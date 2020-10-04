«МЮ» — «Тоттенхэм», «Барселона» — «Севилья» и другие матчи: на что ставить 4 октября

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, европейский футбол плавно перетёк в новый сезон, в НХЛ определился чемпион, в НБА подходит к концу плей-офф, а в теннисе сияет Ролан Гаррос. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 4 октября.

На что ставить в футболе 4 октября 2020 года: РПЛ, АПЛ, Примера, Бундеслига, Серия А

Топ-5 лиги оторвутся напоследок. Дальше состоится вторая международная пауза в сезоне. В понедельник в заметных чемпионатах игр не будет, чтобы игроки заранее прибыли в национальные команды. Потому суббота и воскресенье получаются такими насыщенными.



Четырьмя матчами завершится программа 10-го тура Российской Премьер-Лиги. В 14:00 мск «Локомотив» начнёт выяснять отношения с «Химками», которые теперь возглавляет экс-»железнодорожник» Игорь Черевченко. В 16:30 мск прозвучат свистки в Казани («Рубин» — «Ахмат») и Сочи («Сочи» — «Ростов»).



Позже всех в дело вступят московское «Динамо» и «Краснодар» (19:00 мск). Кирилл Новиков подал в отставку, бело-голубые вновь вступают в смутный период. А «быки» впервые выйдут на поле после выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Сил осталось немного, зато положительных эмоций выше крыши.



Сразу шесть матчей 4-го тура состоятся в АПЛ. Главное блюдо — битва «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» (18:30 мск). Жозе Моуринью вернётся на «Олд Траффорд» и постарается испортить настроение Уле-Гуннару Сульшеру. «Арсенал» примет «Шеффилд Юнайтед» (16:00), а «Ливерпуль» наведается к «Астон Вилле» (21:15).



В Испании пройдут пять матчей Примеры. «Реал Мадрид» в 17:00 начнёт выяснять отношения в гостях с «Гранадой», а вишенкой на торте станет встреча «Барселоны» и «Севильи» (22:00 мск) на «Камп Ноу». Соперники набрали по шесть очков в двух поединках, теперь как минимум один из них допустит дебютную осечку.



В Германии состоятся всего два матча, здесь к концу подходит третий тур Бундеслиги. В 16:30 начнут «Вольфсбург» и «Аугсбург», в 19:00 — «Бавария» и «Герта». Мюнхенцы накануне вернули себе Суперкубок Германии, график у них необычайно плотный.



Сразу шесть игр пройдут в чемпионате Италии. Среди прочих «Аталанта» сразится с «Кальяри» (13:30, Алексей Миранчук пока лечится), «Лацио» — с «Интером» (16:00), а «Милан» — со «Специей» (19:00). Самое интересное припасено напоследок — в 21:45 в Турине сойдутся «Ювентус» и «Наполи».

Семь матчей запланированы в чемпионате Франции, полный 13-й тур проведут в ФНЛ. Продолжатся чемпионаты Турции, Португалии и Украины. Ну и, разумеется, целая россыпь менее привлекательных первенств. Выбор в воскресенье колоссальный.

Матчи по хоккею для ставок 4 октября: топ-матч в КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ продолжается, на воскресенье запланированы сразу четыре матча. В 10:00 в Хабаровске на лёд выйдут «Амур» и «Торпедо», четыре часа спустя «Барыс» впервые сыграет после выхода с карантина. И сразу — против экспериментального состава СКА.



Полчаса спустя в Москве «Динамо» начнёт выяснять отношения с «Куньлунем», а в 17:00 мск придёт время ЦСКА и «Авангарда». Это ремейк финала Кубка Гагарина-2019. Игорь Никитин против Боба Хартли. Обе команды сейчас в полном порядке, так что посмотреть тут явно будет на что.

На что ещё ставить 4 октября: «Ролан Гаррос», Единая лига ВТБ

Тут основной упор стоит сделать на теннис. Набирает обороты «Ролан Гаррос», где проходит четвёртый круг. Андрей Рублёв и Карен Хачанов сыграли накануне, а у женщин все россиянки уже выбыли. Выделим поединок Александра Зверева с Янником Синнером. Также Элина Свитолина сразится с Каролин Гарсией.



Три матча пройдут в Единой лиге ВТБ. ЦСКА померяется силами с «Локомотивом-Кубань» (13:00), «Автодор» — с «Пармой» (16:00), а «Зенит» — с «Цмоки-Минск» (17:00).