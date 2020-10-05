ЦСКА — «Динамо». Прогноз: Никитин остановит Шипачёва, Яшкина и Линдберга в дерби

6 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.99, успех «Динамо» идёт за 3.68.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо Москва» 6 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» 6 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.89, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.11. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.35. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА — «Динамо Москва» (06.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. На вторник, 6 октября, запланированы сразу пять матчей. В 19:30 мск в Москве ЦСКА начнёт выяснять отношения с «Динамо». Естественно, это центральная игра дня в КХЛ.

«Армейцы» продолжают сметать всё на своём пути, единолично лидируя в сводной таблице лиги. Всего два поражения в 12 встречах, одно из которых за пределами основного времени. Сейчас они идут на серии из пяти побед. Разгромов минимальное количество, разницы в одну-две шайбы хватает.

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Правда, пропускают по собственным меркам многовато. В трёх предыдущих играх получали не менее двух шайб, а от «Спартака» вообще вытащили четыре. Однако после возвращения Ларса Юханссона на последнем рубеже станет спокойнее, ждать осталось недолго. Главное, что пока стабильно удаётся набирать очки.

Накануне подопечные Игоря Никитина в родных стенах одолели «Авангард» (4:2). Вели с разницей в три шайбы ко второму перерыву, однако дальше «ястребы» заметно добавили. Отыграли два гола и при доле везения могли уйти в овертайм. Но реализация подкачала, а в концовке Максим Мамин поразил пустые ворота.

У «Динамо» непростой период — два поражения в трёх матчах. От «Спартака» (4:5 Б) и «Трактора» (2:4). Накануне разгромили «Куньлунь» (6:3), причём итоговый счёт может даже ввести в заблуждение. Бело-голубые имели тотальное преимущество: 3:0 в середине второго периода, 6:1 к 58-й минуте.

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Проблема всё та же — ненужные удаления и вратари. Иван Бочаров не отличается стабильностью и периодически запускает простые шайбы, а 40-летний Александр Ерёменко справляется с ролью сменщика, но не более того. Элитного первого номера по-прежнему нет, его отсутствие в плей-офф непременно скажется.

Букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом, спорить с этим сложно. Состав ровнее и глубже, победная серия добавляет уверенности, плюс свой лёд. Пожалуй, дерби — идеальная возможность показать надёжность в обороне. В пяти из шести предыдущих очных встреч в регулярном чемпионате динамовцы забрасывали не более одной шайбы.

Единственное исключение — 3:0 в прошлом декабре. Но там красно-синие играли два дня подряд, а Дмитрий Яшкин набрал три очка. Сейчас соперники находятся в равных условиях, выходить на лёд придётся через день. ИТМ 2 шайбы «Динамо» за 1.81 смотрится неплохо. Если подопечные Владимира Крикунова и смогут зацепиться за очки, то благодаря обороне.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо Москва» 6 октября 2020 года

ЦСКА одержал пять побед подряд, но пропускает как минимум две шайбы уже в трёх играх. Хотя в начале сезона стабильно ограничивал соперников одним голом. В дерби терять концентрацию нельзя, благо что ярких исполнителей в атаке у «Динамо» хватает. На наш взгляд, красно-синие добавят в обороне. Возьмём ИТМ 2 шайбы «Динамо» за 1.81. В последнее время бело-голубые забивают «армейцам» с большим трудом.

Ставка: ИТМ 2 шайбы «Динамо» за 1.81.