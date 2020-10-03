«МЮ» — «Тоттенхэм». Прогноз: бедный Сульшер! Моуринью вернётся на «Олд Траффорд» королём

4 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех «Тоттенхэма» оценён букмекерами коэффициентом 4.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.88.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Ман Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.

Анализ и прогноз матча 4-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» (04.10.2020)

Сезон-2020/2021 набирает обороты. Чемпионат Англии стартовал 12 сентября. Позади всего три недели, а сыграны уже три полных тура и четыре раунда Кубка английской лиги. Правда, оба клуба из Манчестера пропустили первый тур, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков. У них по игре в запасе.

«Локомотив» — «Химки». Прогноз: Николич, Смолов и Миранчук утонут в защите ученика Сёмина «Железнодорожники» сыграли на ноль в шести из девяти туров РПЛ, но с атакой у них худо.

Программа четвёртого тура английской Премьер-лиги продолжится в воскресенье, 4 октября, шестью матчами. В 18:30 мск в Манчестере местный «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» начнёт выяснять отношения с «Тоттенхэмом». Естественно, эта главная игра уик-энда на туманном Альбионе.



Манкунианцы на старте сезона откровенно разочаровывают. Результаты вполне рабочие, а вот качество футбола оставляет желать лучшего. Собственно, набрать три очка в двух турах АПЛ откровенно повезло. Поражение в родных стенах от «Кристал Пэлас» (1:3) получилось абсолютно заслуженным: мяч держали, а вот с остротой были проблемы. Всё остальное сделали ошибки в защите.



Затем выиграли в Брайтоне со счётом 3:2, однако практически невозможно спорить с тем, что подопечные Оле-Гуннара Сульшера просто отскочили. «Чайки» имели солидное преимущество, обстучали весь каркас ворот, а на 100-й минуте получили пенальти в свои ворота. В итоге «МЮ» вырвал победу уже после финального свистка (арбитр дал сигнал об окончании игры, после чего пошёл смотреть VAR).

ЦСКА — «Авангард». Прогноз: Гарипов, Толчинский и Зернов прервут победную серию чемпиона ЦСКА хорош, но на последнем рубеже у «ястребов» несомненное преимущество.

На днях удалось обыграть «Брайтон» на бис, уже в Кубке английской лиги. Счёт вроде бы отличный (3:0), хотя на деле первый тайм получился бледным. Кроме того, при 1:0 сложный сейв совершил Дин Хендерсон (пока он играет только в Кубке лиги, но делает это великолепно), а ближе к концу Мата и Погба довели дело до разгрома.



В общем, созидание даётся с большим трудом, центрального защитника так и не приобрели, а пара Магуайр-Линделёф совсем не впечатляет. «Тоттенхэм» набрал в трёх турах всего четыре очка, вопросов нет только по поражению от «Эвертона» (0:1). Там «ириски» действительно смотрелись заметно лучше и могли победить увереннее.



Дальше «шпоры» разнесли «Саутгемптон» (5:2) и потеряли очки с «Ньюкаслом» (1:1). Имели колоссальное преимущество (12:0 по ударам в створ), однако не смогли забить второй мяч, а на 97-й минуте пропустили с пенальти. Позитивная динамика не вызывает сомнений, главная проблема в другом — хватит ли лондонцам свежести?

«Бавария» — «Герта». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Нойер подойдут к родному первому месту Мюнхенцы заметно сильнее, но график у них жуткий.

График у них не просто ужасный, а даже бесчеловечный. Квалификация Лига Европы даёт о себе знать. Там прошли три раунда, в Кубке лиги фактически резервным составом выбили по пенальти «Челси». Плюс три матча АПЛ. Всё это за три недели. Подопечные Жозе Моуринью проведут восьмую встречу за 20 суток!



Впрочем, дальше будет международная пауза и как минимум у некоторых футболистов появится возможность перевести дух. Кроме того, Жозе Моуринью проводит довольно широкую ротацию, позволяющую худо-бедно разгружать лидеров. Гарри Кейн, например, с «Челси» вышел только во втором тайме, а с «Маккаби» оказался заменён на 75-й минуте.



Травмированных не так много, португальский тренер даже не исключил возвращения Сон Хын Мина. Состав у «шпор» в порядке, результативность в последнее время солидная. И самое главное — Моуринью вернётся на «Олд Траффорд», а битвы с бывшими клубами он всегда умел превращать в шоу.

«Леванте» — «Реал». Прогноз: Зидан, Бензема, Эдегор и Рамос покажут чемпионский характер Мадридцы отправляются в гости к одному из самых неудобных соперников.

Шансы «МЮ», пожалуй, чуть выше, но перекос в котировках всё же кажется чрезмерным. «Дьяволы» сейчас не столь хороши, а «Тоттенхэм» при всех своих проблемах забивает довольно много. Центр обороны у хозяев по-прежнему не блещет, так что Моуринью наверняка отдаст территорию в надежде, что его футболисты смогут решать на пространстве.



Мы бы выбирали между классическим Х2 за отличный коэффициент 1.95 и ИТБ 1 гола «Тоттенхэма» за 1.87. «Ман Юнайтед» пропускал от лондонцев в пяти из шести предыдущих встреч, а Кейн и Лукас Моура сейчас в порядке. Похоже, у Сульшера будут проблемы.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «МЮ» — «Тоттенхэм» 4 октября 2020 года

У «Тоттенхэма» жуткий график, а участие Сона находится под вопросом. И всё же есть ощущение, что лондонцев недооценивают. Моуринью широко использовал ротацию и худо-бедно разгрузил лидеров, Кейн в отличной форме, центр обороны у соперника проблемный, да и в целом «МЮ» на старте сезона выглядит бледно. Плюс личные счёты португальца к бывшему клубу. Думается, за очки «шпоры» тут зацепятся.



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.95.