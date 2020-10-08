Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 62. Турнир по смешанным единоборствам
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Статьи /

«Спартак-2» — «Чайка», 9 октября 2020 года, прогноз и ставка на матч 14-го тура ФНЛ

«Спартак-2» — «Чайка». Прогноз на матч ФНЛ 09.10
Алексей Анисимов
«Спартак-2» — «Чайка». Прогноз: Пилипчука, Баду, Дьякова и Гапонова ждут большие проблемы
«Чайка» за шесть выездов в ФНЛ ни разу не проиграла и пропустила только два мяча.
Ставки / Прогнозы 0

9 октября «Спартак-2» примет «Чайку» в матче 14-го тура Футбольной Национальной Лиги. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Букмекерские коэффициенты на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Чайка» 9 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Спартак-2» — «Чайка» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.

Анализ и прогноз матча 14-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «Чайка» (09.10.2020)

ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
09 октября 2020, пятница. 16:00 МСК
Спартак-2
Москва
Не начался
Чайка
Песчанокопское

Пока топовые футбольные чемпионаты стран Европы взяли паузу для матчей сборных в Лиге наций и стыков квалификации Евро-2020, в лучшей лиге мира продолжают кипеть страсти. В ФНЛ на повестке дня 14-й тур, все 11 матчей пройдут в один день. Среди прочих 9 октября сразятся «Спартак-2» и «Чайка». Их встреча начнётся в 16:00 мск и пройдёт на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве.

Новак Джокович — Стефанос Циципас. Прогноз: реальный шанс на сенсацию для обидчика Рублёва
Ноле накануне испытывал боли в шее и плече, а на восстановление был всего один день.

«Спартак-2» в нынешнем розыгрыше Футбольной Национальной Лиги здорово идёт. За 13 туров получилось набрать 28 баллов, что соответствует второй строчке. Преследователи, правда, дышат в спину (у «Нижнего Новгорода» очков столько же), зато лидирующий «Оренбург» оторвался всего лишь на один пункт.

В матче прошлого тура красно-белые одержали вторую подряд победу. На этот раз получилось на выезде обыграть всухую ивановский «Текстильщик» (2:0). В целом, хозяева даже смотрелись чуть активнее, но москвичи создали гораздо больше опасных моментов, которые впоследствии конвертировали в голы.

«Чайка» после неудачного старта сумела набрать приличный ход. На девять последних туров пришлись всего лишь два поражения – от мощных «Велеса» (0:2) и «Торпедо» (1:2). Зато в остальных семи случаях команда из Песчанокопского добыла 17 из 21 возможного очка.

Диего Шварцман — Рафаэль Надаль. Прогноз: вот и сказке конец. Король грунта выйдет в финал
Шварцман впервые дошёл до полуфинала ТБШ, но Надаль не забыл поражение в Риме.

В последнем матче песчанокопцы отправились в Хабаровск в гости к местному «СКА-Хабаровску» (0:0). Забить не вышло, зато получилось сохранить свои ворота нетронутыми. Хозяева действительно выглядели предпочтительнее, больше атаковали и чуть чаще били по воротам, так что результат вполне приемлемый.

Таким образом, этот выезд стал для «Чайки» шестым в текущем сезоне. И тут стоит отметить надёжную игру команды в обороне: за шесть выездов она пропустила всего лишь два гола. А это, к слову, лучший показатель ФНЛ в на данный момент. Очень солидно.

«Спартак-2» в свою очередь лидирует по набранным очкам в гостях. Однако на своём поле выступает гораздо хуже. Здесь десять баллов в шести домашних играх, шесть пропущенных голов и всего лишь шесть забитых. На таком фоне вполне можно проверить классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90. Скорее всего, нас ждёт напряжённый матч с максимум одним-двумя забитыми мячами.

Россия U21 — Эстония U21. Прогноз: Чалов, Сафонов и Кучаев исправятся за провал с поляками
Сборной России для попадания на Евро-2021 достаточно победить две худшие команды группы.

При желании можно проверить ставку Х2 за 2.15. Дело в том, что «Чайка» является одной из двух (вторая – «Оренбург») команд, которая в гостях пока что не проигрывала. Она имеет две победы и четыре ничьи. Прервать удачную серию было бы обидно. Да и красно-белые пока не могут похвастать стабильным созиданием.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Чайка» 9 октября 2020 года

«Спартак-2» здорово играет в гостях, однако дома проблемы и с результативностью, и со стабильностью. «Чайка» – одна из двух команд в ФНЛ, которые пока что на выезде не проигрывали. При этом песчанокопцы пропустили за шесть гостевых игр всего два мяча, что в свою очередь является лучшим показателем первенства. При таких раскладах мы бы не стали ждать много забитых мячей и в предстоящем поединке.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: spartak.com

Сообщить об ошибке
Теги
Бесплатные прогнозы •••
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020