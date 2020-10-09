«Локомотив» — «Динамо». Прогноз: ловим коэффициент 4.33 с помощью Шипачёва и Коршкова

10 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Динамо». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.45, успех «Динамо» идёт за 2.75.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 10 октября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 10 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол на первой минуте идёт за 13.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва (10.10.2020)
Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.
Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. На субботу, 10 октября, запланированы четыре матча. В 17:00 в Ярославле местный «Локомотив» на «Арене-2000» начнёт выяснять отношения с московским «Динамо».
Вывеска замечательная, благо что составы с обеих сторон близки к оптимальным. Правда, результаты у бело-голубых в последнее время откровенно разочаровывают. Три поражения в четырёх встречах, единственная победа — над едва живым «Куньлунем» (6:3), который проигрывает всем подряд.
Уступили «Спартаку» (4:5 Б), «Трактору» (2:4) и ЦСКА (0:2), то есть гордиться абсолютно нечем. Второе звено всё так же не может обрести себя, от нижних звеньев помощь приходит редко, в результате чего созидание целиком и полностью ложится на ведущую тройку. Дмитрий Кагарлицкий по-прежнему расстраивает, проблемы с вратарями также никуда не делись.
Подопечные Владимира Крикунова потихоньку сползли на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а ведь «Йокерит» имеет четыре матча в запасе и в ближайшее время продолжит подниматься. В общем, пора бы уже просыпаться и добавлять. К тому же время на размышление имелось.
Динамовцы не выходили на лёд с 6 октября, то есть имели трое суток на восстановление, разбор ошибок и подготовку. «Локомотив» тем временем дождался лидеров и рванул — шесть очков в четырёх поединках, а также близкое поражение от «Йокерита» (2:3), где немного не хватило в конце.
В четверг подопечные Андрея Скабелки показали характер в Москве, одолев «Спартак» за пределами основного времени (2:1 ОТ). Смотрелись гораздо лучше, однако пропустили в дебюте третьего периода после потери Черепанова в своей зоне. И ничего — продолжили давить, отыгрались (отличный гол Егора Коршкова), выстояли в меньшинстве, дожали в овертайме.
Ярославцы уже четвёртые в конференции. Очков столько же, зато на игру меньше. Букмекеры вполне логично выставляют практически равные коэффициенты. Соперники действительно сопоставимы по общему уровню. У «железнодорожников» свой лёд, у бело-голубых два лишних выходных.
В течение пары лет очные встречи стабильно оставались за «Локомотивом», однако в последнее время наметился перелом. В трёх из четырёх предыдущих случаев сильнее оказалось «Динамо», хотя дело даже в другом. Вот уже семь поединков подряд заканчиваются в основное время, что для примерно равных соперников вполне тянет на аномалию.
То есть можно не мудрить и просто проверить лобовую ничью за прекрасный коэффициент 4.33. Альтернативный вариант — тотал меньше 5 шайбы за 1.94. Эдди Паскуале сходу начал тащить, у бело-голубых проблемы с созиданием, плюс статус битвы прямых конкурентов, что должно добавить осторожности. На наш взгляд, четыре-пять голов кажутся потолком.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва 10 октября 2020 года
«Локомотив» сейчас смотрится сильнее: три победы в четырёх матчах и близкое поражение от «Йокерита». Лидеры вернулись, Паскуале выручает, результаты в порядке. Зато «Динамо» имело два лишних дня на восстановление и наверняка проделало работу над ошибками. Проверим лобовую ничью. Вот уже семь встреч подряд заканчиваются в основное время. Для близких по классу соперников это многовато.
Ставка: ничья за 4.33.
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