постепенно ситуация налаживается: Марио Кемпе вернулся в строй, Ларс Юханссон и Иван Телегин начали тренировки. В 11 поединках состоялись всего два поражения: одно за пределами основного времени (2:3 ОТ с «Ак Барсом»), а второе — с полным провалом в заключительном периоде (2:4 от «Металлурга»).

Сейчас красно-синие идут на серии из четырёх побед. Впрочем, переоценивать значимость этого факта не стоит. Рижское «Динамо» получило «технарь», «Йокерит» (4:2) только вернулся с карантина и находился не в оптимальном состоянии. Остаются колючая, но ограниченная «Северсталь» (5:0), а также проблемный «Спартак» (5:4).

«Авангард» проигрывает чуть чаще, однако в основное время тоже уступил лишь однажды (2:3 в гостях у «Салавата Юлаева»). Остальные неудачи состоялись либо в овертайме, либо по буллитам. Правда, накануне «ястребы» впервые не смогли выиграть в Балашихе, не справившись с «Витязем» (1:2 Б).

«Лацио» — «Интер». Прогноз: Лукаку, Иммобиле и Алексис Санчес останутся на голодном пайке В пяти предыдущих очных встречах забивалось не более трёх голов.

Боб Хартли на пресс-конференции в открытую заявил, что некоторые хоккеисты не прикладывали достаточных усилий. Видимо, держали в уме битву с ЦСКА. Клуб из Подольска действительно смотрелся интереснее, единственную шайбу омичи забросили в концовке третьего периода в большинстве.

Букмекеры отдают предпочтение «армейцам», хотя не всё так очевидно. Непосредственно по качеству хоккея у красно-синих имеются проблемы, а главное — на последнем рубеже они определённо уступают сопернику. Эмиль Гарипов начал сезон выше всяких похвал и действует крайне стабильно, а вот об Александре Шарыченкове такого не скажешь.

Кроме того, в последнее время подопечные Боба Хартли исправно навязывали сопротивление москвичам. В прошлом сезоне они победили в гостях (3:1) и дошли до буллитов на своём льду (1:2 Б). Ждём упорного и боевого хоккея, при котором голов вряд ли будет много. Шансы максимально близки к равным.

«Удинезе» — «Рома». Прогноз: Джеко, Мхитарян и Педро не оставят шансов Родриго Бекао За 14 последних игр с «Удинезе» у римлян 12 побед.

Потому логичнее играть против линии. Даже на Х2 дают нестыдный коэффициент 1.83, а П2 с нулевой форой вообще идёт за 2.45. Альтернативный вариант — ИТМ 2.5 гола ЦСКА за 1.75. Ждём чего-то вроде 2:2 или 2:1 в любую из сторон.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Авангард» 4 октября 2020 года

ЦСКА стабильно добивается результата, хотя показывает не лучший хоккей. «Авангард» сейчас смотрится не хуже, а главное — имеет несомненное преимущество на последнем рубеже. Эмиль Гарипов в полнейшем порядке, а вот Александр Шарыченков очень нестабилен. На наш взгляд, игра пойдёт на три результата. Потому Х2 за 1.83 смотрится хорошо.

Ставка: «Авангард» не проиграет за 1.83.