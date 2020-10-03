«Сочи» — «Ростов». Прогноз: Карпин, Нобоа, Джанаев и Ерёменко устроят зарубу на «Фиште»

4 октября «Сочи» примет «Ростов» в матче 10-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.72. Успех жёлто-синих оценён букмекерами коэффициентом 2.85. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.26.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Сочи» — «Ростов» 4 октября

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз матча 10-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов» (04.10.2020)

Футбол возвращается в привычное русло. В разных странах на трибуны начинают пускать болельщиков, график становится похожим на прежний: игры внутреннего первенства проводятся в конце недели, а на буднях команды выступают в еврокубках и национальных кубках. В Российской Премьер-Лиге практически пролетела треть сезона.

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На носу десятый тур. Программа упакована в два дня, 3 и 4 октября состоятся по четыре игры. В воскресенье среди прочих сойдутся «Сочи» и «Ростов». Их встреча начнётся в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи.



Сочинцы сумели сохранить лицо после поражения от «Арсенала» в Туле (2:3). В матче прошлого тура они принимали крепкий «Краснодар» и скатали с ним ничью (1:1). Получилось забить гол уже на пятой минуте встречи благодаря пенальти. Оставшееся время мячом по большей части владели гости и на исходе часа они всё же отыгрались.



Правда, после финального свистка говорили больше о качестве газона, которое и впрямь выглядело нелепо. «Барсы» сползли на пятое место в турнирной таблице чемпионата России, но всё равно продолжают держаться возле еврокубковой зоны. После девяти туров у них в активе 16 баллов. Столько же у московского ЦСКА, а у «Ростова» лишь на один балл больше.

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Ростовчане, несмотря на горькое поражение в квалификации к Лиге Европы от израильского «Маккаби» из Хайфы, в Российской Премьер-Лиге выступают успешнее. Собственно, за девять туров получилось набрать 17 очков, что соответствует третьей строчке. Отрыв от преследователей минимальный, но зато до лидеров не так много – до «Зенита» и «Спартака» ровно три пункта.



Жёлто-синие не проигрывают уже шесть туров подряд. За это время получилось добыть 14 из 18 возможных очков. Да, была техническая победа над «Ротором» в седьмом туре, зато в остальных пяти случаях ростовская команда играла надёжно и пропустила всего три гола.



Любопытно, что два из них случились в матче прошлого тура с «Арсеналом». Встреча проходила в Туле и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Подопечные Валерия Карпина даже пропустили первыми, но сумели собраться и забить три в ответ. Второй гол Егор Бабурин пропустил уже на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте, спустя полчаса после нового удаления Данила Глебова.

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Теперь центральный полузащитник ростовчан не сумеет помочь в Сочи. Также Карину придётся обойтись без Эльдора Шомуродова, которого продали в итальянский «Дженоа». Однако у сочинцев тоже имеются потери. Защитник Кирилл Заика схлопотал две жёлтых карточки в матче с «Краснодаром» и был удалён.



Вообще, на данный момент «Ростов» и «Сочи» выглядят сопоставимо. Разница в турнирной таблице (как и по уровню игры) в данный момент между командами небольшая. Ростовчане набрали неплохую форму, при этом они мало пропускают.



Однако на стороне сочинцев свое поле. А на «Фиште» в Российской Премьер-Лиге они не проигрывают уже десять матчей кряду. Так что мы бы проверили в предстоящем поединке лобовую ничью за коэффициент 3.26. Судя по всему, газон снова будет не в лучшем состоянии, а потому созидать окажется непросто.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Сочи» — «Ростов» 4 октября 2020 года

«Ростов» набрал неплохую форму, исправно набирает очки и мало пропускает. Однако на стороне «Сочи» домашнее поле, а у себя дома в РПЛ они не проигрывают уже 10 игр подряд. На наш взгляд, в предстоящем поединке соперники разделят очки. Команды стоят друг друга.



Ставка: ничья за 3.26.