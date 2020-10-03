«Динамо» — «Краснодар». Прогноз: Мусаев и Берг отпразднуют выход в Лигу чемпионов победой

4 октября московское «Динамо» примет «Краснодар» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита среди соперников. Поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.98. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.66. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.45.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Динамо» — «Краснодар»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» (04.10.2020)

Футбол возвращается в привычное русло. В некоторых странах на трибуны начинают пускать болельщиков, график становится похожим на прежний: игры внутреннего первенства проводятся в конце недели, а на буднях команды выступают в еврокубках и национальных кубках. В Российской Премьер-Лиге практически пролетела треть сезона.

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На носу десятый тур. Программа упакована в два дня, 3 и 4 октября состоятся по четыре игры. В воскресенье среди прочих сразятся московское «Динамо» и «Краснодар». Их встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Конкурировать за звание матча тура с поединком «Спартака» и «Зенита» точно не получится, но здесь явно не будет скучно.



Московское «Динамо» после ошеломительного вылета из Лиги Европы успело провести два поединка в чемпионате России. Получилось набрать половину из шести возможных очков. Сейчас команда располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ в двух баллах от еврокубковой зоны.



Сперва бело-голубые на своём поле принимали грозненский «Ахмат» (1:0). В первом тайме ближе к голу были грозненцы, но забить не сумели. А в концовке хозяева остались в большинстве и забили с углового. Справедливости ради, удержать победу в оставшееся время позволил только Антон Шунин, потащивший удар в упор.

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В матче прошлого тура подопечные Кирилла Новикова гостили у «Химок», сменивших главного тренера, и тут уже фортуна была не на их стороне. Подмосковный клуб выдал неплохой первый тайм и сумел забить. После перерыва москвичи владели преимуществом, но пробить вратаря химчане не смогли. Проиграли в итоге 0:1.



Стоит отметить, что после этого матча Кирилл Новиков подал в отставку. Руководство клуба приняло решение удовлетворить его заявление. Теперь к игре с «Краснодаром» команду будет готовить и. о. главного тренера Александр Кульчий. У бело-голубых снова начинается смута.



Краснодарцы продолжают свою лигочемпионскую эпопею. В последний день сентября они гостили у греческого ПАОК. Получилось снова победить со счётом 2:1 и впервые в истории выйти в групповой этап. Теперь команде из одноименного города предстоит сражаться с оппонентами посерьёзнее — в квартет попали лондонский «Челси», испанская «Севилья» и французский «Ренн».

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Однако всё это будет несколько позже. Сейчас пора возвращаться к родной Российской Премьер-Лиге. «Быки», к слову, после девяти туров имеют в своем активе 15 баллов и занимают седьмую строчку. Отставание от еврокубковой зоны минимальное.



У Мурада Мусаева получилось выровнять игру команды после нервного старта сезона. «Краснодар» не проигрывает уже пять туров подряд. При этом, судя по всему, возвращается былая результативность.



Да, у краснодарцев могут возникнуть проблемы из-за физического состояния, всё же было много сил отдано. Однако на предстоящий поединок они точно выйдут в отличном настроении, чего не скажешь про «Динамо». У бело-голубых спад, есть психологические и игровые трудности, при этом ещё и сменился тренер. Подобная неопределённость вряд ли пойдёт на пользу.

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На наш взгляд, «Краснодар» – фаворит даже на чужом поле. Мы бы проверили П1 с нулевой форой. Букмекеры дают за этот вариант крепкий коэффициент 1.89. Ставка попроще — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83. Града голов не ждём, но за очки гости наверняка зацепятся.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» 4 октября 2020 года

У «Динамо» сейчас спад — как игровой, так и эмоциональный. При этом ещё и тренер поменялся, ситуация крайне неопределённая. «Краснодар» же вышел в группу Лиги чемпионов, то есть приедет в Москву в отличном настроении. При этом стоит отметить, что краснодарцы в РПЛ не проигрывают уже пять туров кряду. На наш взгляд, гости будут фаворитом.



Ставка: победа «Краснодара» с нулевой форой за коэффициент 1.89.