«Иртыш» — «Торпедо». Прогноз: Игнашевич, Лебеденко, Рязанцев и Нетфуллин застрянут в Омске

Москвичи гораздо сильнее, клуб из Омска уйдёт в глухую оборону и будет терпеть.

9 октября «Иртыш» и «Торпедо» сыграют в матче 14-го тура ФНЛ. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Торпедо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Иртыша» оценён букмекерами коэффициентом 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Иртыш» — «Торпедо» 9 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Иртыш» — «Торпедо» 9 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.

Анализ и прогноз матча 14-го тура ФНЛ «Иртыш» — «Торпедо» (09.10.2020)

ФНЛ потихоньку приближается к экватору. Первый российский дивизион вернулся в строй ещё 1 августа. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. На дворе первая половина октября, а на носу уже 14-й тур.

«Витязь» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов и Азеведу устроят вендетту за 0:4 в Казани Казанцы остались без Доуса и Зарипова, зато с мотивацией полный порядок.

Естественно, никакие международные паузы лучшую лигу мира не волнуют, все матчи состоятся в один день. А именно — в пятницу, 9 октября. В 16:00 в Омске местный «Иртыш» на стадионе «Красная Звезда» начнёт выяснять отношения с «Торпедо». Имя фаворита вопросов не вызывает.

Сибиряки всё ещё находятся на дне турнирной таблицы ФНЛ. Однако их положение уже не выглядит безнадёжным. Больше того — наконец-то начали поступать позитивные новости. Прежде всего, появилась возможность проводить домашние игры в Омске. Это уже большое подспорье.

Вплоть до середины сентября принимать соперников приходилось в Домодедово. Первый же поединок на родной земле принёс дебютную победу в ФНЛ. 27 сентября удалось одолеть воронежский «Факел» (1:0). Правда, единственный гол гости забили в свои ворота, но это детали.

Грузия — Беларусь. Прогноз: Кварацхелия отправит домой Мартыновича, Нехайчика и Лисаковича Белорусский футбол на спаде, а в Грузии не могли забить даже Дания с Ирландией.

Накануне «Иртышу» присудили вторую победу в сезоне, однако её выносим за скобки. В «Шиннике» продолжаются проблемы с коронавирусом, ярославцы вновь схватили техническое поражение. Теперь у омичей восемь очков и 21-е место в ФНЛ. Из других новостей — смена главного тренера (Евгений Харлачёв пришёл в середине сентября) и подписание довольно опытного защитника Дениса Магадиева.

Понятно, что уровень исполнителей у «Торпедо» заметно серьёзнее. Правда, с результатами по-прежнему не клеится, никак не удаётся обрести стабильность. Как результат — лишь восьмое место в ФНЛ с отставанием от второй строчки в шесть очков. Ладно хоть накануне удалось дожать в родных стенах «Томь» (1:0).

На таком фоне анекдотом выглядит новость, согласно которой перед «автозаводцами» поставят задачу выйти в РПЛ в этом сезоне. Позади уже 13 матчей, а это почти треть всей дистанции. Впрочем, какой-то позитивный импульс коллективу это наверняка придаст, ведь прежде не раз сообщалось, что чёрно-белые не готовы к повышению в классе.

Уругвай — Чили. Прогноз: Луис Суарес и Торрейра не справятся с Видалем без помощи Кавани Команды не собирались с прошлого года, качество футбола вряд ли окажется высоким.

Рисунок игры угадать несложно: хозяева отдадут территорию и уйдут в глухую оборону, а «Торпедо» будет вскрывать низкий блок соперника. Ожидается много подач и стандартных положений. Предпосылок для высокой результативности немного: омичи при новом тренере дважды выдали низ.

Потому проверим классический тотал меньше 2.5 мяча за 1.75. Вариант попроще — «обе забьют — нет» за 1.63. Всё просто: с созиданием у хозяев колоссальные проблемы, но москвичи часто испытывают сложности против застёгнутых на все пуговицы соперников. Ждём тут 1:0 или 2:0 в пользу гостей, но и нулевая ничья не удивит.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Иртыш» — «Торпедо» 9 октября 2020 года

Разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает. Вот только подопечные Сергея Игнашевича часто испытывают трудности с командами, которые уходят в глухую оборону и стоят насмерть у своей штрафной. Москвичи будут владеть территорией и орошать чужую штрафную навесами да прострелами. Однако больше двух голов мы вряд ли увидим.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.75.