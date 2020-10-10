Испания – Швейцария, Украина — Германия и другие матчи. На что ставить 10 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 10 октября.

На что ставить в футболе 10 октября

Сегодня стартует третий тур Лиги наций. В сильнейшем дивизионе А запланированы 2 матча: Испания примет Швейцарию, а Украина – Германию. Также пройдут матчи в лигах С и D. Лига B, где выступает сборная России, будет играть завтра.



Не забываем и о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 10 октября

В КХЛ сегодня 5 матчей, все весьма интересные. «Барыс» сыграет с «Северсталью», «Салават Юлаев» — с ЦСКА, а «Локомотив» — с московским «Динамо». Еще нас ждет встреча двух клубов из Татарстана «Нефтехимик» — «Ак Барс» и игра «Авангард» — «Сибирь».

На что ещё ставить 10 октября

На «Ролан Гаррос» финал в женском одиночном разряде. Вывеска необычная – Ида Швентек из Польши против американки Софии Кенин. Кто окажется сильнее? Начало игры – в 16:00 мск.

Два матча баскетбольной Единой Лиги ВТБ. ЦСКА сыграет с «Автодором», а «Нижний Новгород» — с польской «Зелена Гурой». Кроме того, в 18:00 должна начаться встреча Евролиги «Химки» — «Жальгирис». Ее перенесли на сутки, поскольку результаты тестов на коронавирус не пришли вовремя.



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!