«Локомотив» — «Динамо». Прогноз: ловим коэффициент 4.33 с помощью Шипачёва и Коршкова

10 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Динамо». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.45, успех «Динамо» идёт за 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 10 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 10 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва (10.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

«Динамо Мн» — «Куньлунь». Прогноз: клуб из Беларуси сбросит с хвоста «Динамо» и «Йокерит» У «Куньлуня» 11 поражений в 12 матчах, единственная победа — техническая.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. На субботу, 10 октября, запланированы четыре матча. В 17:00 в Ярославле местный «Локомотив» на «Арене-2000» начнёт выяснять отношения с московским «Динамо».

Вывеска замечательная, благо что составы с обеих сторон близки к оптимальным. Правда, результаты у бело-голубых в последнее время откровенно разочаровывают. Три поражения в четырёх встречах, единственная победа — над едва живым «Куньлунем» (6:3), который проигрывает всем подряд.

Уступили «Спартаку» (4:5 Б), «Трактору» (2:4) и ЦСКА (0:2), то есть гордиться абсолютно нечем. Второе звено всё так же не может обрести себя, от нижних звеньев помощь приходит редко, в результате чего созидание целиком и полностью ложится на ведущую тройку. Дмитрий Кагарлицкий по-прежнему расстраивает, проблемы с вратарями также никуда не делись.

СКА — «Сочи». Прогноз: Кемппайнен, Вей, Ткачёв, Антипин и Бурдасов не дождутся подарков «Леопарды» приободрились и идут на серии из двух побед.

Подопечные Владимира Крикунова потихоньку сползли на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а ведь «Йокерит» имеет четыре матча в запасе и в ближайшее время продолжит подниматься. В общем, пора бы уже просыпаться и добавлять. К тому же время на размышление имелось.

Динамовцы не выходили на лёд с 6 октября, то есть имели трое суток на восстановление, разбор ошибок и подготовку. «Локомотив» тем временем дождался лидеров и рванул — шесть очков в четырёх поединках, а также близкое поражение от «Йокерита» (2:3), где немного не хватило в конце.

В четверг подопечные Андрея Скабелки показали характер в Москве, одолев «Спартак» за пределами основного времени (2:1 ОТ). Смотрелись гораздо лучше, однако пропустили в дебюте третьего периода после потери Черепанова в своей зоне. И ничего — продолжили давить, отыгрались (отличный гол Егора Коршкова), выстояли в меньшинстве, дожали в овертайме.

«Спартак-2» — «Чайка». Прогноз: Пилипчука, Баду, Дьякова и Гапонова ждут большие проблемы «Чайка» за шесть выездов в ФНЛ ни разу не проиграла и пропустила только два мяча.

Ярославцы уже четвёртые в конференции. Очков столько же, зато на игру меньше. Букмекеры вполне логично выставляют практически равные коэффициенты. Соперники действительно сопоставимы по общему уровню. У «железнодорожников» свой лёд, у бело-голубых два лишних выходных.

В течение пары лет очные встречи стабильно оставались за «Локомотивом», однако в последнее время наметился перелом. В трёх из четырёх предыдущих случаев сильнее оказалось «Динамо», хотя дело даже в другом. Вот уже семь поединков подряд заканчиваются в основное время, что для примерно равных соперников вполне тянет на аномалию.

То есть можно не мудрить и просто проверить лобовую ничью за прекрасный коэффициент 4.33. Альтернативный вариант — тотал меньше 5 шайбы за 1.94. Эдди Паскуале сходу начал тащить, у бело-голубых проблемы с созиданием, плюс статус битвы прямых конкурентов, что должно добавить осторожности. На наш взгляд, четыре-пять голов кажутся потолком.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва 10 октября 2020 года

«Локомотив» сейчас смотрится сильнее: три победы в четырёх матчах и близкое поражение от «Йокерита». Лидеры вернулись, Паскуале выручает, результаты в порядке. Зато «Динамо» имело два лишних дня на восстановление и наверняка проделало работу над ошибками. Проверим лобовую ничью. Вот уже семь встреч подряд заканчиваются в основное время. Для близких по классу соперников это многовато.

Ставка: ничья за 4.33.