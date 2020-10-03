«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп, Салах и Алисон выкинут «львов» из лидеров АПЛ

4 октября состоится матч 4-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало игры — в 21:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Астон Виллы» оценён букмекерами коэффициентом 8.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.00.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Анализ и прогноз матча 4-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» (04.10.2020)

Сезон-2020/2021 набирает обороты. Чемпионат Англии стартовал 12 сентября. Позади всего три недели, а сыграны уже три полных тура и четыре раунда Кубка английской лиги. Правда, оба клуба из Манчестера пропустили первый тур, поскольку в августе участвовали в решающих стадиях еврокубков. У них по игре в запасе.

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Программа четвёртого тура английской Премьер-лиги продолжится в воскресенье, 4 октября, шестью матчами. Самый поздний из них стартует в 21:15 мск в Бирмингеме, где местная «Астон Вилла» на стадионе «Вилла Парк» будет выяснять отношения с «Ливерпулем». Пока в АПЛ соперники только побеждают.



Для красных это привычная картина, всё же речь идёт о действующем чемпионе Англии. Справедливости ради, пока команда явно не вышла на проектную мощность. На своём поле с огромным трудом одолели новичка элитного дивизиона «Лидс» (4:3) благодаря пенальти на 88-й минуте, так ни разу и не забив с игры.



Затем обставили «Челси» (2:0), но вплоть до удаления Кристенсена игра получалась равной и скучной. Да и то один из мячей привёз Кепа, а Жоржиньо во втором тайме не реализовал пенальти. Никаких вопросов не возникло только по победе над «Арсеналом». Лондонцы открыли счёт, а дальше подопечные Юргена Клоппа имели солидное преимущество (3:1).

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Из Кубка английской лиги мерсисайды уже успели вылететь, спустя два дня проиграв всё то же «Арсеналу» в серии пенальти. Справедливости ради, хозяева даже вторым составом смотрелись заметно лучше и должны были решать все вопросы за 90 минут, вот только Бернд Лено оказался против.



Впрочем, график в предстоящем сезоне будет необычайно плотным, так что горевать по быстрому вылету из не самого престижного турнира вряд ли кто-то станет. Если, конечно, результаты останутся на высоком уровне. В сухом остатке у «Ливерпуля» три победы в четырёх матчах с крепкими оппонентами — более чем рабочее начало. А качество футбола в первые недели сезона — скорее приятный бонус.



«Астон Вилла» провела только два матча, поскольку в первом туре ей выпал «Манчестер Сити». Добыла две победы всухую, хотя в прошлом сезоне пропускала много и в охотку. Хотя дело здесь скорее везение, чем в сильном прогрессе. С «Шеффилдом» (1:0) остались в большинстве на 12-й минуте, но всё равно чуть не потеряли очки.

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Повезло, что Дамиан Мартинес потащил пенальти, а в середине второго тайма Эзри Конса забил после углового. С игры «львы» так ничего и не создали. А в понедельник разгромили «Фулхэм» (3:0), но новичок элитного дивизиона пока абсолютно не готов к сезону, стабильно вынимая по три-четыре мяча.



Преимущества в свежести у подопечных Дина Смита не будет, 1 октября они играли в Кубке лиги со «Сток Сити». И уступили представителю Чемпионшипа в родных стенах (0:1). Состав, как и у «Ливерпуля», был далёк от оптимального. То есть лидеры с обеих стороны должны находиться в хорошем состоянии.



Разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает, а везение хозяев не может длиться вечно. Красные выиграли у «львов» пять предыдущих матчей в АПЛ, во всех случаях забивая как минимум дважды. Чего-то похожего ждём и на этот раз. Гости будут владеть территорией и оформят два-три мяча. Коронавирус у Садио Мане вряд ли помешает. Соперник сильно уступает в классе, а впереди международная пауза, так что много сенегалец не пропустит.

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Мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за 1.70 и ИТБ 2 гола «Ливерпуля» за 1.87. Вариант посмелее — П2 всухую за 2.70. Мерсисайдцы лишь в одном матче сезона из пяти отыграли на ноль, хотя раньше действовали надёжно. Атака «львов» сильно зависит от Грилиша, но тому вряд ли дадут развернуться.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 4 октября 2020 года

У «Ливерпуля» из-за коронавируса выпал Садио Мане, но «Астон Виллу» действующий чемпион должен обыгрывать и без сенегальца. Разница в уровне исполнителей солидная, пять предыдущих встреч в АПЛ завершились победой красных. «Львам» сильно повезло на старте сезона, вот только перед международной паузой фаворит вряд ли станет беречь силы и увлекаться ротацией.



Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 2.70.