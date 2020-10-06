«Динамо Минск» — «Сочи». Прогноз: клуб из Беларуси покинет топ-3 Западной конференции КХЛ

«Леопарды» в пяти предыдущих очных встречах четыре раза победили в основное время.

7 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо Минск» — «Сочи». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.16, успех «Сочи» идёт за 3.05.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо Мн» — «Сочи» 7 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо Минск» — «Сочи» 7 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо Минск» — ХК «Сочи» (07.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. В среду, 7 октября, состоятся четыре матча. Самый поздний из них стартует в 19:30 мск в Минске, где местное «Динамо» будет сражаться с ХК «Сочи».

«Зубры» начали сезон выше всяких похвал, столь яркого и эффективного хоккея от них ждали годами. Они до сих пор располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков в 11 поединках. Однако у пяти представителей клуба накануне выявили коронавирус.

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Речи о массовом переносе матчей не идёт, однако инфицированные, разумеется, помещены на карантин. Точно не будет Бреннана Менелла — лучший защитник-бомбардир КХЛ не сыграл в Риге, а ранее СМИ сообщали о подозрении на коронавирус у американца. В остальном состав остаётся боевым. В Латвии, правда, немного не дотерпели.

Вели со счётом 3:1, позволили сопернику отыграться (третью шайбу получили уже в формате «5 на 6»), а в серии буллитов хозяева реализовали две заключительные попытки. Дальше календарь подкинул минчанам внушительную паузу. Это очень кстати: было время разобраться с составом, изменить сочетания и наладить сыгранность.

Понятно, что букмекеры отдают «Динамо» преимущество. Больших проблем с составом удалось избежать, плюс свой лёд. Уже неплохо. «Сочи», впрочем, сейчас похож на раненого зверя. Состав постепенно нормализовался, однако абсолютно убийственный календарь не оставил шансов.

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В результате «леопарды» набрали всего семь очков в 10 встречах. С соперниками попроще они будут цепляться изо всех сил, ведь до зоны плей-офф уже четыре балла. Накануне подопечные Александра Андриевского одержали важнейшую победу над рижским «Динамо» (4:2). Нервов потратили много, зато наверняка получили дополнительную уверенность.

Минчане отдыхали гораздо дольше, но большого преимущества в свежести у них быть не должно. Дело в том, что ХК «Сочи» до той самой битвы с рижанами имел на восстановление 5,5 суток. Вряд ли за одну игру (пусть и довольно интенсивную) успела накопиться серьёзная усталость.

И самое главное. «Зубры» — один из любимых клиентов для южан в последнее время. Достаточно сказать, что в пяти предыдущих встречах они одержали четыре победы в основное время и один раз уступили в овертайме. На таком фоне Х2 за 1.74 смотрится недурно, можно даже рассмотреть П2 с нулевой форой за 2.32. Всё же состав у хозяев не будет оптимальным.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо Минск» — «Сочи» 7 октября 2020 года

У минчан проблемы с коронавирусом. Не самые большие, но двух-трёх важных хоккеистов всё же не будет, а это проблема. «Сочи» накануне одолел рижское «Динамо», проблем с физической готовностью быть не должно (до этого отдыхали 5,5 суток). И главное — в пяти предыдущих очных встречах «леопарды» четыре раза победили в основное время и один раз уступили в овертайме. Х2 за 1.74 смотрится замечательно.

Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.74.