Бразилия — Боливия. Прогноз: Коутиньо, Касемиро и Фирмино устроят шоу. Даже без Неймара

10 октября состоится матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Боливия. Начало — в 03:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Бразилии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.06. Успех Боливии оценён букмекерами коэффициентом 81.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 21.0.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Боливия 10 октября

Букмекеры считают, что матч Бразилия — Боливия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.45. Поставить на обе забьют можно за 3.52.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Боливия (10.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А теперь — международная пауза. Вторая в новом сезоне. Пока европейские сборные катают товарищеские матчи перед Лигой наций, в Южной Америке шутки закончились.

Россия U21 — Эстония U21. Прогноз: Чалов, Сафонов и Кучаев исправятся за провал с поляками Сборной России для попадания на Евро-2021 достаточно победить две худшие команды группы.

Тут стартует квалификация на чемпионат мира — 2022. Изначально она должна была начаться в сентябре, однако из-за коронавируса было принято решение подождать дополнительный месяц. 9 октября соперники войдут в гонку. Формат прежний: 10 сборных, четыре попадают на мундиаль напрямую, а занявший пятое место отправится в стыки.



10 октября в Сан-Паулу на стадионе «Коринтианс» сборная Бразилии будет принимать Эквадор, начало — в 03:30 мск. Имя фаворита тут не вызывает ни малейших сомнений. О чём ещё говорить, когда действующий победитель Кубка Америки сразится с одной из двух слабейших команд зоны КОНМЕБОЛ.



Зелёные не появлялись на чемпионатах мира аж с прошлого века (если быть точнее — с 1998 года), а первый раунд Кубка Америки за восемь последних попыток преодолели лишь однажды. В 2015 году они одолели в группе Эквадор и пробрались в четвертьфинал, где без шансов уступили сборной Перу.

Диего Шварцман — Рафаэль Надаль. Прогноз: вот и сказке конец. Король грунта выйдет в финал Шварцман впервые дошёл до полуфинала ТБШ, но Надаль не забыл поражение в Риме.

В квалификации к ЧМ-2018 они заняли предпоследнее место, с горем пополам опередив Венесуэлу. А пропустили вообще больше всех. Подавляющее количество очков Боливия берёт в родных стенах, поскольку принимает соперников на высокогорье. В гостях в подавляющем большинстве случаев уступает всухую.



Почти все футболисты выступают в национальном первенстве или Мексике. Три из четырёх предыдущих очных встреч завершились разгромными победами бразильцев. Единственное исключение — 0:0 в предпоследнем туре квалификации ЧМ-2018. «Селесао» тогда уже обеспечили себе первое место и мотивации не имели. Нанесли 13 ударов в створ против одного. И не забили. Бывает.



Вообще-то у Тите есть определённые кадровые проблемы. Неймара беспокоит поясница (участие под вопросом), точно не будет Габриэла Жезуса и Алисона (травмы). Однако разница в уровне исполнителей остаётся колоссальной, тем более на своём поле.

Новак Джокович — Стефанос Циципас. Прогноз: реальный шанс на сенсацию для обидчика Рублёва Ноле накануне испытывал боли в шее и плече, а на восстановление был всего один день.

Состав более чем крепкий: Маркиньос, Данило, Теллес, Тьяго Силва, Касемиро, Фабиньо, Коутиньо, Ришарлисон, Фирмино. Выбор изумительный. Даже без Неймара этого добра должно хватить для трёх-четырёх голов. Бразильцы не собирались с прошлого года и наверняка соскучились друг по другу, а потому сыграют весело и в охотку.

П1 с форой (-3) за 1.78 смотрится недурно, нам больше нравится П1 в первом тайме с форой (-1.5) за 2.15. Скорее всего, фаворит постарается быстро снять все вопросы, а дальше просто получать удовольствие.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Бразилия — Боливия 10 октября 2020 года

Разница в классе колоссальна. Сборная Боливии не попадала на чемпионаты мира с прошлого века, а на Кубке Америки преодолела групповой этап лишь в одном случае из последних восьми. Зелёные набирают подавляющее количество очков на родном высокогорье, а в гостях чаще всего проигрывают всухую. На наш взгляд, даже без Неймара «селесао» закинут аутсайдеру три-четыре мяча.



Ставка: победа Бразилии в первом тайме с форой (-1.5) за 2.15.