«Барселона» — «Севилья». Прогноз: Месси, Фати и Гризманн не пощадят Ракитича на «Камп Ноу»

Красно-белые проведут четвёртый матч за 11 суток, а скамейка у них коротковата.

4 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Севилья». Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех «Севильи» оценён букмекерами коэффициентом 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Севилья»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Севилья» 4 октября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.60, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.50. Если обе забьют, сыграет ставка 1.63.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Примеры «Барселона» — «Севилья» (04.10.2020)

Чемпионат Испании стартовал с места в карьер. С начала сезона прошло три недели, а на носу уже пятый тур. Играть приходится практически без пауз. Первый тур обошёлся без грандов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» получили дополнительный отдых от руководства лиги, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков.

«Бавария» — «Герта». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Нойер подойдут к родному первому месту Мюнхенцы заметно сильнее, но график у них жуткий.

Со второго тура Ла Лиги в дело вступил мадридский «Реал», а с третьего старт взяли остальные — «Атлетико», «Барселона» и «Севилья». Теперь всё идёт по накатанной. Программа четвёртого тура Примеры продолжится в воскресенье, 4 октября, сразу шестью матчами. Дальше наступит международная пауза.

Самый поздний из них стартует в 22:00 мск в Барселоне, где местный одноимённый клуб на стадионе «Камп Ноу» будет принимать «Севилью». Естественно, это центральная игра тура. Обе команды по итогам минувшего сезона попали в топ-4, а в этом году дружно набрали по шесть очков в двух поединках.

Каталонцы пока просто великолепны. Семь голов за 180 минут, ни одного пропущенного. И это при довольно крепких соперниках и травме основного вратаря Марка-Андре тер Штегена, который в прошлом году был вторым игроком команды по степени влияния на результат. Впечатляет!

ЦСКА — «Авангард». Прогноз: Гарипов, Толчинский и Зернов прервут победную серию чемпиона ЦСКА хорош, но на последнем рубеже у «ястребов» несомненное преимущество.

«Вильярреал» разобрали быстро и без вопросов, интрига умерла уже к 35-й минуте. Унаи Эмери всегда слабо играл против сине-гранатовых, так вышло и на этот раз. Хозяева получали огромное количество пространства и раз за разом использовали его. 4:0 к перерыву превратили второй тайм в формальность.

С «Сельтой» получилось чуть тяжелее. Вновь быстро забил Фати (уже третий мяч мяч 17-летнего футболиста в сезоне), через владение мяча удавалось контролировать игру, однако удаление Клемана Лангле перед перерывом спутало все карты. Тем не менее «Барселона» довела дело до разгрома, у «кельтов» имелась всего пара реальных моментов (3:0).

«Севилья», понятно, превосходит предыдущих оппонентов подопечных Рональда Кумана. Однако плотный график и довольно короткая скамейка дают о себе знать. Красно-белые проведут четвёртый поединок за 11 суток. После 120-минутной битвы с «Баварией» за Суперкубок УЕФА (1:2 доп. время) они выглядят откровенно тяжеловато.

«Локомотив» — «Химки». Прогноз: Николич, Смолов и Миранчук утонут в защите ученика Сёмина «Железнодорожники» сыграли на ноль в шести из девяти туров РПЛ, но с атакой у них худо.

Очень повезло избежать очковых потерь. С «Кадисом» (3:1) пропустили первыми, вышли вперёд только на 90-й минуте, а третий мяч забили на 94-й. С «Леванте» расклад повторился: владели территорией, однако кроме дальних ударов ничего толком не создали. Единственный мяч забили на 92-й минуте, совершив всего два попадания в створ ворот.

«Севилья» зависит от эффективного прессинга, но судя по двум последним матчам, поддерживать высокую интенсивность она не сможет. Кроме того, на скамейке не будет присутствовать Хулен Лопетеги: главный тренер получил красную карточку по ходу игры с «Леванте».

На таком фоне шансы «Барселоны» кажутся куда более значимыми. Линия позволяет взять ИТМ 1 гола «Севильи» за 1.79, вариант отличный. В прошлом сезоне андалусийцы так и не смогли пробить тер Штегена (0:4, 0:0), а Нето пока хорош. Скорее всего, гости будут сбивать темп. Мы бы выбирали между 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00 и «обе забьют — нет» за 2.32. Голевых подвигов не ждём.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Барселона» — «Севилья» 4 октября 2020 года

После 120 тяжелейших минут против «Баварии» красно-белые выглядят тяжеловато. «Кадис» и «Леванте» они дожали только в компенсированное время, созидание давалось с трудом. Похоже, на фоне плотного графика поддерживать высокую интенсивность прессинга «Севилья» не сможет. Ждём не самого результативного футбола, в котором «Барселона» как минимум не проиграет.

Ставка: ИТМ 1 гола «Севильи» за 1.79.