«Трактор» — «Куньлунь». Прогноз: Калинин, Бывальцев и Бэйлен не пожалеют Алексея Ковалёва

У «Куньлуня» одна победа в 11 матчах, да и та — техническая.

7 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Куньлунь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 1.37, успех «Куньлуня» идёт за 7.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Куньлунь» 7 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Куньлунь» 7 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.50. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» — «Куньлунь Ред Стар» (07.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. В среду, 7 октября, состоятся четыре матча. В 17:00 в Челябинске местный «Трактор» начнёт выяснять отношения с «Куньлунь Ред Стар» в надежде продлить победную серию.

Подопечные Анвара Гатиятулина закрыли неудачный отрезок двумя успехами, причём на чужом льду. Сперва дожали колючий «Сочи» (4:2), а в первый день октября повторили трюк в Москве. «Динамо» пропустило две шайбы в заключительном периоде и тоже уступило со счётом 2:4.

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Положение в турнирной таблице более чем достойное. 14 очков в 12 матчах, пятое место на Востоке. Правда, нужно учитывать фактор «Барыса»: клуб из Казахстана вышел с карантина, уже успел обыграть СКА и в ближайшее время будет подниматься. А все остальные пока позади.

Единственная проблема — травма Виталия Кравцова, который великолепно начал сезон и набрал восемь очков (6+2) в 11 поединках. Тренерский штаб говорит, что молодой хоккеист вернётся в строй в ближайшее время. Справедливости ради, ближайшего соперника надо обыгрывать даже без Кравцова.

«Куньлунь» — абсолютно худший клуб КХЛ после пяти недель регулярного чемпионата. Всего три очка в активе. Единственная победа — техническая, когда «Локомотив» отказался выходить на лёд из-за коронавируса. Плюс на своём льду дошли до буллитов с «Салаватом» (2:3 Б), но там Дмитрий Шикин совершил аж 52 сейва.

«Амур» — «Торпедо». Прогноз: Светлов и Якупов вернут должок Жафярову в Хабаровске Накануне нижегородцы одержали победу, проигрывая в две шайбы к 46-й минуте.

В остальном расклад не меняется. Появились легионеры, увеличилась глубина состава. Подопечные Алексея Ковалёва бьются, стараются. однако нехватка сыгранности, физической формы и исполнительского мастерства проявляется. Много пропускают, часто проигрывая в одну-две шайбы.

У челябинцев с атакой порядок, свои две-четыре гола они исправно находят. Моментов будет достаточно, дело лишь за реализацией. Если в завершении проблем не возникнет, хозяева накидают четыре-пять голов и уверенно победят. При иных раскладах возможны варианты, при всех своих проблемах забивает «Куньлунь» немало.

Пожалуй, логичнее отталкиваться от верха. Вариантов достаточно: от классического тотала больше 4.5 гола за 1.70 до ИТБ 3.5 гола «Трактора» за 2.10. Нам больше нравится рискованная ставка «обе забьют больше 1.5 шайбы» за 2.37. Она доезжала в трёх предыдущих встречах челябинцев. У «Куньлуня» показатель ещё серьёзнее — шесть проходов в семи последних случаях.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Трактор» — «Куньлунь» 7 октября 2020 года

Разница в уровне соперников вопросов не вызывает: «Трактор» уверенно входит в зону плей-офф, а у «Куньлуня» три очка в 11 матчах и звание абсолютно худшей команды КХЛ на данный момент. В то же время забивают подопечные Алексея Ковалёва исправно. Рискнём проверить «обе забьют больше 1.5 гола» за 2.37. Ставка доезжала в трёх последних матчах челябинцев. А у «Куньлуня» зашла в шести из семи предыдущих встречах. С точки зрения математики очень интересно.

Ставка: обе забьют больше 1.5 гола за 2.37.