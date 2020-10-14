ЦСКА — единственная надежда России в Лиге Европы. Сделают ли Гончаренко и Чалов выводы?

2 октября в Ньоне состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021. До старта осталось не так уж много: первый тур запланирован на 22 октября, сразу после международной паузы. Самое время рассмотреть прогнозы букмекеров на успех единственного представителя из России – московского ЦСКА. «Ростов» и московское «Динамо» завершили свое участие в турнире ещё на стадии квалификации.

Хорват хорвату рознь. Влашич встретится с заклятым врагом

«Армейцы» по итогам прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги финишировали на четвёртом месте. Это позволило им напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы. Да ещё и посчастливилось оказаться в первой корзине при жеребьёвке.

Кто выиграет Лигу чемпионов? И чего ждать от «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара»? Клубы Месси и Роналду вне топ-5 фаворитов, «Зенит» и «Краснодар» поборются, а вот «Локомотив» обречён.

Хорошо это тем, что гарантированно не пришлось бы играть с такими серьёзными ребятами как, например, лондонский «Арсенал», итальянский «Наполи» или немецкий «Байер». Впрочем, расслабляться тут никак нельзя. Группа у команды Виктора Гончаренко вполне проходимая, но отнюдь не простая. Жеребьёвка могла бы оказаться приятнее.



Загребское «Динамо» – самый титулованный клуб Хорватии. В прошлом сезоне синие в привычном для себя стиле (то есть с внушительным отрывом от преследователей) снова взяли золото в Хорватской первой лиге. При этом на 36 игр пришлось всего лишь шесть поражений, 62 забитых и 20 пропущенных голов.



Победа в национальном турнире позволила хорватам стартовать со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором они одолели в серии пенальти румынский ЧФР. Следующим соперником стал хорошо знакомый ЦСКА венгерский «Ференцварош». Динамовцы уступили со счётом 1:2, но надо сказать, что венгры в последнее время показывают довольно неплохой футбол.



За выход в Лигу Европы загребцы сражались с эстонской «Флорой», соперником не самым грозным. Да ещё и на своём поле. Тут уже одержать победу не составило особого труда. Итоговый счёт 3:1 в пользу хозяев.



Стоит обратить внимание на состав «Динамо З». Он достаточно молодой и амбициозный, неслучайно каждый год клуб выгодно продаёт футболистов в топ-5 лиги (и не только). Отдельно выделяются серебряный призёр ЧМ-2018 голкипер Доминик Ливакович и нападающий Бруно Петкович, которого год назад сватали в «Барселону».

Санчо, Витсель и Иммобиле разрушат надежды Дзюбы. Чего ждать от «Зенита» в Лиге чемпионов? Сине-бело-голубые хотят в плей-офф, но глубина состава по меркам Лиги чемпионов совсем не впечатляет.

Противник действительно крепкий. Хотя букмекеры считают его одним из аутсайдеров квартета и дают на победу внушительный коэффициент 5.00. А невыход из группы оценивается экспертами даже более вероятным, чем выход. Если динамовцы займут третье или четвёртое место, сыграет коэффициент 1.76, в противном случае – коэффициент 1.95.



Впрочем, так или иначе, а зарубиться с «Динамо З» москвичам вполне по силам. Один из лидеров ЦСКА Никола Влашич играл ранее в «Хайдуке» – принципиальном сопернике для динамовцев. Хорват отметил, что для него это станет дополнительным стимулом. Мы же ждём яркой игры не только от легионера, но и от всех «армейцев». Брать очки тут можно и нужно.

Дик Адвокат снова пожалует в Россию

«Фейеноорд» – один из сильнейших представителей голландской Эредивизи. В прошлом усеченном сезоне он занял третье место, а в нынешнем после четырёх туров лидирует в таблице. Причём ни разу не проиграл и успел забить уже 11 голов. Ничего себе начало.

Феерит капитан Стивен Бергёйс. На счету правого вингера уже шесть голов и одна голевая передача всего за четыре игры. А в прошлом матче он помог клубу одержать волевую победу в гостях у «Виллема II», оформив дубль.



Особенно любопытно, что у руля роттердамцев стоит хорошо знакомый отечественным любителям футбола Дик Адвокат. 73-летний специалист не раз хотел завершить тренерскую деятельность, но каждый раз его отговаривали, предлагая хорошую работу. Впрочем, контракт опытнейшего специалиста заканчивается по окончании текущего сезона, он наверняка постарается пошуметь напоследок в Европе.



Букмекеры считают «Гордость Юга» серьёзным претендентом на выход в плей-офф Лиги Европы. Если такое произойдёт, сыграет коэффициент 1.70, то есть со ставки в 1000 рублей можно будет выиграть 1700. А если представитель из Нидерландов вовсе займёт первое место группе К, зайдёт коэффициент 2.70.

А если бы оставили Сёмина? «Локомотив» в Лиге чемпионов: шансов нет, но вы держитесь Жеребьёвка неумолима: потолок — борьба с «Ред Булл Зальцбург» за выход в Лигу Европы.

