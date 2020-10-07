СКА – «Металлург», Рублёв — Циципас и другие матчи. На что ставить 7 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 7 октября.

На что ставить в футболе 7 октября

Футбола снова нет! Клубные чемпионаты сделали паузу на матчи сборных, но тем надо хотя бы пару дней потренироваться. Поэтому сегодня можно сделать ставки разве что на матчи низших лиг разных стран.



Ну и киберфутбол, конечно. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 7 октября

В КХЛ сегодня 4 матча. «Автомобилист» сыграет с «Барысом», «Трактор» — с «Кунлунем». В центральной встрече дня СКА примет «Металлург», а еще минское «Динамо» будет играть против «Сочи».

На что ещё ставить 7 октября

На «Ролан Гаррос» продолжаются четвертьфиналы. Нас, конечно, больше всего интересует матч Андрея Рублева против Стефаноса Циципаса. Ну и в другом матче дня Новак Джокович сыграет против Пабло Каррено-Бусты.



В баскетбольном Еврокубке непростое испытание предстоит краснодарскому «Локомотиву» — выездной матч против итальянского «Виртуса», где играет, например, Милош Теодосич.



Большой волейбольный день. Туры пройдут в мужском и в женском чемпионате России, а также в итальянской Серии А. Выделим как раз матч в Италии, где «Чивитанова» сыграет с «Трентино».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!