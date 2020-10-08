«Оренбург» — «СКА-Хабаровск». Прогноз: лидер ФНЛ поможет зайти коэффициенту 2.50

9 октября «Оренбург» примет «СКА-Хабаровск» в матче 14-го тура Футбольной национальной лиги. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.85.

Букмекерские коэффициенты на матч 14-го тура ФНЛ «Оренбург» — «СКА-Хабаровск»

Букмекеры считают, что матч ФНЛ «Оренбург» — «СКА-Хабаровск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз матча 14-го тура ФНЛ «Оренбург» — «СКА-Хабаровск» (09.10.2020)

Пока топовые футбольные чемпионаты стран Европы взяли паузу для матчей сборных в Лиге наций и квалификации Евро-2020, в лучшей лиге мира продолжают кипеть страсти. В ФНЛ на повестке дня 14-й тур, все 11 матчей пройдут в один день. Среди прочих 9 октября сразятся «Оренбург» и «СКА-Хабаровск». Их встреча начнётся в 16:00 мск и пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

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«Оренбург» по-прежнему лидирует в турнирной таблице Футбольной Национальной Лиги и является единственным клубом, не познавшим горечь поражения. После 13 туров в активе 29 баллов. Результаты шикарные, однако последняя серия из четырёх ничьих лишила оренбуржцев комфортного отрыва, позволив конкурентам подтянуться.



«Спартак-2» отстаёт на один пункт, но опасности не представляет, поскольку является фарм-клубом и выйти в РПЛ не может. Зато у замыкающего топ-3 «Нижнего Новгорода» тоже 28 очков, а это уже тревожный звоночек. «Крылья Советов» отстали на три пункта, «Велес» и «Алания» – на четыре и шесть соответственно.



Подопечные Марцела Лички по-прежнему в полном порядке и показывают интересный футбол в атаке. Только вот проблем с обороной в последнее время добавилось. В предыдущих двух турах с конкурентами они пропустили три гола и потеряли очки. Сперва скатали ничью с «Балтикой» (2:2), а затем с «Велесом» (1:1).

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У «СКА-Хабаровска» дела идут довольно грустно. После 13 туров он застрял в середине турнирной таблицы. Если точнее — располагается на 12-й строчке, набрав 17 баллов. Отрыв от четвёрки лидеров, собственно, составляет целых девять пунктов.



Во многом виной такому положению хабаровчан их крайне неубедительная игра на выезде. Они не могут выиграть в гостях уже пять матчей подряд. При этом на таком внушительном отрезке получилось забить всего лишь два гола, а пропустить целых девять.



Вдобавок в последнее время у красно-синих очень туго с реализацией, они не могут забить уже четыре тура. Например, в матче прошлого тура принимали «Чайку», с которой сыграли вничью (0:0). Хозяева владели инициативой, но из 16 ударов в створ пришлись всего четыре.

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«Оренбург» же за семь игр на своём поле пропустил всего лишь четыре гола, зато забил аж 11. А на таком фоне можно даже рискнуть и проверить П1 всухую за увесистый коэффициент 2.50. Уж больно страшная статистика выездов у «СКА-Хабаровска».



Другой вариант – ИТБ1 1.5 мяча за 1.80. С результативностью у оренбуржцев полный порядок. В пяти из восьми предыдущих туров они забивали больше одного мяча. Дальневосточники раньше хорошо действовали в обороне, однако в последнее время резко сдали.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Оренбург» — «СКА-Хабаровск» 9 октября 2020 года

«Оренбург» по-прежнему показывает неплохой футбол, а на своём поле тем более. «СКА-Хабаровск» же проиграл пять последних выездных матчей с общим счётом 2:9. При таких раскладах можно рискнуть и проверить ставку с коэффициентом 2.50.



Ставка 1: победа «Оренбурга» всухую за 2.50.



Ставка 2: индивидуальный тотал оренбуржцев больше 1.5 мяча за 1.80.