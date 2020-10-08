Россия – Швеция, Бельгия – Кот-Д’Ивуар и другие матчи. На что ставить 8 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 8 октября.

На что ставить в футболе 8 октября

Важное событие в мире футбола – розыгрыш четырех путевок на Евро-2021. Надеемся, что этот турнир состоится. 8 полуфиналов, каждый – довольно интригующее зрелище. Выделим матч сборных Грузии и Беларуси. У этих стран есть реальный шанс впервые получить путевку на чемпионат Европы.



Ну а для сборной России завтра – день товарищеской игры против Швеции. Эта встреча пройдет в Москве, поскольку в Стокгольме играть запретили. Коронавирус, ничего не попишешь.



Ну и киберфутбол, конечно. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 8 октября

В КХЛ сегодня 4 матча. «Амур» сыграет с «Северсталью», «Витязь» примет «Ак Барс», «Спартак» — «Локомотив», а «Салават Юлаев» — «Сибирь».

На что ещё ставить 8 октября

На «Ролан Гаррос» сегодня женские полуфиналы. Ида Швентек сыграет с Надей Подорошкой и эта вывеска – сама по себе сенсация. Ну а второй полуфинал куда более статусней – София Кенин – Петра Квитова.

В баскетбольной Евролиге ослабленный коронавирусом ЦСКА сыграет дома против «Маккаби». Кроме того, нас ждет турецкое дерби «Эфес» — «Фенербахче» и испанское противостояние «Реал» — «Валенсия».



В волейбольном чемпионате России сегодня одна игра. «Кузбасс» дома примет уфимский «Урал».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!