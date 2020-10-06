«Автомобилист» — «Барыс». Прогноз: Диц покажет себя, Дацюку с Коваржем придётся туго

7 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Барыс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 1.67, успех «Барыса» идёт за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Барыс» 7 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Барыс» 7 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.65. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.80. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» — «Барыс» (07.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. В среду, 7 октября, состоятся четыре матча. В 17:00 мск в Екатеринбурге местный «Автомобилист» на арене «Уралец» начнёт выяснять отношения с «Барысом».

Клуб из Казахстана вышел с карантина и успел провести одну игру. Получилось успешно — одолели СКА в родных стенах в серии буллитов (3:2 Б). В то же время видно, что команда фактически не тренировалась в течение двух недель. На фоне свежести выдала классный первый период и забросила две шайбы, а дальше просела.

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В оставшееся время петербуржцы перебросали соперника в два с лишним раза (27:12), хотя всё ещё выступают далёким от оптимального составом. Однако «барсы» показали характер и дотерпели. Брака было достаточно, зато порадовал Хенрик Карлссон, который очень много выручал.

Неудивительно, что букмекеры отдают явное преимущество «Автомобилисту». Уральцы преодолели кризис и добыли две победы подряд — 4:1 со вторым составом «Салавата Юлаев» и 3:2 с «Металлургом». Этого хватило, чтобы вернуться на второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Уральцы имели два лишних дня на восстановление и будут играть на своём льду. Плюс преимущество в тонусе — пока «Барыса» элементарно не хватает на 60 минут интенсивного хоккея, команда будет добирать через матчи. Но лезть в форы не хочется, поскольку «Автомобилист» крайне неудачно играет против «барсов».

В пяти предыдущих случаях они проиграли: трижды в основное время (строго со счётом 2:4) и дважды в овертайме. Гостям снова потребуются отличные действия вратаря, бросков по его воротам явно будет достаточно. Хорошее большинство и частые ошибки уральцев в защите могут позволить зацепиться.

Лезть в исход не рискнём, а вот ИТБ 2 гола «Барыса» за 1.84 смотрится хорошо. В восьми из девяти предыдущих матчей сезона подопечные Билла Питерса пропускали как минимум дважды. Меньше вытащили только от молодёжного состава «Салавата Юлаева». Похоже, проблем с результативностью тут не возникнет.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Барыс» 7 октября 2020 года

Естественно, «Автомобилист» фаворит. Два лишних дня отдыха, свой лёд. «Барыс» только вышел с карантина, тонуса пока явно не хватает. Со СКА напрочь проиграли конёк во второй половине встречи, дотерпели благодаря характеру и блистательным действиям вратаря. В то же время пропускают уральцы много, а у клуба из Казахстана хорошее большинство. Думается, две шайбы гости найдут.

Ставка: ИТБ 2 шайбы «Барыса» за 1.84.