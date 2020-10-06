«Йокерит» — «Спартак», ЦСКА – «Динамо» и другие матчи. На что ставить 6 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 6 октября.

На что ставить в футболе 6 октября

Футбола нет уже второй день! Клубные чемпионаты сделали паузу на матчи сборных, но тем надо хотя бы пару дней потренироваться. Поэтому сегодня можно сделать ставки разве что на матчи низших лиг разных стран.



Ну и киберфутбол, конечно. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 6 октября

В КХЛ сегодня 5 матчей. «Амур» дома сыграет с «Торпедо», «Сибирь» примет «Северсталь», а «Йокерит» — «Спартак». Кроме того, нас ждет дерби ЦСКА – «Динамо», а также встреча «Витязя» и «Локомотива».

На что ещё ставить 6 октября

На «Ролан Гаррос» день четвертьфиналов. Нас, конечно, больше всего интересует матч Андрея Рублева против Стефаноса Циципаса, а он будет только 7 октября. Зато на Рафаэля Надаля сегодня можно будет посмотреть.



В баскетбольном Еврокубке свой матч проведет УНИКС. Казанцы сыграют против турецкого «Бахчешехира». В этом турнире пройдет еще ряд встреч. В женском чемпионате России по волейболу «Тулица» сыграет с краснодарским «Динамо».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!