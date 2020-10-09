«Салават Юлаев» — ЦСКА. Прогноз: Никитин, Голдобин и Окулов добудут седьмую победу подряд

10 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА. Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.64, успех «СЮ» идёт за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават» — ЦСКА 10 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА 10 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА Москва (10.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. На субботу, 10 октября, запланированы четыре матча. В 14:30 мск в Уфе местный «Салават Юлаев» начнёт выяснять отношения с ЦСКА, это центральная игра дня.

Зелёные продолжают радовать. Играть по-прежнему приходится фактически вторым составом, хотя накануне вернулись Картаев и Солодухин. И это ничуть не мешает стабильно набирать очки. Собственно, команда до сих пор ни разу не потерпела двух поражений подряд, а ведь на дворе уже середина октября.

Прежде такая стабильность была Уфе несвойственна. Молодые хоккеисты допускают ошибки, хватают удаления и постоянно пропускают в меньшинстве. Но вместе с тем — с каждым новым поединком доказывают, что действительно имеют внушительный потенциал. Не жмутся к воротам, а стараются играть в хоккей. И получается здорово.

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Накануне «Салават» вновь показал характер, дожав на своём льду крепкую «Сибирь» (4:3 Б). К первому перерыву уступали со счётом 0:2, причём абсолютно по делу. Зато дальше превосходили оппонента, нагнетали ситуацию у чужих ворот и заслуженно отыгрались. Потом, правда, чуть не пропустили четвёртую.

Конечно, нельзя не сказать о факторе Харри Сятери, который действовал неубедительно. И тем не менее — хозяева перебросали соперника почти в два раза (30:18) и добились победы. А Николай Цулыгин порадовал болельщиков на пресс-конференции, сообщив, что лидеры должны вернуться в строй через несколько дней.

Скорее всего, несколько хоккеистов появятся уже с ЦСКА, но не более того. Потому котировки букмекеров выглядят логично, слишком уж хороши сейчас москвичи. Несмотря на уход нескольких лидеров и отсутствие Ларса Юханссона (отправился в поездку, однако играть пока точно не будет) результаты остаются прекрасными.

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23 очка в 13 встречах, всего одно поражение в основное время. Сейчас подопечные Игоря Никитина идут на серии из шести побед. Среди прочих досталось «Йокериту», «Спартаку», «Авангарду» и московскому «Динамо», то есть календарь был более чем серьёзным. Чертовски солидно.

Красно-синие по-прежнему берут организацией: караулят ошибки и потери, проводят огромное количество атак сходу. И умеют доводить такие ситуации до логического завершения. У «СЮ» потерь в средней зоне и обрезов достаточно, а потому работы у вратаря точно окажется много.

В последние годы ЦСКА стабильно испытывал проблемы в Уфе, но сейчас предпосылок для сенсации не видно. Дело не только в ослабленном составе. Также нужно учитывать, что «армейцы» не играли с 6 октября, то есть имели два дополнительных выходных. А «Салават» накануне отбегал тяжелейшие 65 минут со «снеговиками».

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На наш взгляд, зацепиться хозяевам поможет разве что блистательная игра вратаря. П2 за 1.64 — нормальный вариант, можно даже взять П2 с форой (-1) за 1.88. Альтернативная ставка — ИТБ 3 гола ЦСКА за 2.04. Москвичи сейчас много забивают, а у хозяев по понятным причинам существуют серьёзные проблемы в обороне.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — ЦСКА 10 октября 2020 года

ЦСКА великолепен: шесть побед подряд, внушительная результативность. Молодёжь «Салавата Юлаева» продолжает подкупать искренностью и характером, но потерь в средней зоне многовато, а это хлеб для красно-синих. Кроме того, москвичи имели двое лишних суток на восстановление. Потому шансы уфимцев откровенно невысоки.

Ставка: ИТБ 3 гола ЦСКА за 2.04.