«Текстильщик» — «Крылья Советов». Прогноз: Гацкан и Комбаров закрепятся в топ-4 ФНЛ

За семь последних матчей «Крылья» пропустили всего лишь один гол, а забили 20.

9 октября «Текстильщик» примет «Крылья Советов» в матче 14-го тура Футбольной национальной лиги. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 10.50. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Букмекерские коэффициенты на матч 14-го тура ФНЛ «Текстильщик» — «Крылья Советов»

Букмекеры считают, что матч ФНЛ «Текстильщик» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз матча 14-го тура ФНЛ «Текстильщик» — «Крылья Советов» (09.10.2020)

Пока топовые футбольные чемпионаты стран Европы взяли паузу для матчей сборных в Лиге наций и стыков Евро-2020, в лучшей лиге мира продолжают кипеть страсти. В ФНЛ на повестке дня 14-й тур, все 11 матчей пройдут в один день. Среди прочих 9 октября сразятся «Текстильщик» и «Крылья Советов». Их встреча начнётся в 14:00 мск и пройдёт на стадионе «Текстильщик» в Иваново.

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«Текстильщик» здорово прошёл первую четверть текущего сезона Футбольной Национальной Лиги. В девяти первых турах случилось всего лишь одно поражение. Однако в последнее время ивановский клуб заметно сбавил темп.



Он не может набрать очки на протяжении уже четырёх игр. Собственно, после 13 сыгранных туров ивановцы имеют в своём активе 16 баллов и располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице. До группы лидеров не хватает целых 10 пунктов, а отрыв от зоны вылета составляет всего лишь два.



В матче прошлого тура «Текстильщик» принимал «Спартак-2» и уступил со счётом 0:2. Хозяева смотрелись недурно: даже чуть больше владели мячом, подали больше угловых и сделали существенно больше точных передач. Нанесли столько же ударов по воротам. Только у гостей в створ пришлось семь, а у хозяев всего лишь один.

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«Крылья Советов», судя по всему, всерьёз настроились вернуться в РПЛ. После 13 туров они имеют в своём активе 26 баллов и замыкают топ-4. Отставание от лидирующего «Оренбурга» всего лишь три пункта, а ведь старт выдался кошмарным.



При этом стоит отметить мощную серию, которую выдают самарцы. Они не проигрывают уже семь туров кряду, имея на внушительном отрезке всего лишь одну ничью. Любопытно, что забить у них получилось ровно 20 голов, что в среднем за игру составляет более двух с половиной штук.



Работа бывшего тренера и игроков клуба «Чертаново» даёт свои плоды. В матче прошлого тура команда Игоря Осинькина победила крепкую «Аланию» (2:0). Владикавказцы смотрелись активнее и не стеснялись владеть мячом, но самарцы создали больше и забрали очередные три очка.

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Отдельно стоит выделить надёжную оборону «крылышек». За семь предыдущих матчей они пропустили один-единственный гол – в позапрошлой выездной игре с «Нефтехимиком», который на своём поле не даёт продохнуть абсолютно никому.



Впрочем, «Крылья Советов» сейчас явно на подъёме, чего не скажешь про «Текстильщик». Ивановцы в четырёх предыдущих играх отличились только однажды. А при таких раскладах П2 всухую за коэффициент 2.00 выглядит заманчиво.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Текстильщик» — «Крылья Советов» 9 октября 2020 года

«Крылья Советов» в последнее время находятся на подъеме. Они одержали шесть побед в семи последних играх, пропустив при этом один-единственный гол. «Текстильщик» проигрывает четыре тура кряду, позабыв о результативности: у него один гол за четыре предыдущих игры. При таких раскладах вполне можно подумать над сухой победой гостей.



Ставка: победа «Крыльев Советов» всухую за коэффициент 2.00.