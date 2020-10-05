«Амур» — «Торпедо». Прогноз: Светлов и Якупов вернут должок Жафярову в Хабаровске

6 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Торпедо». Начало встречи — в 10:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Амура» в основное время можно с коэффициентом 2.50, успех «Торпедо» идёт за 2.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Торпедо» 6 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Амур» — «Торпедо» 6 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.74, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» — «Торпедо» (06.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. На вторник, 6 октября, запланированы сразу пять матчей. Самый ранний из них стартует в Хабаровске в 10:00 мск. Местный «Амур» снова будет принимать «Торпедо».

«Амур» продолжает разочаровывать. Пик проблем с коронавирусом давно пройден, легионеры вернулись в строй, состав приближается к оптимальному. А результата по-прежнему нет. Пять поражений в шести матчах. Почти все — на тоненького, но от этого не легче.

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«Тиграм» постоянно не хватает совсем чуть-чуть: где-то не дожмут, где-то упустят шикарный момент или сделают героем вратаря соперника, где-то не повезёт. Накануне, например, вели у «Торпедо» в две шайбы к 46-й минуте. Могли спокойно забивать третью, однако Алексей Мельничук великолепно дебютировал в новом клубе.

Нижегородцы перешли на три звена, усилили давление. И добились своего — сравняли счёт за 31 секунду до сирены, после чего лучше исполнили буллиты. Хозяева имеют основания жаловаться на неожиданный рикошет или классные спасения Мельничука. Вот только положение в турнирной таблице от этого не исправится.

А ситуация потихоньку становится угрожающей. Всего шесть очков, позади только «Куньлунь». При этом сыграно уже 13 матчей — у «Нефтехимика» и «Куньлуня» на два меньше, у «Трактора» на один. «Торпедо» занимает седьмую строчку на Востоке с 12 баллами, однако «Барыс» вышел с карантина и скоро рванёт вверх, да и «Сибирь» стартовала ниже ожиданий.

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У нижегородцев ситуация с составом постепенно выправилась, однако нужно учитывать плотный календарь. Третий выездной поединок за пять суток, всё это на фоне серьёзных перелётов и акклиматизации. Одна игра в Хабаровске — это не так страшно, можно просто прилететь в день игры.

Но теперь подопечным Дэвида Немировски пришлось дважды ночевать на Дальнем Востоке, а пик акклиматизации обычно как раз случается через два-четыре дня. Плюс переход на три звена накануне, из-за которого лидеры получили дополнительную нагрузку. Скорее всего, у гостей возникнут проблемы с физикой.

Им будет сложно поддерживать высокий темп и сохранять давление, а без этих факторов «Торпедо» не столь опасно. Потому шансы «Амура», на наш взгляд, всё же несколько выше. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.95 и ИТМ 2.5 шайбы «Торпедо» за 1.73. Града голов не ждём, «тиграм» пора добавлять в защите.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Амур» — «Торпедо» 6 октября 2020 года

Накануне «тигры» в два раза перебросали соперника, вели со счётом 2:0 к 46-й минуте и умудрились проиграть. Однако «Торпедо» пришлось провести две ночи в Хабаровске, акклиматизация должна начать проявляться. Плюс накануне Дэвид Немировски переходил на три звена, что увеличило нагрузку на лидеров. Думается, гости проиграют конёк. Раз так, «Амур» имеет хорошие шансы на реванш.

Ставка: ИТМ 2.5 шайбы «Торпедо» за 1.73.