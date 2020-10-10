Польша — Италия. Прогноз: возвращение Левандовски затмит старания Манчини и Иммобиле

11 октября Польша примет Италию в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Италии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех Польши оценён букмекерами коэффициентом 4.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Польша — Италия 11 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч первой группы лиги А Польша — Италия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Анализ и прогноз матча 3-го тура Лиги наций УЕФА Польша — Италия (11.10.2020)

Клубные чемпионаты европейских стран взяли двухнедельный перерыв, зато потом вернутся вместе с групповыми этапами еврокубков. Ну а пока – запланированные международные игры. На носу третий и четвёртый туры Лиги наций.

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Формат за прошедший месяц не изменился, но вступили в силу новые условия. 1 октября УЕФА разрешил допуск на стадионы на матчи сборных и еврокубков 30% зрителей от общей вместимости арены. Однако это возможно только в том случае, если местные власти в условиях коронавируса не выступят против.



Игры двух туров пройдут с 10 по 14 октября включительно. Откроют программу третьего тура семь матчей в субботу, а завершат сразу 20 в воскресенье. Среди прочих воскресных вывесок выделяется битва сборных Польши и Италии. Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске.



Полякам заметно не хватало своего лидера и основной забивной силы. Естественно, речь о Роберте Левандовски. За два стартовых тура в Лиге наций без него они набрали три очка и сейчас занимают третье место в первой группе лиги А. Отставание от лидирующей Италии составляет всего один балл.

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На первый тур пришлось поражение от Нидерландов на выезде (0:1). Гости за все 90 минут нанесли всего лишь два удара. Зато у голландцев была масса моментов, но реализовать они смогли только один. Впрочем, этого хватило.



Во втором же туре сборная Польши поехала в гости к сборной Боснии и Герцеговины и одержала победу (2:1). Боснийцы даже открыли счёт с пенальти на 24-й минуте. Однако усилиями Камила Гросицки гости сумели добыть три очка. Полузащитник записал на свой счёт гол и голевую передачу.



А в недавнем товарищеском матче со сборной Финляндии (5:1) Гросицки вовсе отметился хет-триком. Нападающий мюнхенской «Баварии» Левандовски, который теперь в составе, тоже находится в отличной форме. Так что итальянцам рассчитывать на лёгкую прогулку едва ли придётся.

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Сборная Италии при Роберто Манчини преобразилась, по крайней мере по части результатов. В новом розыгрыше Лиги наций она тоже смотрится интересно. Сейчас лидирует в своей группе, набрав за две игры четыре очка.



Сперва итальянцы скатали ничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), хотя имели существенное преимущество. А затем одержали победу над сборной Нидерландов (1:0), которая сейчас переживает небольшой спад. В поединке с голландцами подопечные Манчини, к слову, тоже заметно превосходили соперника.



В выездной встрече с Польшей сборная Италии тоже наверняка постарается завладеть инициативой. Понятно, что она идёт фаворитом, всё же разница в классе существует, причём не такая уж и маленькая. Однако на своём поле поляки вполне способны огрызнуться.

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Мы бы проверили ставку обе забьют за коэффициент 1.87. Итальянцы в хорошей форме. Но «белые орлы» тоже на подъёме, за две последних игры они забили семь голов. А ошибки в обороне у команды Манчини периодически случаются, да и со стандартов они уже пропускали.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Польша — Италия 11 октября 2020 года

Италия находится в хорошей форме, много атакует и хорошо держит мяч. Нет ничего удивительно, что они идут фаворитом, разница в классе присутствует. Однако сборная Польши сейчас на подъёме, к тому же вернулся Роберт Левандовски, а это по умолчанию огромный плюс. На наш взгляд, поляки найдут ответ итальянцам.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.87.