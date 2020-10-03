«Рубин» — «Ахмат». Прогноз: Слуцкий и Талалаев сыграют без «автобусов», Хвича будет сиять

4 октября «Рубин» примет «Ахмат» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех грозненцев оценён букмекерами коэффициентом 4.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.32.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Рубин» — «Ахмат» 4 октября

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Рубин» — «Ахмат» (04.10.2020)

Футбол возвращается в привычное русло. В некоторых странах на трибуны начинают пускать болельщиков, график становится похожим на прежний: игры внутреннего первенства проводятся в конце недели, а на буднях команды выступают в еврокубках и национальных кубках. В Российской Премьер-Лиге практически пролетела треть сезона.

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На носу десятый тур. Программа упакована в два дня, 3 и 4 октября состоятся по четыре игры. В воскресенье среди прочих будут биться казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Их встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.



Казанцы в последнее время выступают довольно неплохо. В шести последних турах они потерпели всего лишь одно поражение и скатали всего одну ничью. На данный момент у них 14 баллов в копилке и восьмое место. Отставание от еврокубковой зоны составляет всего лишь два пункта.



Поражение случилось в позапрошлой игре со «Спартаком». Тогда казанский клуб принимал москвичей на своём поле и уступил со счётом 0:2. Только тут надо бы сказать, что преимущество хозяев в том матче было внушительным: тут и 23 удара по воротам, и шесть угловых, и 54 процента владения мячом. Красно-белые даже остались в меньшинстве. Правда, воспользоваться этим не получилось.

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Зато в прошлом матче команда Леонида Слуцкого гостила у оклемавшегося «Ротора» и добыла три очка (3:1). Впрочем, нельзя не отметить, что вологодцы играли экспериментальным составом, а на 48-й минуте вдобавок остались в меньшинстве.



Однако отдать казанцам должное всё равно стоит. Они показывают внушительную результативность в нынешнем сезоне, забили в семи из восьми предыдущих турах. А всего получилось наколотить целых 14 голов. Лучше показатели после девяти туров только у трёх клубов в РПЛ.



«Ахмат» сумел-таки прервать серию из трёх поражений. В матче прошлого тура он принимал «Урал» и одержал победу (2:0). Екатеринбуржцы играли в меньшинстве большую часть матча и получили два пенальти в свои ворота, но сложно спорить с тем, что хозяева смотрелись лучше на всех отрезках встречи.

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Вообще, игра грозненцев при Андрее Талалаеве заметно преобразилась. Они стали активнее владеть мячом, не бояться действовать первым номером и обострять. Даже в проигранных матчах с ЦСКА и «Сочи» выглядели ничуть не хуже довольно крепких соперников.



В прошлом туре наконец-то получилось забить и прервать безголевую серию, что должно только придать уверенности команде. Разумеется, «Рубин» на своём поле упрется, но, на наш взгляд, грозненцы вполне могут ответить.

Мы бы проверили ставку обе забьют за коэффициент 1.90. «Ахмат» и «Рубин» сейчас одни из самых весёлых команд в РПЛ. За девять туров на двоих они забили и пропустили 47 голов. В обороне имеются трудности, так что проблемы с результативностью вряд ли возникнут.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Рубин» — «Ахмат» 4 октября 2020 года

«Рубин» при Слуцком показывает яркий футбол, много забивает. Однако с обороной пока не всё гладко. «Ахмат» при Талалаеве прижимал к собственной штрафной даже ЦСКА, наверняка найдётся ответ и для казанцев. Оба соперника являются одними из самых весёлых команд в РПЛ. На наш взгляд, стоит ждать голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.90.