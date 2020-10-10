Россия — Турция. Прогноз: Джанаев присядет, но что делать Черчесову с центром обороны?

11 октября состоится матч Лиги наций УЕФА Россия — Турция. Начало — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.27. Успех Турции оценён букмекерами коэффициентом 3.81. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.25.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Россия — Турция 11 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги наций Россия — Турция 11 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Поставить на обе забьют можно за 2.16. На гол в первые 15 минут дают 3.90.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги наций УЕФА Россия — Турция (11.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Товарищеские матчи уже отгремели, сборные получили возможность вспомнить наработки и улучшить взаимопонимание. Пришло время Лиги наций.

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На носу уже третий тур. 11 октября в Москве сборная России на «ВТБ Арене» будет принимать Турцию, начало — в 21:45 мск. Старт Лиги наций сложился для соперников противоположным образом. У подопечных Станислава Черчесова все замечательно — две победы из двух возможных. У красно-белых всего одно очко в активе.



Россияне хлопнули Сербию (3:1) и Венгрию (3:2). Не без приключений, конечно: заключительные 30 минут в Будапеште получились кошмарными. Но результат в каждом из случаев следует признать справедливым. А вот турки капитально разочаровали, прежде всего в созидании.



Проиграли на своём поле Венгрии (0:1), пропустив единственный мяч в концовке со штрафного. Контролировали территорию, но в основном делали это без обострения. Дальних ударов и навесов было достаточно, проникновений в штрафную — нет. В Белграде получилось ещё печальнее.

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Там подопечные Шенола Гюнеша остались в большинстве уже на 49-й минуте. И всё равно не сумели забить. Та же ситуация: безыдейное перекатывание мяча, бесконечные забросы в штрафную, удары метров с 30. Сербы сохранили нули на табло без особых проблем. На первый взгляд логично, что букмекеры совсем не ждут в Москве высокой результативности.



Вот только проблемы сборной России в центре обороны вышли на новый уровень. Георгий Джикия выпал из-за коронавируса, равнозначной замены ему нет. Накануне уже состоялось поражение от Швеции в родных стенах в товарищеском матче (1:2), причём оба гола пропустили на ровном месте.



Это вполне может считать следствием возникшей нервозности. Понятно, что на последний рубеж вернётся Антон Шунин (ошибка Сослана Джанаева в эпизоде с первым голом вопросов не вызывает, а сходу довериться Матвею Сафонову тренерский рубеж вряд ли рискнём), а вот в центре защиты ничего глобально не изменится. Вызвали Максима Беляева, однако он не впечатляет даже на уровне тульского “Арсенала”. Кутепов, Кудряшов, Жиров, Семёнов — игроки крепкие, но не более того.

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И вот что получается. Лишённые какой-либо мотивации шведы полуторным составом забили два мяча. У Турции ситуация куда серьёзнее: надо набирать очки, иначе существует серьёзный риск понижения в классе. Накануне удалось забить три гола в ворота Германии в Кёльне, пусть бундестим и выставила на товарищеский резервистов.



Ундер, Чалханоглу, Йилмаз, Юнал — группа атаки у гостей более чем крепкая. Воспользоваться нехваткой исполнительского мастерства и сыгранности в центре обороны россиян им точно по силам. Да ещё и Марио Фернандеса не будет. Кроме того, во всех трёх поединках подопечных Станислава Черчесова в 2020 году голы забивались в обе стороны.



На таком фоне линия на голы кажется странной. Даже тотал больше 2 мяча можно взять за крепкий коэффициент 1.88, да и 2.16 на классические «обе забьют» кажутся перебором. Вариант для авантюристов — ИТБ 1 гола Турции за 2.45. Сидеть у своих ворот гостям нет смысла, иначе можно отправиться в лигу С. Ждём тут чего-то вроде 1:1 или 2:1.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Россия — Турция 11 октября 2020 года

Все три матча с участием сборной России в 2020 году оказались результативными: голы в обе стороны, верх стабильно пробивался. Проблемы с центром обороны только усилились, опять придётся обойтись без Джикии. Турция в атаке не блещет, но накануне забила в Кёльне три мяча сборной Германии (пусть и фактически второму составу). На наш взгляд, на ноль Шунин не сыграет, но и в атаке хозяева что-то найдут. Ждём тут чего-то вроде 1:1 или 2:1.



Ставка: тотал больше 2 гола за 1.88.