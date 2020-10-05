Джокович — Хачанов, «Ак Барс» — «Салават Юлаев» и другие матчи: на что ставить 5 октября

Пандемия коронавируса осталась в прошлом, европейский футбол плавно перетёк в новый сезон, в НХЛ определился чемпион, в НБА подходит к концу плей-офф, а в теннисе сияет «Ролан Гаррос». Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 5 октября.
На что ставить в футболе 5 октября: вторая Бундеслига, чемпионат Греции
Впереди вторая международная пауза в сезоне. Все заметные матчи были сыграны в пятницу или выходные, чтобы игроки заранее прибыли в национальные команды. Потому в ближайшие пару дней в большом футболе будет затишье, играют только откровенно периферийные чемпионаты.
Стоит выделить вторую Бундеслигу, там состоится один матч третьего тура. «Нюрнберг» на своём поле сразится с «Дармштадтом», начало — в 21:30 мск. Все остальные в третьем туре успели сыграть, следующие поединки пройдут уже 17 октября.
Одна игра запланирована в чемпионате Греции, там завершается четвёртый тур. Аутсайдер «Ламия» (три поражения подряд) примет «Волос», который идёт в середине турнирной таблицы. Начало — 19:30 мск. Также будут матчи в первенствах Боснии и Герцеговины, Финляндии и Румынии.
Также можно поставить на португальскую Сегунду, Первую лигу Украины, Первый дивизион Нидерландов и ПФЛ (во втором дивизионе пройдут два матча). Выбор откровенно скудный, но дальше будет веселее. Пока можно переключиться на другие виды спорта.
Матчи по хоккею для ставок 5 октября: суперматч в КХЛ
Например, хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ продолжается, на понедельник запланированы три матча. Гвоздь программы, естественно, «зелёное дерби». В Казани местный «Ак Барс» будет выяснять отношения с «Салаватом Юлаевым» (19:00 мск). Уфимцы из-за коронавируса играют фактически вторым составом, но делают это здорово. А вот у клуба из Татарстана три поражения подряд.
Также в 19:00 в Нижнекамске начнут определять лучшего «Нефтехимик» и магнитогорский «Металлург». А спустя 30 минут в дело вступят ХК «Сочи» и рижское «Динамо», это два худших клуба Западной конференции КХЛ на данный момент.
На что ещё ставить 5 октября
Тут основной упор стоит сделать на теннис. Набирает обороты «Ролан Гаррос», где проходит четвёртый круг. Андрей Рублёв и Карен Хачанов остаются в деле. Вторая ракетка России сразится с венгром Мартоном Фучовичем, который уже успел зачехлить в Париже Даниила Медведева.
Хачанову будет гораздо тяжелее. Его соперник — сам Новак Джокович. Карен уже обыгрывал первую ракетку мира, было это в 2018 году как раз в Париже. Правда, на харде, а не на грунте. В остальных пяти поединках серб побеждал, причём всухую и без тай-брейков.
Также стоит выделить игру Григора Димитрова и Стефаноса Циципаса. У женщин россиянки вылетели, да и по-настоящему интересных противостояний в понедельник нет. Разве что уроженка Москвы Софья Кенин (ныне выступает за США) сразится с француженской Фионой Ферро.
Один матч запланирован в Единой лиге ВТБ. «Химки» будут принимать эстонский «Калев», начало — в 20:00 мск. Клуб из Московской области испытывает проблемы с коронавирусом, однако переносить игру не будут.
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