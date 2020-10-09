Россия U21 – Эстония U21 и другие матчи. На что ставить 9 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 9 октября.
На что ставить в футболе 9 октября
Сборные сыграли матчи отбора на Евро и товарищеские матчи – и теперь готовятся к играм Лиги наций. А вот молодежные команды сегодня играют очередные матчи квалификации на Евро-2021. Сборная России сыграет со сверстниками из Эстонии. Начало встречи — в 18:00 мск.
Очередной тур пройдет в ФНЛ. Выделим матчи «Оренбург» — «СКА-Хабаровск» и «Нижний Новгород» — «Балтика». В этих играх встречаются клубы, претендующие на повышение. Будет интересно.
Ну и киберфутбол, конечно. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 9 октября
В КХЛ сегодня 4 матча. «Автомобилист» примет «Металлург», а «Йокерит» — рижское «Динамо». Минские динамовцы сыграют с «Куньлунем», а СКА – с «Сочи».
На что ещё ставить 9 октября
На «Ролан Гаррос» сегодня мужские полуфиналы. Сначала нас ждет игра двух супергрунтовиков – Диего Шварцман против Рафаэля Надаля, а затем на корт выйдут Новак Джокович и Стефанос Циципас.
В баскетбольной Евролиге 6 матчей. В двух сыграют российские клубы. «Химки» примут «Жальгирис», а «Зенит» — «Барселону».
В волейбольном чемпионате России сегодня одна игра. «Кузбасс» дома примет уфимский «Урал».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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