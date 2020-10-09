Бразилия — Боливия. Прогноз: Коутиньо, Касемиро и Фирмино устроят шоу. Даже без Неймара

10 октября состоится матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Боливия. Начало — в 03:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Бразилии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.06. Успех Боливии оценён букмекерами коэффициентом 81.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 21.0.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Боливия 10 октября
Букмекеры считают, что матч Бразилия — Боливия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.45. Поставить на обе забьют можно за 3.52.
Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Боливия (10.10.2020)
Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А теперь — международная пауза. Вторая в новом сезоне. Пока европейские сборные катают товарищеские матчи перед Лигой наций, в Южной Америке шутки закончились.
Тут стартует квалификация на чемпионат мира — 2022. Изначально она должна была начаться в сентябре, однако из-за коронавируса было принято решение подождать дополнительный месяц. 9 октября соперники войдут в гонку. Формат прежний: 10 сборных, четыре попадают на мундиаль напрямую, а занявший пятое место отправится в стыки.
10 октября в Сан-Паулу на стадионе «Коринтианс» сборная Бразилии будет принимать Эквадор, начало — в 03:30 мск. Имя фаворита тут не вызывает ни малейших сомнений. О чём ещё говорить, когда действующий победитель Кубка Америки сразится с одной из двух слабейших команд зоны КОНМЕБОЛ.
Зелёные не появлялись на чемпионатах мира аж с прошлого века (если быть точнее — с 1998 года), а первый раунд Кубка Америки за восемь последних попыток преодолели лишь однажды. В 2015 году они одолели в группе Эквадор и пробрались в четвертьфинал, где без шансов уступили сборной Перу.
В квалификации к ЧМ-2018 они заняли предпоследнее место, с горем пополам опередив Венесуэлу. А пропустили вообще больше всех. Подавляющее количество очков Боливия берёт в родных стенах, поскольку принимает соперников на высокогорье. В гостях в подавляющем большинстве случаев уступает всухую.
Почти все футболисты выступают в национальном первенстве или Мексике. Три из четырёх предыдущих очных встреч завершились разгромными победами бразильцев. Единственное исключение — 0:0 в предпоследнем туре квалификации ЧМ-2018. «Селесао» тогда уже обеспечили себе первое место и мотивации не имели. Нанесли 13 ударов в створ против одного. И не забили. Бывает.
Вообще-то у Тите есть определённые кадровые проблемы. Неймара беспокоит поясница (участие под вопросом), точно не будет Габриэла Жезуса и Алисона (травмы). Однако разница в уровне исполнителей остаётся колоссальной, тем более на своём поле.
Состав более чем крепкий: Маркиньос, Данило, Теллес, Тьяго Силва, Касемиро, Фабиньо, Коутиньо, Ришарлисон, Фирмино. Выбор изумительный. Даже без Неймара этого добра должно хватить для трёх-четырёх голов. Бразильцы не собирались с прошлого года и наверняка соскучились друг по другу, а потому сыграют весело и в охотку.
П1 с форой (-3) за 1.78 смотрится недурно, нам больше нравится П1 в первом тайме с форой (-1.5) за 2.15. Скорее всего, фаворит постарается быстро снять все вопросы, а дальше просто получать удовольствие.
Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Бразилия — Боливия 10 октября 2020 года
Разница в классе колоссальна. Сборная Боливии не попадала на чемпионаты мира с прошлого века, а на Кубке Америки преодолела групповой этап лишь в одном случае из последних восьми. Зелёные набирают подавляющее количество очков на родном высокогорье, а в гостях чаще всего проигрывают всухую. На наш взгляд, даже без Неймара «селесао» закинут аутсайдеру три-четыре мяча.
Ставка: победа Бразилии в первом тайме с форой (-1.5) за 2.15.
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