«Лион» — «Марсель». Прогноз: Депай и Пайет возьмут выходной. «ПСЖ» уйдёт от конкурентов

За три последних тура в Лиге 1 команды на двоих забили четыре гола. Маловато будет.

4 октября «Лион» примет «Марсель» в матче 6-го тура чемпионата Франции. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.15.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «Лион» — «Марсель» 4 октября

Букмекеры не уверены, что матч Лиги 1 «Лион» — «Марсель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги 1 «Лион» — «Марсель» (04.10.2020)

Новый футбольный сезон во Франции уже раскочегарился. Участники успели провести пять полных туров в Лиге 1, на носу шестой. Он стартовал ещё 2 октября матчем «ПСЖ» и «Анже». Парижане вышли из кризиса и потихоньку закрепились в лидирующей группе.

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Продолжилась программа двумя играми 3 октября, а завершится сразу семью 4 октября. Среди прочих стоит выделить битву «Лиона» и «Марселя». Она начнётся в 22:00 мск и пройдёт на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Это центральная игра уик-энда во всём французском футболе. По крайней мере по громкости вывески.



Дело в том, что у соперников с результатами на старте сезона откроенно не заладилось. «Лион» за пять туров сумел набрать только шесть очков, что соответствует 11-й строчке. Отставание от тройки лидеров солидное – пять баллов.

«Ткачи» не могут выиграть уже четыре тура кряду. При этом на данном отрезке у них получилось забить всего лишь два гола, хотя соперники были, мягко говоря, играбельные. Тут нулевые ничьи с «Бордо» и «Нимом», а также поражение от «Монпелье» со счётом 1:2. Грустно.

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А в матче пятого тура команда Руди Гарсии отправилась в гости к новичку Лиги 1 «Лорьяну», который результатами сейчас не впечатляет, и умудрилась потерять очки. Сыграли в итоге вничью, 1:1. Преимущество гостей было внушительным как по ударам (19:4), так и по владению мячом (69:31), но пришлось даже отыгрываться по ходу встречи.



«Марсель» за те же пять туров собрать чуть больше, восемь баллов. Оторвался от «львов» он не намного и тоже завис в середине турнирной таблицы. Плотность последней, конечно, такова, что пару удачных матчей поднимут марсельский клуб к группе лидеров, но его игра оставляет желать лучшего.



В последних трёх турах «южане» набрали только два из девяти возможных очков. Сначала они уступили «Сент-Этьену» у себя дома (0:2), а затем скатали две боевые ничьи. Первую с одним из лидеров Лиги 1 «Лиллем» (1:1), а вторую со скромным «Метцем» (1:1).

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Любопытно здесь то, что в обоих случаях игры действительно получались ничейными, заметного преимущество никто не имел. Только вот «Марсель» неизменно пропускал первым, а отыгрывался уже на последних минутах.



На данный момент и «Лион», и «Марсель» выглядят примерно сопоставимо, как по положению в таблице, так и по уровню игры. И у тех, и у других сейчас заметные проблемы с результативностью. К слову, за три предыдущих тура противники на двоих забили всего лишь четыре гола. Скорее всего, нас ждёт напряжённая игра.

И пойдет она на три результата. Мы бы не стали ждать здесь очень много голов. Проверим классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.01. Весьма вероятна низовая ничья — 0:0 или 1:1. Это вариант для любителей рисковать.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Лион» — «Марсель» 4 октября 2020 года

Футбол у обеих команд в последнее время не впечатляет. Бороться с проснувшимся «ПСЖ» за чемпионство с такой игрой едва ли получится. На наш взгляд, в предстоящем поединке пойдёт игра на три результата, но мы бы не стали ждать много голов. С результативностью у обеих сторон заметные проблемы, так что два мяча кажутся потолком.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.01.