«Нефтехимик» — «Ак Барс». Прогноз: Азеведу, Галиев и Да Коста не сдюжат. Гуляй, Барулин!

10 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.20, успех «Нефтехимика» идёт за 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс» 10 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс» 10 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс» (10.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. На субботу, 10 октября, запланированы четыре матча. В 17:00 в Нижнекамске местный «Нефтехимик» начнёт выяснять отношения с казанским «Ак Барсом».

Татарстанское дерби — это всегда интересно. Понятно, что гости имеют принципиально иные задачи, финансирование и состав, однако это не мешает «волкам» стабильно оказывать достойное сопротивление и добывать победы. Важное уточнение — речь идёт строго о регулярном чемпионате.

В прошлом плей-офф казанцы управились за четыре встречи, хотя на выезде пришлось попотеть. А вот в гладком первенстве расклад иной. Достаточно сказать, что три предыдущих поединка в Нижнекамске завершились в пользу хозяев. А с разницей более чем в одну шайбу «барсы» на чужом льду не побеждают уже восемь матчей.

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Потому лезть в большие форы тут точно не стоит. «Нефтехимик» в любом состоянии и при любом тренере будет ложиться костьми на лёд в этом противостоянии. Хотя сейчас подопечные Вячеслава Буцаева переживают непростой период: три поражения в четырёх играх.

Единственная победа — над едва живым «Куньлунем», да и то на тоненького (4:3). И аж три разгрома — 1:5 от «Торпедо», по 1:4 от «Салавата Юлаева» и «Металлурга». Из положительных моментов: «волки» не выходили на лёд с 5 октября, то есть имели море времени на восстановление и подготовку. Проблем с физической готовностью тут точно не будет.

«Ак Барс» же ещё 8 октября дошёл до серии буллитов в Подольске, с большим трудом одолев «Витязь» (3:2 Б). И второй момент: у казанцев снова не будет Дмитрия Квартальнова (подозрение на коронавирус), а также нескольких хоккеистов основы. Доуса и Зарипова не хватает в созидании, а молодёжь получила по три-девять минут, поскольку к уровню КХЛ пока не готова.

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Строго говоря, пришлось действовать в три тройки, в результате чего ближе к концу команда подсела. Думается, у нижнекамцев будет хороший шанс забрать «конёк». Возьмём тотал меньше 5 шайб за 1.94. Эти соперники в принципе редко выдают результативные поединки: всего в одном из десяти предыдущих случаев в регулярке забивалось больше пяти голов.

«Волкам» созидание по умолчанию даётся с большим трудом, а «Ак Барсу» будет не хватать Зарипова и Доуса. Ждём обилия единоборств, эмоций и борьбы. Четыре-пять шайб кажутся потолком.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс» 10 октября 2020 года

«Нефтехимик» переживает непростой период, а «Ак Барс» понёс кадровые потери из-за подозрений на коронавирус. На своём льду в регулярном чемпионате нижнекамцы стабильно дают бой фавориту, да и без нескольких важных исполнителей созидать казанцам будет тяжелее. Возьмём ТМ 5 гола за 1.94.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.94.