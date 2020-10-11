Россия — Турция, Надаль — Джокович и другие матчи 11 октября: что смотреть сегодня

Европейский футбол плавно перетёк в новый сезон, в НХЛ определился чемпион, в НБА подходит к концу плей-офф, а в теннисе на финишную прямую вышел «Ролан Гаррос». Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 11 октября.

На что ставить в футболе 11 октября: Россия — Турция, Англия — Бельгия, Франция — Португалия

Набирает ход вторая международная пауза в сезоне. Товарищеские матчи отыграли, пришёл черед Лиги наций. Выбор 11 октября просто сумасшедший: целых 20 встреч, которые разбиты на три временных слота. Самый ранний — 16:00 мск, затем 19:00 и наиболее поздний — 21:45.

Босния — Нидерланды. Прогноз: ещё одно разочарование для Промеса, ван Дейка и Депая Все три матча в 2020 году голландцы провели неубедительно.

Посмотреть будет на что. Отечественных любителей футбола в первую очередь интересует матч сборной России против Турции. Подопечные Станислава Черчесова в сентябре одержали две победы, однако накануне уступили в контрольной встрече Швеции со счётом 1:2.



Проблемы в центре обороны колоссальные (у Джикии всё же нет коронавируса, но он не сыграет), к тому же выбыл Марио Фернандес. Добыть третью победу на старте Лиги наций будет сложно, хотя турки вообще набрали в двух турах всего одно очко. В общем, 21:45, «ВТБ Арена».



Из остальных поединков следует выделить следующие: Босния и Герцеговина — Нидерланды, Англия — Бельгия, Хорватия — Швеция, Армения — Грузия, Литва — Беларусь (все — в 19:00), Польша — Италия, Франция — Португалия и Сербия — Венгрия (21:45).



Самый ранний слот довольно скучный. Всего два матча, Ирландия — Уэльс и Казахстан — Албания. Также пройдут несколько товарищеских игр, но там тоже ничего интересного. В основном играют африканские сборные. Зато можно поставить на испанскую Сегунду.

Матчи по хоккею для ставок 11 октября: КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ продолжается, на воскресенье запланированы всего два матча. В 15:00 мск в Екатеринбурге на лёд выйдут местный «Автомобилист» и челябинский «Трактор», полтора часа спустя в Беларуси начнут минское «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар».

«Автомобилист» — «Трактор». Прогноз: Калинин, Авцин и Косов удивят Дацюка в Екатеринбурге У челябинцев три победы подряд, все — со счётом 4:2

Кроме того, продолжаются первенства ВХЛ и МХЛ, там состоятся по три-четыре встречи. НХЛ ушла в отпуск, хотя следить за открытием рынка свободных агентов тоже весьма интересно.

На что ещё ставить 11 октября: теннис, фигурное катание, Единая лига ВТБ

Самое главное — теннис. Пришло время главного матча «Ролан Гаррос». Женщины выяснили отношения накануне, пришёл черёд мужчин. Обошлось без сюрпризов: титул разыграют первая и вторая ракетки мира. То есть Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Начало — в 16:00 мск.



В Формуле-1 состоится 11-й этап, Гран-при Айфеля (15:10 мск). В Moto GP пока только девятый этап: Гран-при Франции стартует в 14:00. Кроме того, в Москве продолжится второй этап Кубка России по фигурному катанию, а в Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» сразится с «Калевом» (16:00).