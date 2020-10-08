«Спартак-2» — «Чайка». Прогноз: Пилипчука, Баду, Дьякова и Гапонова ждут большие проблемы

«Чайка» за шесть выездов в ФНЛ ни разу не проиграла и пропустила только два мяча.

9 октября «Спартак-2» примет «Чайку» в матче 14-го тура Футбольной Национальной Лиги. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Букмекерские коэффициенты на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Чайка» 9 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Спартак-2» — «Чайка» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.

Анализ и прогноз матча 14-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «Чайка» (09.10.2020)

Пока топовые футбольные чемпионаты стран Европы взяли паузу для матчей сборных в Лиге наций и стыков квалификации Евро-2020, в лучшей лиге мира продолжают кипеть страсти. В ФНЛ на повестке дня 14-й тур, все 11 матчей пройдут в один день. Среди прочих 9 октября сразятся «Спартак-2» и «Чайка». Их встреча начнётся в 16:00 мск и пройдёт на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве.

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«Спартак-2» в нынешнем розыгрыше Футбольной Национальной Лиги здорово идёт. За 13 туров получилось набрать 28 баллов, что соответствует второй строчке. Преследователи, правда, дышат в спину (у «Нижнего Новгорода» очков столько же), зато лидирующий «Оренбург» оторвался всего лишь на один пункт.



В матче прошлого тура красно-белые одержали вторую подряд победу. На этот раз получилось на выезде обыграть всухую ивановский «Текстильщик» (2:0). В целом, хозяева даже смотрелись чуть активнее, но москвичи создали гораздо больше опасных моментов, которые впоследствии конвертировали в голы.



«Чайка» после неудачного старта сумела набрать приличный ход. На девять последних туров пришлись всего лишь два поражения – от мощных «Велеса» (0:2) и «Торпедо» (1:2). Зато в остальных семи случаях команда из Песчанокопского добыла 17 из 21 возможного очка.

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В последнем матче песчанокопцы отправились в Хабаровск в гости к местному «СКА-Хабаровску» (0:0). Забить не вышло, зато получилось сохранить свои ворота нетронутыми. Хозяева действительно выглядели предпочтительнее, больше атаковали и чуть чаще били по воротам, так что результат вполне приемлемый.



Таким образом, этот выезд стал для «Чайки» шестым в текущем сезоне. И тут стоит отметить надёжную игру команды в обороне: за шесть выездов она пропустила всего лишь два гола. А это, к слову, лучший показатель ФНЛ в на данный момент. Очень солидно.



«Спартак-2» в свою очередь лидирует по набранным очкам в гостях. Однако на своём поле выступает гораздо хуже. Здесь десять баллов в шести домашних играх, шесть пропущенных голов и всего лишь шесть забитых. На таком фоне вполне можно проверить классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90. Скорее всего, нас ждёт напряжённый матч с максимум одним-двумя забитыми мячами.

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При желании можно проверить ставку Х2 за 2.15. Дело в том, что «Чайка» является одной из двух (вторая – «Оренбург») команд, которая в гостях пока что не проигрывала. Она имеет две победы и четыре ничьи. Прервать удачную серию было бы обидно. Да и красно-белые пока не могут похвастать стабильным созиданием.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Чайка» 9 октября 2020 года

«Спартак-2» здорово играет в гостях, однако дома проблемы и с результативностью, и со стабильностью. «Чайка» – одна из двух команд в ФНЛ, которые пока что на выезде не проигрывали. При этом песчанокопцы пропустили за шесть гостевых игр всего два мяча, что в свою очередь является лучшим показателем первенства. При таких раскладах мы бы не стали ждать много забитых мячей и в предстоящем поединке.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.