Голландцы действительно кажутся предпочтительнее остальных. Однако здесь стоит говорить о короткой скамейке. Дело в том, что на данный момент в лазарете находятся сразу семь футболистов, и сумеют ли они вернуться и набрать форму к старту турнира – неизвестно.



Потому в первых турах вероятность потери очков будет повышенной. А ведь плотность и интенсивность календаря наверняка добавит новых травм. Словом, у «Фейеноорда» могут возникнуть серьёзные проблемы. ЦСКА это только на руку.

«Вольфсберг» – явный аутсайдер группы К

«Вольфсберг» – далеко не самый знаменитый австрийский клуб. Хотя основан он был ещё в далёком 1931 году, до высшего дивизиона Австрии сумел добраться только в сезоне-2012/2013. В прошлом же сезоне он впервые в своей истории сумел выйти в групповую стадию Лиги Европы.



Тройка соперников тогда досталась убойная. Турецкий «Истанбул Башакшехир», итальянская «Рома» и немецкая «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. И всё же австрийцы тогда набрали пять баллов, обыграв при этом в первом туре на выезде немецкий клуб со счётом 4:0. Словом, в грязь лицом точно не ударили.



Однако стоит отметить, что главная забивная сила нападающий Шон Вейсман совсем недавно покинул расположение клуба и перешёл в испанский «Реал Вальядолид». В прошлом сезоне за 31 игру он забил 30 голов. Теперь же у «волков» без него совсем не клеится.

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В родном чемпионате Австрии «Вольфсберг» после четырёх туров занимает девятую строчку, набрав только 3 из 12 возможных очков. При этом пропустить он умудрился десять голов. Сильно сказываются кадровые проблемы. Среди травмированных и основной голкипер Александр Кофлер.



При таких раскладах понятно, почему победа австрийцев в квартете с ЦСКА доступна в букмекерских конторах с заоблачным коэффициентом 11.00, вероятность крайне низкая. При этом выход в стадию плей-офф турнира оценена экспертами коэффициентом 3.00.



Едва ли у главного тренера Фердинанда Фельхофера получится найти решение всех проблем до первого тура. 22 октября «волки» сыграют на своём поле с московским ЦСКА. Разумеется, хозяева будут упираться, но для российского клуба это отличная возможность добыть первую победу.

У ЦСКА отличные шансы выйти в плей-офф, дело за Виктором Гончаренко

В прошлом сезоне в Лиге Европы красно-синим досталась, мягко говоря, проходимая группа. Здесь был венгерский «Ференцварош», болгарский «Лудогорец» и испанский «Эспаньол». Чем всё закончилось, мы помним. В итоге российский клуб занял последнее место, забив только три гола.



С тех пор многое изменилось. Молодой состав успел набить шишки в чемпионате России. В межсезонье москвичи вовсе потратили 30 млн евро на трансферы и знатно укрепились. Правда, пока из четырёх новичков в составе регулярно появляются только двое – нигерийец Чидера Эджуке, который, к слову, должен быть знаком с «Фейеноордом», и казахстанец Бактийор Зайнутдинов. Впрочем, оба проявляют себя не так плохо, у каждого уже по голу.

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Аргентинец Адольфо Гайч, которого взяли добавить конкуренции Фёдору Чалову, пока так и не заиграл. Зато бразильский защитник Бруно Фукс, не игравший из-за травмы, вполне может успеть восстановиться и набрать нужные кондиции к первому туру Лиги Европы. Это должно помочь защите ЦСКА, которая сейчас испытывает кадровые проблемы.



При этом априори надёжный Акинфеев в полном порядке, задействовать юного Владислава Торопа придётся только в экстренном случае. По-прежнему неустанно бороздит правую бровку российский бразилец Марио Фернандес. Станислав Черчесов наверняка снова позовёт его на матчи Лиги наций, а потому Гончаренко остаётся только молиться, чтобы железный Марио не сломался.



Добавила у «армейцев» и центральная зона. Пашет Иван Обляков, а к нему подтягивается Константин Марадишвили. Кучаев хоть и перестал забивать, но по-прежнему активен. Не стоит забывать и о Влашиче, который должен быть мотивированнее прежнего. Вернулся после травмы хрустальный Дзагоев.



Словом, состав у красно-синих боевой, пободаться с хорватами, голландцами и австрийцами они просто обязаны. Букмекеры даже считают их главным претендентом на победу в квартете. Если ЦСКА финиширует на первом месте, сыграет коэффициент 2.30. В случае же, если московский клуб просто выйдет в следующую стадию, сыграет скромный коэффициент 1.37.



После первой трети сезона в родной РПЛ команда Виктора Гончаренко весьма заслуженно замыкает тройку лидеров. В целом, идёт ровно, затяжных неудачных серий удаётся избегать. После какой-либо осечки делает выводы и снова набирает очки.

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Пророчить «армейцам» первое место в группе К мы бы не стали спешить. Всё-таки соперники достаточно крепкие, да и у красно-синих своих проблем хватает. Но выйти из группы, на наш взгляд, им вполне по силам. Вопрос в том, сделает ли Гончаренко выводы после прошлогоднего провала.