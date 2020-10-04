Фучович — Рублёв. Прогноз: вторая ракетка России отомстит венгру за Медведева в Париже

5 октября Мартон Фучович и Андрей Рублёв сыграют в матче 4-го круга «Ролан Гаррос». Начало — в 13:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Рублёва, ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.26. Успех Фучовича оценён коэффициентом 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Фучович — Рублёв 5 октября 2020 года

Аналитики считают, что матч Мартон Фучович — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 37.5 гейма принимаются за 1.90, тотал меньше 37.5 гейма оценён коэффициентом 1.90. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.16.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Мартон Фучович — Андрей Рублёв (05.10.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после пандемии коронавируса. US Open уже отыграли, плавно перешли на грунт. Несколько промежуточных турниров остались позади, 27 сентября стартовал основной розыгрыш «Ролан Гаррос». Исходные данные неизменны — Франция, Париж, грунт.

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Правда, есть целый ряд деталей вроде других мячей, холодной погоды (РГ впервые проводится осенью) и самого покрытия. Сами теннисисты говорят, что грунт крайне медленный и холодный, а мячи тяжёлые и небыстрые. В теории это должно увеличить количество неожиданных результатов и сенсаций. Благо что состав гораздо представительнее, чем в Нью-Йорке.

До Парижа добрались девять представителей топ-10 рейтинга ATP. То есть вся элита. Не доехал разве что Роджер Федерер, который продолжает восстанавливаться от травмы. Также от участия в турнире отказался Ник Кирьос. Даниил Медведев вновь проиграл в первом же матче, однако до четвёртого круга всё же добрались двое россиян.

Собственно, Андрей Рублёв получает возможность поквитаться с обидчиком Медведева, поскольку в четвёртом круге ему предстоит сразиться с Мартоном Фучовичем. Физическое состояние второй ракетки России вызывало небольшие опасения: накануне РГ он выиграл турнир в Гамбурге, оставшись фактически без времени на восстановление и подготовку.

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В результате в первом круге едва не уступил Сэму Куэрри: опытный американец забрал два тай-брейка и даже подавал на матч, однако Рублёв проявил характер и переломил ход поединка. А дальше пошло гораздо легче. Во втором раунде прошёл испанца Алехандро Давидовича Фокину: тот взял один сет, но было видно, что Андрей действует с большим запасом и не рвёт жилы.

А накануне пришёл черёд Кевина Андерсона. Экс-девятая ракетка мира продержалась всего 96 минут, забрав только восемь геймов. Это при том, что даже сейчас подача у теннисиста из ЮАР пушечная. Однако никаких проблем не возникло. Россиянин блистательно держал подачу, оставив соперника без брейк-пойнтов.

Всё остальное сделало большое количество двойных ошибок у Андерсона и подавляющее преимущество в розыгрышах. На задней линии Рублёв смотрелся в разы мощнее, а 34-летний теннисист успел совершить аж 33 невынужденные ошибки. В общем, удалось быстро пройти дальше и сэкономить силы.

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Фучович — крепкий середняк тура, одно время даже стучавшийся в топ-30. Довольно опытный и разносторонний теннисист, отношения с грунтом хорошие. Активен на приёме, довольно редко ошибается, вынослив. Затяжными розыгрышами его не удивить, потому проблем будет больше, чем с Андерсоном.

И всё же разница в классе вопросов не вызывает. Рублёв в отличном состоянии, на задней линии способен перестрелять кого угодно (по крайней мере за пределами топ-5), играет в высочайшем темпе. У Фучовича нет мощной подачи, а потому брейк-пойнты у Андрея непременно появятся. В прошлом круге он здорово принимал.

Скорее всего, венгр навяжет борьбу, будет стабильно брать по три-четыре гейма и караулить потери концентрации соперника. У россиянина периодически возникают провалы, пользоваться ими Фучович умеет. Вырисовывается победа Рублёва в трёх-четырёх партиях, но коэффициент на этот вариант довольно скромен (1.60). Придётся выкручиваться.

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Мы бы выбирали между двух вариантов — тотал меньше 38.5 гейма за 1.77 и П2 с форой (-5.5 гейма) за 1.80. Фучович подаёт заметно хуже Куэрри и Андерсона, то есть вероятность тай-брейков тут заметно ниже.

Ставки на матч «Ролан Гаррос» Мартон Фучович — Андрей Рублёв 5 октября 2020 года

Фучович — крепкий и довольно разносторонний теннисист, умеющий пользоваться ошибками и потерями концентрации. В то же время мощной подачи у венгра нет, по общему уровню он Рублёву явно уступает. Андрей накануне быстро прошёл Кевина Андерсона и сэкономил силы, проблем со свежестью быть не должно. Ждём победы россиянина в трёх-четырёх сетах.

Ставка: тотал меньше 38.5 гейма за 1.77.