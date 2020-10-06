Германия — Турция. Прогноз: Чалханоглу перед матчем с Россией получит на орехи от Крооса

7 октября состоится товарищеский матч Германия — Турция. Начало — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Германии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех Турции оценён букмекерами коэффициентом 9.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.00.

Букмекерские коэффициенты на товарищеский матч Германия — Турция 7 октября 2020

Букмекеры считают, что матч Германия — Турция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

Анализ и прогноз товарищеского матча Германия — Турция (07.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Вторая в новом сезоне. Впереди матчи Лиги наций (в Европе) и квалификация на чемпионат мира — 2022 (в Южной Америке). На а пока — товарищеские встречи.

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Вывесок достаточно, играют практически все. Есть и довольно интересные противостояния. 7 октября в Кёльне на стадионе “Райн-Энерги” сборная Германии сыграет с Турцией, начало — в 21:45 мск. Соперники выступают в разных дивизионах Лиги наций, однако кое-что их всё же роднит.



Дело в том, что оба коллектива стартовали откровенно неудачно. Немцы в двух матчах остались без побед, скатав ничьи с Испанией и Швейцарией. В обоих случаях счёт оказался 1:1. С испанцами не повезло, подопечные Луиса Энрике ушли от поражения только на 95-й минуте. А вот в Базеле хозяева создали даже побольше.



Турки тем временем ничего не забили за 180 минут, набрав всего одно очко в двух поединках. Дома уступили Венгрии со счётом 0:1 (в концовке пропустили красивейшим ударом со штрафного), а затем не смогли дожать в гостях Сербию (0:0), хотя с 49-й минуты действовали в большинстве.

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Грустно. Уже 11 октября сборной Турции предстоит сразиться на выезде с Россией. Если в созидании добавить не удастся, перспектива вылета в лигу С станет вполне реальной. Понятно, что в случае должной мотивации немцы были бы явным фаворитом и наверняка добились успеха с разницей в пару тройку-мячей.



Всё же разница в уровне исполнителей весьма велика, плюс своё поле. Но сейчас и без невысокая значимость товарищеских матчей фактически свелась к нулю. График у футболистов топ-клубов после коронавируса невероятно плотный, из-за чего ближе к паузе мы успели увидеть несколько удивительных результатов.



Футболисты утомлены, перегружать их в ничего не значащих поединках нет ни малейшего смысла. Потому оба тренера наверняка выставят экспериментальные составы и не станут форсировать события. Думается, нас ждут невысокие скорости и сломанный ритм игры из-за частых замен. На таком фоне результаты и результативность могут оказаться любыми.

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Потому лезть в исход не рискнём, возьмём аккуратную ставку тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.79. Логика следующая: до перерыва замен быть не должно (максимум одна-две), то есть ритм окажется более-менее рабочим. На своём поле совсем уж отбывать номер немцы не станут и что-то создадут.



В то же время оборона у них не впечатляет, а для Турции матч с грандом — отличная возможность проявить себя и поднять уверенность перед игрой с Россией. На наш взгляд, в первом тайме что-то непременно залетит, а вот после перерыва на фоне постоянных замен может произойти что угодно.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Германия — Турция 7 октября 2020 года

График в клубном футболе невероятно плотный, футболисты устали. Тренеры наверняка поберегут лидеров и будут часто использовать замены. Потому во втором тайме ритм сломается, что может привести к непредсказуемым последствиям. А вот до перерыва гол мы наверняка увидим: немцы не станут отбывать номер на своём поле, а для Турции матч с грандом — шанс показать себя.



Ставка: тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.79.