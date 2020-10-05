Ставки на РПЛ: «Спартак» все ближе к «Зениту», «Ротор» обречен

РПЛ уходит на очередную паузу на матчи сборных, позади 10 туров – ровно треть запланированной дистанции. И во главе таблицы по-прежнему «Спартак» и «Зенит». Чемпионство питерцев, которое им все отдали перед стартом чемпионата, начинает немного подвисать? Разбираемся в ставках на РПЛ.

Шансы «Зенита» на чемпионство стали ниже. Но он все равно фаворит

«Зенит» сыграл со «Спартаком» 1:1 в 10-м туре и упустил шанс оторваться от красно-белых. Да, по дополнительным показателям питерцы впереди, но очков со «Спартаком» поровну. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.50. И это ниже, чем, к примеру, 4 тура назад. Тогда сделать ставку на итоговый успех команды Семака можно было за 1.38.

Но все равно «Зенит» — явный фаворит РПЛ. На «Спартак» можно сделать ставку с коэффициентом 6.00. Команда Доменико Тедеско пока держит темп. Дальше многое будет зависеть от трансферов, которые смогут осуществить красно-белые. У Шамиля Газизова и селекционного отдела еще 2 недели. Их итог во многом покажет, сможет ли команда бороться за золото в этом сезоне.

Вероятность триумфа ЦСКА (3-е место, 19 очков) аналитики оценили коэффициентом 7.00 (7%). «Армейцы» провели серьезную трансферную кампанию, теперь Виктор Гончаренко должен вписать новичков в коллектив. Пока получается неплохо.

На «Локомотив» можно сделать ставку с коэффициентом 15.00, а на «Краснодар» — за 20.00. Обе команды пока играют невыразительно, да и скоро им предстоят матчи в Лиге чемпионов. При этом москвичи начали набирать очки, а вот подопечных Мурада Мусаева лихорадит. Впрочем, время еще есть, две трети сезона впереди.

Поставить на московское «Динамо» можно с коэффициентом 150.00. Бело-голубые отправили в отставку Кирилла Новикова и ищут нового главного тренера. От того, как быстро они смогут стабилизировать свою игру, зависят их перспективы. А вот в «Сочи», несмотря на хороший старт, аналитики не верят. Коэффициент на команду Владимира Федотова – 200.00.



Кроме того, букмекеры предлагают ставки на то, кто попадет в призовую тройку. На «Зенит» даже не принимают ставки, настолько эксперты уверены в том, что Семак и компания будут в медалях. Высоки шансы «Спартака» и ЦСКА – коэффициенты, соответственно, 1.50 и 1.65. Но не будем забывать и о «Локомотиве». Эксперты оценивают попадание команды Марко Николича в топ-3 по итогам первенства, коэффициентом 2.60.

«Ротор» одной ногой в ФНЛ, «Химки» еще поборются

Аналитики уверены, что «Ротор» по итогам сезона отправится в ФНЛ напрямую. Волгоградцев подкосил коронавирус, да и в селекции происходит что-то странное. Последнее место, всего 3 очка в 10 турах – и коэффициент 1.20 на вылет.

А вот «Химки» после прихода Игоря Черевченко и победы над «Динамо» уже в борьбе. Коэффициент на их вылет 2.00 и это лучше, чем у «Уфы». У башкирского клуба проблемы, и пока Вадим Евсеев не может их решить. Поставить на то, что следующий сезон уфимцы начнут в ФНЛ, можно за 1.85.

На фоне этих трех команд «Тамбов», который идет 13-м и имеет в активе 8 очков, чувствует себя очень даже хорошо. Поставить на то, что тамбовчане окажутся в числе двух худших коллективов, можно с коэффициентом 3.50.

Шансы Дзюбы в 10 раз выше шансов Кокорина

После 10 туров в списке лучших бомбардиров лидирует Кристиан Нобоа. Эквадорский ветеран из «Сочи» забил 7 голов. Но коэффициент на то, что Нобоа удержит свое лидерство до конца чемпионата, довольно высок — 10.00.

А фаворит, по оценке букмекеров, Артем Дзюба. Поставить на лидера «Зенита» и капитана сборной России можно с коэффициентом 3.00. Это логично, в конце концов, Дзюба отстает от лидера всего на 1 забитый мяч.

За 4.00 можно поставить на победу Сердара Азмуна, у которого тоже 6 голов в активе. Иранец оправился от травмы и готов вести заочную борьбу с Дзюбой.

Среди форвардов «Спартака» выше всего шансы Джордана Ларссона. На шведа предлагают коэффициент 7.00, у шведа сейчас 4 гола. За 10.00 можно поставить на Эсекьеля Понсе или Александра Соболева. Аргентинец забил в ворота «Зенита» свой 4-й мяч в сезоне, а у Соболева пока на счету 3 взятия ворот.

А вот шансы Александра Кокорина стать лучшим бомбардиром низкие. Коэффициент 30.00. Все дело в том, что форвард не успел набрать форму, как снова получил травму. Теперь ждем вовзращения нападающего и своего первого гола за «Спартак» после паузы на сборные.

Что ж, как вы успели убедиться, вариантов букмекеры предлагают действительно много. И есть пауза на матчи сборных, чтобы все обдумать. Удачных ставок!