«Спартак-2» — «Чайка». Прогноз: Пилипчука, Баду, Дьякова и Гапонова ждут большие проблемы

9 октября «Спартак-2» примет «Чайку» в матче 14-го тура Футбольной Национальной Лиги. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.20.
Букмекерские коэффициенты на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Чайка» 9 октября 2020 года
Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Спартак-2» — «Чайка» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.
Анализ и прогноз матча 14-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «Чайка» (09.10.2020)
Пока топовые футбольные чемпионаты стран Европы взяли паузу для матчей сборных в Лиге наций и стыков квалификации Евро-2020, в лучшей лиге мира продолжают кипеть страсти. В ФНЛ на повестке дня 14-й тур, все 11 матчей пройдут в один день. Среди прочих 9 октября сразятся «Спартак-2» и «Чайка». Их встреча начнётся в 16:00 мск и пройдёт на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова» в Москве.
«Спартак-2» в нынешнем розыгрыше Футбольной Национальной Лиги здорово идёт. За 13 туров получилось набрать 28 баллов, что соответствует второй строчке. Преследователи, правда, дышат в спину (у «Нижнего Новгорода» очков столько же), зато лидирующий «Оренбург» оторвался всего лишь на один пункт.
В матче прошлого тура красно-белые одержали вторую подряд победу. На этот раз получилось на выезде обыграть всухую ивановский «Текстильщик» (2:0). В целом, хозяева даже смотрелись чуть активнее, но москвичи создали гораздо больше опасных моментов, которые впоследствии конвертировали в голы.
«Чайка» после неудачного старта сумела набрать приличный ход. На девять последних туров пришлись всего лишь два поражения – от мощных «Велеса» (0:2) и «Торпедо» (1:2). Зато в остальных семи случаях команда из Песчанокопского добыла 17 из 21 возможного очка.
В последнем матче песчанокопцы отправились в Хабаровск в гости к местному «СКА-Хабаровску» (0:0). Забить не вышло, зато получилось сохранить свои ворота нетронутыми. Хозяева действительно выглядели предпочтительнее, больше атаковали и чуть чаще били по воротам, так что результат вполне приемлемый.
Таким образом, этот выезд стал для «Чайки» шестым в текущем сезоне. И тут стоит отметить надёжную игру команды в обороне: за шесть выездов она пропустила всего лишь два гола. А это, к слову, лучший показатель ФНЛ в на данный момент. Очень солидно.
«Спартак-2» в свою очередь лидирует по набранным очкам в гостях. Однако на своём поле выступает гораздо хуже. Здесь десять баллов в шести домашних играх, шесть пропущенных голов и всего лишь шесть забитых. На таком фоне вполне можно проверить классический тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90. Скорее всего, нас ждёт напряжённый матч с максимум одним-двумя забитыми мячами.
При желании можно проверить ставку Х2 за 2.15. Дело в том, что «Чайка» является одной из двух (вторая – «Оренбург») команд, которая в гостях пока что не проигрывала. Она имеет две победы и четыре ничьи. Прервать удачную серию было бы обидно. Да и красно-белые пока не могут похвастать стабильным созиданием.
Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Чайка» 9 октября 2020 года
«Спартак-2» здорово играет в гостях, однако дома проблемы и с результативностью, и со стабильностью. «Чайка» – одна из двух команд в ФНЛ, которые пока что на выезде не проигрывали. При этом песчанокопцы пропустили за шесть гостевых игр всего два мяча, что в свою очередь является лучшим показателем первенства. При таких раскладах мы бы не стали ждать много забитых мячей и в предстоящем поединке.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.
- 8 октября 2020
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:26
-
17:19
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 7 октября 2020
-
20:45