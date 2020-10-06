Франция — Украина. Прогноз: без шансов для Шевченко. Мбаппе и Погба выиграют на классе

7 октября состоится товарищеский матч Франция — Украина. Начало — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех Украины оценён букмекерами коэффициентом 16.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.20.

Букмекерские коэффициенты на товарищеский матч Франция — Украина 7 октября 2020

Букмекеры считают, что матч Франция — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36. Поставить на обе забьют можно за 2.60.

Анализ и прогноз товарищеского матча Франция — Украина (07.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Вторая в новом сезоне. Впереди матчи Лиги наций (в Европе) и квалификация на чемпионат мира — 2022 (в Южной Америке). На а пока — товарищеские встречи.

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Вывесок достаточно, играют практически все. Есть и довольно интересные противостояния. 7 октября в Сен-Денис на стадионе «Стад де Франс» сразятся сборные Франции и Украины, начало — в 21:45. Имя фаворита вопросов не вызывает, хотя понятно, что особой мотивации у хозяев не будет.



Дело в том, что сборной Украины придётся играть экспериментальным составом. Тренерский штаб не досчитался сразу 12 футболистов. Накануне коронавирус выявили у Андрея Пятова и Тараса Степаненко, после чего донецкий «Шахтёр» в полном составе сел на карантин. То есть не будет ещё и Мораеса, Марлоса, Коваленко и Матвиенко. Они могут вернуться к Лиге наций после того, как сдадут дополнительные тесты.



А ещё шесть игроков травмированы: Зинченко, Коноплянка, Кривцов, Болбат, Буяльский и Супряга. То есть состав следует считать даже не экспериментальным, а вторым. Андрей Шевченко, разумеется, вызвал на замену нескольких футболистов, однако показать свой лучший футбол на таком фоне практически нереально.

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Очень обидно, потому что игра могла получиться бодрой. В Лиге наций украинцы стартовали противоречиво. Обыграли крепкую сборную Швейцарии (2:1) и разгромно проиграли Испании (0:4). Однако получить четыре мяча от Рамоса, Тьяго Алькантары и стремительно прогрессирующего Фати незазорно. Битва в Сен-Дени могла бы стать работой над ошибками, а теперь вариантов практически нет.



Пространства для манёвра у Андрея Шевченко не остаётся. А ведь Дидье Дешам вызвал в национальную команду всех сильнейших. Новых имён минимум, здесь только лучшие: от Льориса с Мбаппе до Погба, Канте и Гризманна. Некоторые футболисты хандрят в клубах, зато в сборной традиционно преображаются.



Состав вряд ли будет боевым: график из-за коронавируса необычайно плотный, игрокам нужна пауза. А ведь впереди матчи с Португалией и Хорватией. Лига наций — далеко не самый главный турнир, но всё же приоритет по сравнению с товарищескими матчами очевиден. Скорее всего, Дешам проверит в деле ряд исполнителей ближайшего резерва.

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На трибуны пустят всего 1000 человек, так что гнаться за крупным счётом трёхцветные вряд ли станут. Скорее всего, они будут исправно владеть мячом и забьют два-три гола ослабленному сопернику за счёт разницы в уровне индивидуального мастерства. И этим ограничатся. Мы бы выбирали между П1 всухую за 1.75 и П1 в первом тайме с форой (-1) за 2.55.



Логика следующая: жёлто-синие выйдут фактически резервом, даже экспериментальный состав Франции будет иметь преимущество в сыгранности и уровне исполнителей. После перерыва пойдёт большое количество замен и темп просядет, а вот в первом тайме свой гол-два хозяева наверняка оформят.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Франция — Украина 7 октября 2020 года

Сборная Украины осталась без 12 футболистов основной обоймы из-за травм и вспышки коронавируса в «Шахтёре». А вот Дидье Дешам вызвал всех лучших. Похоже, у гостей будут большие проблемы с сыгранностью, так что в дебюте трёхцветные наверняка получат отличный шанс убить интригу. Гнаться за крупным счётом Франции незачем, но преимущество в классе и своё поле должно помочь добыть победу на классе.



Ставка: победа Франции с форой (-1) в первом тайме за 2.55.