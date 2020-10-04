Санчо, Витсель и Иммобиле разрушат надежды Дзюбы. Чего ждать от «Зенита» в Лиге чемпионов?

Сине-бело-голубые хотят в плей-офф, но глубина состава по меркам Лиги чемпионов совсем не впечатляет.

1 октября в Женеве состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Из-за коронавируса пришлось ждать до октября, но оно того стоило. До старта осталось совсем немного, надо только перетерпеть международную паузу: первый тур пройдёт уже 20-21 октября. Самое время взглянуть, чего букмекеры ждут от российских клубов. Начнём с «Зенита».

«Боруссия Д» — явный фаворит, но календарь даст шанс

Действующий чемпион России напрямую попал в групповой этап, причём при жеребьёвке находился в первой корзине. Потому соперники достались крепкие, но проходимые. Это дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге». Вице-чемпион Германии, обладатель четвёртого места в Серии А и чемпион Бельгии.

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Разумеется, явным фаворитом группы считаются подопечные Люсьена Фавра. «Шмели» стабильно выполняют программу минимум: второе место в Бундеслиге и выход в плей-офф Лиги чемпионов. Состав тут очень мощный и молодой, а 17-летняя парочка Рейна-Биллингем уже привыкает ставить на уши Европу. На их фоне 20-летние Санчо и Холанд воспринимаются как опытные и матёрые футболисты.

Букмекеры дают на победу немцев в квартете коэффициент 1.90, то есть со ставки в 1000 рублей в случае успеха вы получите 1900 рублей. Выход «Боруссии» из группы оценён в 1.25. Сомневаться в этом сложно: соперники не самые мощные, запас по уровню исполнителей заметный. Даже в случае пары-тройки травм дортмундцы останутся сильнейшим коллективом в группе F.

Самое интересное — календарь. Дело в том, что в заключительном туре они сыграют с «Зенитом». Причём в Санкт-Петербурге, 8 декабря. Если к тому моменту фаворит решит все вопросы, это станет дополнительным бонусом для сине-бело-голубых. Люсьен Фавр наверняка проведёт широкую ротацию, чтобы снизить риск травм у лидеров на морозе. И тем самым повысит шансы хозяев зацепиться.

«Брюгге» слишком опасен, победить бельгийцев на классе не удастся

«Лацио» великолепно провёл первую часть прошлого сезона, но после рестарта провалился. Очень много осечек, большие проблемы в обороне и несколько повреждений не позволили побороться за скудетто, хотя «Ювентус» давал шансы. Больше того — римляне уступили даже «Интеру» с «Аталантой», оказавшись только четвёртыми.

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На старте нового первенства бьянкочелести не впечатляют. Они, например, уже успели получить в родных стенах 1:4 от «Аталанты», которая не может рассчитывать сразу на нескольких футболистов основы. Никакой интриги не оказалось и близко, к 41-й минуте преимущество «богини» достигло трёх мячей.

Впереди международная пауза, за время которой вряд ли удастся что-то заметно наладить — большинство игроков разъедутся в сборные. Впрочем, с «Зенитом» итальянцы пересекутся только в третьих-четвёртых турах, то есть время набрать обороты у них будет. Именно два матча в середине группового этапа кажутся ключевыми.

Состав у подопечных Симоне Индзаги крепче, но говорить о каком-то большом преимуществе не приходится. Если они не будут находиться в оптимальном состоянии, российский клуб наверняка зацепится. Пока же букмекеры считают «Лацио» вторым претендентом на выход в плей-офф. Пожалуй, это вполне логично. На победу в группе дают 3.50, на попадание в 1/8 финала — 1.70.

Аутсайдером квартета идёт «Брюгге». Состав у бельгийцев действительно скромный. Есть несколько молодых и многообещающих футболистов, однако самое громкое имя — это 32-летний вратарь Симон Миньоле, до этого шесть лет принадлежавший «Ливерпулю». В прошлом сезоне клуб набрал три очка в группе с «ПСЖ», «Реалом» и «Галатасараем», выйдя в Лигу Европы с третьего места. Там, правда, в первом же раунде плей-офф влетел «МЮ» (1:1, 0:5).

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С тех пор качество состава осталось на том же уровне. В то же время работу главного тренера Филиппа Клемана недооценивать нельзя: это симпатичный и организованный коллектив, который довольно надёжно действует в обороне и отличается высоким уровнем конкретики у чужой штрафной. Обыграть его на одной ноге у «Зенита» точно не выйдет.

А так — по уровню исполнительского мастерства бельгийцы уступают конкурентам. Они будут караулить ошибки и потери концентрации, наверняка зацепят три-пять очков. При определённых раскладах этого может хватить для Лиги Европы. На их победу в квартете дают 15.0, на выход из группы — 5.00.

Всё решат ноябрьские матчи с «Лацио»

«Зенит» пока вызывает больше вопросов, чем ответов. Далер Кузяев ушёл, скамейка скукожилась. Сергею Семаку банально некем усиливать игру, поскольку вне стартового состава остаются два-три футболиста с опытом выступлений в Лиге чемпионов. Для борьбы с «Боруссией» и «Лацио» маловато будет.

Вроде как сине-бело-голубые вот-вот оформят переход Вендела из «Спортинга» — это классический бокс-ту-бокс, который даст необходимый объём. И всё же есть ощущение, что помимо этого нужно как минимум один-два трансфера, а ведь времени остаётся в обрез. Михаил Кержаков надёжен, вернулся Андрей Лунёв — на последнем рубеже всё нормально.

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Центральная ось тоже выглядит хорошо. Ракицкий-Ловрен в обороне — это уровень Лиги чемпионов, Барриос однозначно перерос уровень чемпионата России, Дзюба и Азмун также держат планку (хотя Артём в последние недели выглядит уставшим). Нет сомнений в Малкоме, скоро вернётся Дриусси, отсутствие которого бросается в глаза.

По остальным позициям в той или иной степени имеются вопросы. Из-за коронавируса и уплотнения сезона график будет крайне сложным, на таком фоне мышечные травмы и различные повреждения следует считать скорее делом времени, чем неприятным сюрпризом. На сегодня кажется, что в случае двух-трёх кадровых потерь (одна травма плюс дисквалификация центрального защитника, например) сине-бело-голубым придётся очень туго.

На победу «Зенита» в группе дают 5.00: с 1000 рублей в случае успеха получите 5000 рублей. Обратный исход доступен за 1.17. А вот по выходу в плей-офф букмекеры не определились: оба варианта идут за 1.85. В принципе, баланс сил понятен: «Боруссия» сильнее всех, а «Брюгге» — слабее. Остаётся самое интересное.

Пока расклад кажется таким: три-четыре очка с «Брюгге», шанс зацепиться в игре шестого тура с дортмундцами. Самое важное в середине — матчи с «Лацио», в которых всё и будет решаться. Если укрепить состав не удастся (одного Вендела вряд ли хватит), реальная возможность появится только в том случае, если петербуржцы подойдут к битвам с римлянами в оптимальном составе, а те будут находиться не в лучшем состоянии. При иных сценариях третье место видится потолком.