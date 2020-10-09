Испания — Швейцария. Прогноз: Рамос, Фати, Хесус Навас и Бускетс замучают Цубера с Джакой

10 октября Испания примет Швейцарию в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех Швейцарии оценён букмекерами коэффициентом 10.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.10.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Испания — Швейцария 10 октября

Букмекеры считают, что матч четвёртой группы лиги А Испания — Швейцария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на обе забьют предлагают за 2.00.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги наций Испания — Швейцария (10.10.2020)

Клубные чемпионаты европейских стран взяли двухнедельный перерыв, зато потом вернутся вместе с групповыми этапами еврокубков. Ну а пока – запланированные международные игры. Многие сборные успели провести товарищеские встречи, а некоторые даже начали борьбу в дополнительном мини-турнире квалификации Евро-2020.

«Барыс» — «Северсталь». Прогноз: Диц, Михайлис и Валк продолжат традицию в Нур-Султане Череповчане не выигрывали в Казахстане с февраля 2012 года.

На носу третий и четвёртый туры Лиги наций. Формат за прошедший месяц не изменился, но вступили в силу новые условия. 1 октября УЕФА разрешил допуск на стадионы на матчи сборных и еврокубков 30% зрителей от общей вместимости арены. Однако это возможно только в том случае, если местные власти в условиях коронавируса не выступят против.



Плотность календаря запредельная. Игры двух туров пройдут с 10 по 14 октября включительно. Открыть программу предстоит в субботу сразу семью матчами, среди которых выделяется битва сборных Испании и Швейцарии. Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде.



Испанцы здорово начали новый розыгрыш Лиги наций. За две игры набрали четыре из шести возможных очков и сейчас возглавляют четвертую группу в лиге А. Конечно, у команды есть и свои проблемы, но серия без поражений длится уже 14 матчей. А это серьёзно.

Бразилия — Боливия. Прогноз: Коутиньо, Касемиро и Фирмино устроят шоу. Даже без Неймара Лучшая команда Южной Америки разнесёт аутсайдера.

В первом туре «красная фурия» гостила у сборной Германии и сыграла вничью (1:1). Гости сравняли счёт уже на последних секундах, но, надо сказать, результат казался вполне закономерным. Немцы были конкретнее в атаке, но испанцы выглядели активнее. Заметного преимущества никто не имел.



Зато в следующем туре уже на своём поле Испания катком проехалась по несчастным украинцам (4:0). Причём по делу. Преимущество хозяев было подавляющим: 25:4 по ударам, 9:2 по угловым и 70:30 по проценту владения мячом. Все вопросы сняли ещё до перерыва. Андрею Пятову не позавидуешь.



Швейцария старается выкладываться в каждом матче, проблем с организацией и обороной тут нет. Однако получается пока что неоднозначно. За два тура было набрано всего одно очко, что соответствует последней строчке в четвёртой группе лиги А. Но надо сказать, что и соперники здесь не подарок.

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес. Ставки на рубку в Лас-Вегасе! Украинец должен научить Лопеса принимать поражения.

В первом туре швейцарцы отправились в гости к Украине и проиграли (1:2). Тогда хозяева действительно выглядели предпочтительнее. А во втором туре подопечные Владимира Петковича на своём поле удивили сборную Германии.



Домашняя встреча с немцами завершилась вничью 1:1. Однако любопытно, что хозяева не просто ничуть не уступили гостям. Больше того — они создали даже заметно больше, чем команда Йоахима Лёва. И имели все шансы утащить победу. Не хватило качественного завершения.



Понятно, что сборная Испании на своём поле будет явным фаворитом. Букмекеры дают на её победу скромный коэффициент 1.41. Однако сборная Швейцарии знает, как играть против больших команд, поскольку прекрасно умеет действовать вторым номером.

Санчо, Витсель и Иммобиле разрушат надежды Дзюбы. Чего ждать от «Зенита» в Лиге чемпионов? Сине-бело-голубые хотят в плей-офф, но глубина состава по меркам Лиги чемпионов совсем не впечатляет.

С результативностью у «красной фурии» проблем нет, только вот швейцарцы наверняка будь караулить ошибки. Стандарты у них хорошие, контратаки — тоже. На наш взгляд, тут интересно выглядит ставка тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.87. Команда Владимира Петковича забивает уже шесть матчей подряд, но у испанцев 26 забитых голов за семь предыдущих домашних матчей.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Испания — Швейцария 10 октября 2020 года

Понятно, что испанцы на своём поле идут фаворитом практически с любым соперником. Сейчас же у них и с голами проблем нет. Однако сборная Швейцарии – противник, с которым стоит считаться. Она прекрасно знает, как играть вторым номером, обладает хорошими стандартными положениями. Так что ждём бодрого футбола и как минимум трёх голов. Скорее всего, в обе стороны.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.87.