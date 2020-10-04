«Нефтехимик» — «Металлург». Прогноз: Барулин и Кошечкин затащат, Плотников разочарует

5 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.19, успех «Нефтехимика» идёт за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Металлург» 5 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Нефтехимик» — «Металлург» Мг 5 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.70. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Нефтехимик» — «Металлург» Магнитогорск (05.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. На понедельник, 5 октября, запланированы три поединка. Два из них стартуют в 19:00 мск. В Нижнекамске местный «Нефтехимик» будет выяснять отношения с «Металлургом».

Соперники в последнее время не впечатляют. У «волков» два поражения в трёх матчах, хотя уровень оппозиции нельзя назвать высоким. Разгромно уступили в Нижнем Новгороде «Торпедо» со счётом 1:5, а также на своём льду не смогли ничего поделать со вторым составом «Салавата Юлаева» (1:4).

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Строго говоря, с нижегородцами они смотрелись вполне неплохо, но много выручал Никита Серебряков. А с уфимцами слабо действовали в меньшинстве, именно спецбригады оказались ключевым фактором. Однако в сухом остатке — два очка за три поединка. Единственная победа с горем пополам добыта над несчастным «Куньлунем» (4:3).

У «Металлурга» ситуация тоже так себе. Проблемы появились сразу после того, как лёгкие соперники закончились. Три поражения в четырёх встречах — 1:4 от «Витязя» по всем статьям, 0:2 от «Авангарда» и 2:3 от «Автомобилиста». Как видно, созидание даётся с трудом. Против уральцев активизировались только в третьем периоде, когда вариантов уже не осталось.

Также есть натужная победа над «Локомотивом» (4:3 Б), который собралал в лучшем случае полуторный состав из-за коронавируса. Пришлось переходить на три тройки, а позже снимать вратаря. За 62 секунды до сирены всё же отыгрались, а в серии буллитов затащил Василий Кошечкин.

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Словом, обе команды сейчас далеки от оптимального состояния. Нижнекамцы находятся за пределами зоны плей-офф, а «Металлург» опустился на шестое место Востока. Это при том, что «Барыс» вышел с карантина и имеет целую гору матчей в запасе. Потому тренеры наверняка попросят хоккеистов действовать строже.

К слову, четыре из пяти предыдущих очных встреч выдались низовыми. А на тотал меньше 5 гола дают крепкие коэффициент 1.90. Комбинированный вариант — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.79. Состав у «лис» заметно сильнее, да и лишние сутки отдыха нужно учитывать.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Металлург» 5 октября 2020 года

Обе команды находятся на спаде, очки даются им с большим трудом. На таком фоне тренеры наверняка перестрахуются и не станут раскрываться. Благо что четыре из пяти предыдущих очных встреч выдались низовыми. На тотал меньше 5 шайбы дают 1.90, но можно подстраховаться и взять Х2 + ТМ 6.5 гола за 1.79.

Ставка: «Металлург» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.79.